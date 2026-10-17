O‘zbekistondan uchgan samolyotlar dronlar hujumi ortidan Moskvaga qo‘na olmadi

·71·Dunyo
O‘zbekistondan uchgan samolyotlar dronlar hujumi ortidan Moskvaga qo‘na olmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moskvadagi keng ko‘lamli dron hujumlari sababli joriy etilgan favqulodda xavfsizlik choralari tufayli «Sheremetevo», «Domodedovo», «Vnukovo», «Jukovskiy» aeroportlarida 370 dan ortiq aviareys kechiktirildi yoki bekor qilindi.
  • Ushbu vaziyatdan O‘zbekistondan uchgan ikkita yo‘lovchi samolyoti ham ta’sirlanib, Toshkent — Moskva reysi Sankt-Peterburgga, Samarqand — Moskva reysi esa Yekaterinburgga yo‘naltirildi.

Rossiya poytaxti Moskva shahriga uyushtirilgan keng ko‘lamli dron hujumlari ortidan shahar havo hududida favqulodda xavfsizlik choralari joriy etildi. Moskva aeroportlarida («Sheremetevo», «Domodedovo», «Vnukovo», «Jukovskiy») parvozlarga qo‘yilgan vaqtinchalik taqiq tufayli jami 370 dan ortiq aviareys kechiktirildi yoki bekor qilindi.

Ushbu noqulay vaziyat O‘zbekistondan Moskva tomon harakatlangan yo‘lovchi samolyotlariga ham bevosita ta’sir ko‘rsatdi — havoda bo‘lgan ikkita bort boshqa zaxira aerodromlariga yo‘naltirildi.

O‘zbekiston reyslari qaysi shaharlarga yo‘naltirildi?

Osmondagi cheklovlar tufayli O‘zbekistondan parvoz qilgan yo‘lovchilar belgilangan manzilga o‘z vaqtida yetib bora olishmadi:

  • Toshkent — Moskva reysi: «Aeroflot» aviakompaniyasining Toshkentdan (TAS) «Sheremetevo» (SVO) sari yo‘l olgan SU1871 reysi (Airbus A320-214) Moskvaga qo‘na olmay, Sankt-Peterburg shahridagi «Pulkovo» aeroportiga favqulodda yo‘naltirildi;

  • Samarqand — Moskva reysi: Samarqand xalqaro aeroportidan Rossiya poytaxtiga uchgan «Uralskiye avialinii» samolyoti esa yo‘nalishini o‘zgartirib, Yekaterinburg shahridagi «Kolsovo» aeroportiga qo‘nishga majbur bo‘ldi.

Tungi hujum: 134 ta dron urib tushirilgan

Moskva meri Sergey Sobyaninning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, tungi vaqtda shahar sari harakatlangan juda katta miqdordagi uchuvchisiz uchoqlar zararsizlantirilgan:

  • Havo hujumidan mudofaa faolligi: Shaharga yaqinlashayotgan jami 134 ta jangovar dron Rossiya havo hujumidan mudofaa (HHM) kuchlari tomonidan urib tushirildi;

  • «Gilam» (Kover) rejasi: Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida havodagi barcha fuqarolik aviatsiyasi samolyotlari kutish hududlariga olindi yoki qo‘shni viloyatlardagi zaxira aerodromlarga burib yuborildi.

Hozirgi holat: Cheklovlar bekor qilinmoqda

Tungi keskinlik va noqulayliklardan so‘ng aeroportlar faoliyati asta-sekin iziga tushmoqda:

  • Parvozlarning qayta tiklanishi: Ertalabdan boshlab poytaxt aeroportlaridagi qat’iy cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilindi va samolyotlarni qabul qilish-jo‘natish jarayoni odatiy grafikka qaytarilmoqda;

  • Jadvaldagi siljishlar: Shunga qaramay, yuzlab kechiktirilgan reyslar tufayli kun davomida parvozlar jadvalida muayyan siljishlar va kutishlar saqlanib qolishi mumkin.

Mosko dron hujumlariAeroflotPulkovoKolsovo
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradi18 iyun 01:27Pulkovo aeroportida “Migom” biometrik oʻtish tizimi ishga tushirilmoqdaPulkovo aeroportida “Migom” biometrik oʻtish tizimi ishga tushirilmoqda22 may 16:26Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildi13 iyul 15:59Moskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiMoskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandi5 iyul 18:00Aeroflot ilk bor Rossiyada Boeing 777 samolyotini qayta boʻyadiAeroflot ilk bor Rossiyada Boeing 777 samolyotini qayta boʻyadi27 may 21:57Aeroflot sunʼiy intellektga asoslangan raqamli yordamchi Vasilisani taqdim etdiAeroflot sunʼiy intellektga asoslangan raqamli yordamchi Vasilisani taqdim etdi19 may 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi