Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildi

·26·Texno
Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildi

Rossiyaning Max milliy messenjeri foydalanuvchilari uchun aviatsiyaga oid raqamli xizmatlardan foydalanishning yangi bosqichi boshlandi. Endilikda ushbu platforma orqali Aeroflot aviakompaniyasi reyslariga chiptalarni toʻgʻridan-toʻgʻri bron qilish va sotib olish imkonini beruvchi maxsus chat-bot ishga tushirildi. Bu qadam messenjerning nafaqat muloqot vositasi, balki keng qamrovli ekotizimga aylanib borayotganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi servis orqali yoʻlovchilar hozircha Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari oʻrtasidagi parvozlarga chipta rasmiylashtirishlari mumkin. Chat-bot nafaqat chipta sotish, balki qoʻshimcha xizmatlarni boshqarish funksiyasini ham oʻz ichiga olgan. Masalan, foydalanuvchilar qoʻshimcha yuk uchun haq toʻlashlari, uy hayvonlarini tashish xizmatiga buyurtma berishlari yoki avval xarid qilingan chiptalarni qayta rasmiylashtirishlari mumkin.

Raqamli hamkorlik va yangi imkoniyatlar

Mazkur loyiha Aeroflot va VK kompaniyalari oʻrtasidagi strategik hamkorlikning samarasi hisoblanadi. Tomonlar 2024-yil iyun oyida raqamli yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish boʻyicha kelishuvga erishgan edilar. Max platformasining imkoniyatlaridan foydalanish aviatashuvchiga oʻz mijozlari bilan aloqani yanada tezkor va qulayroq qilish imkonini beradi.

Chat-bot orqali yoʻlovchilar aviakompaniyaning maxsus takliflari va sodiqlik dasturi haqida ham maʼlumot olishlari mumkin. Shuningdek, tizim parvoz bilan bogʻliq muhim voqealar va oʻzgarishlar haqida avtomatik bildirishnomalar yuborish funksiyasiga ega. Bu esa yoʻlovchilarga oʻz safarlarini real vaqt rejimida nazorat qilishga yordam beradi.

Oʻzbekistonlik sayyohlar va ushbu yoʻnalishda tez-tez parvoz qiluvchi hamyurtlarimiz uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi mumkin. Rossiya ichki reyslaridan foydalanishda uchinchi tomon ilovalariga ehtiyoj qolmaydi, barcha jarayonlarni ommabop messenjer ichida yakunlash imkoniyati paydo boʻladi. Bu kabi integratsiyalar zamonaviy texnologiyalarning kundalik turmushga qanchalik chuqur kirib borayotganini koʻrsatadi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday chat-botlarning rivojlanishi kelajakda boshqa xalqaro yoʻnalishlarni ham qamrab olishi kutilmoqda. Hozirda sinovdan oʻtayotgan ushbu tizim muvaffaqiyatli boʻlsa, Aeroflot oʻzining barcha parvozlar tarmogʻini Max messenjeriga integratsiya qilishi mumkin.

MaxAeroflotVKAviachiptaТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiXitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiBugun, 16:59SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28Oʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiOʻzbekistonning Max messenjerida kanallarga izoh qoldirish funksiyasi ishga tushdiBugun, 14:59S7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaS7 aviakompaniyasi va OAK oʻrtasida Tu-214 samolyotlari boʻyicha muzokaralar davom etmoqdaBugun, 14:256 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...6 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...Bugun, 14:22Apple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiApple M7 Ultra chipi rekord darajadagi 1,5 terabayt tezkor xotirani qoʻllab-quvvatlaydiBugun, 13:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi