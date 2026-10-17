O‘zbekistondan uchgan samolyotlar dronlar hujumi ortidan Moskvaga qo‘na olmadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Moskvadagi keng ko‘lamli dron hujumlari sababli joriy etilgan favqulodda xavfsizlik choralari tufayli «Sheremetevo», «Domodedovo», «Vnukovo», «Jukovskiy» aeroportlarida 370 dan ortiq aviareys kechiktirildi yoki bekor qilindi.
- Ushbu vaziyatdan O‘zbekistondan uchgan ikkita yo‘lovchi samolyoti ham ta’sirlanib, Toshkent — Moskva reysi Sankt-Peterburgga, Samarqand — Moskva reysi esa Yekaterinburgga yo‘naltirildi.
Rossiya poytaxti Moskva shahriga uyushtirilgan keng ko‘lamli dron hujumlari ortidan shahar havo hududida favqulodda xavfsizlik choralari joriy etildi. Moskva aeroportlarida («Sheremetevo», «Domodedovo», «Vnukovo», «Jukovskiy») parvozlarga qo‘yilgan vaqtinchalik taqiq tufayli jami 370 dan ortiq aviareys kechiktirildi yoki bekor qilindi.
Ushbu noqulay vaziyat O‘zbekistondan Moskva tomon harakatlangan yo‘lovchi samolyotlariga ham bevosita ta’sir ko‘rsatdi — havoda bo‘lgan ikkita bort boshqa zaxira aerodromlariga yo‘naltirildi.
O‘zbekiston reyslari qaysi shaharlarga yo‘naltirildi?
Osmondagi cheklovlar tufayli O‘zbekistondan parvoz qilgan yo‘lovchilar belgilangan manzilga o‘z vaqtida yetib bora olishmadi:
Toshkent — Moskva reysi: «Aeroflot» aviakompaniyasining Toshkentdan (TAS) «Sheremetevo» (SVO) sari yo‘l olgan SU1871 reysi (Airbus A320-214) Moskvaga qo‘na olmay, Sankt-Peterburg shahridagi «Pulkovo» aeroportiga favqulodda yo‘naltirildi;
Samarqand — Moskva reysi: Samarqand xalqaro aeroportidan Rossiya poytaxtiga uchgan «Uralskiye avialinii» samolyoti esa yo‘nalishini o‘zgartirib, Yekaterinburg shahridagi «Kolsovo» aeroportiga qo‘nishga majbur bo‘ldi.
Tungi hujum: 134 ta dron urib tushirilgan
Moskva meri Sergey Sobyaninning rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, tungi vaqtda shahar sari harakatlangan juda katta miqdordagi uchuvchisiz uchoqlar zararsizlantirilgan:
Havo hujumidan mudofaa faolligi: Shaharga yaqinlashayotgan jami 134 ta jangovar dron Rossiya havo hujumidan mudofaa (HHM) kuchlari tomonidan urib tushirildi;
«Gilam» (Kover) rejasi: Xavfsizlikni ta’minlash maqsadida havodagi barcha fuqarolik aviatsiyasi samolyotlari kutish hududlariga olindi yoki qo‘shni viloyatlardagi zaxira aerodromlarga burib yuborildi.
Hozirgi holat: Cheklovlar bekor qilinmoqda
Tungi keskinlik va noqulayliklardan so‘ng aeroportlar faoliyati asta-sekin iziga tushmoqda:
Parvozlarning qayta tiklanishi: Ertalabdan boshlab poytaxt aeroportlaridagi qat’iy cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilindi va samolyotlarni qabul qilish-jo‘natish jarayoni odatiy grafikka qaytarilmoqda;
Jadvaldagi siljishlar: Shunga qaramay, yuzlab kechiktirilgan reyslar tufayli kun davomida parvozlar jadvalida muayyan siljishlar va kutishlar saqlanib qolishi mumkin.
Izohlar 0
…