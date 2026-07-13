Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildi
Rossiyaning Max milliy messenjeri foydalanuvchilari uchun aviatsiyaga oid raqamli xizmatlardan foydalanishning yangi bosqichi boshlandi. Endilikda ushbu platforma orqali Aeroflot aviakompaniyasi reyslariga chiptalarni toʻgʻridan-toʻgʻri bron qilish va sotib olish imkonini beruvchi maxsus chat-bot ishga tushirildi. Bu qadam messenjerning nafaqat muloqot vositasi, balki keng qamrovli ekotizimga aylanib borayotganini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi servis orqali yoʻlovchilar hozircha Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari oʻrtasidagi parvozlarga chipta rasmiylashtirishlari mumkin. Chat-bot nafaqat chipta sotish, balki qoʻshimcha xizmatlarni boshqarish funksiyasini ham oʻz ichiga olgan. Masalan, foydalanuvchilar qoʻshimcha yuk uchun haq toʻlashlari, uy hayvonlarini tashish xizmatiga buyurtma berishlari yoki avval xarid qilingan chiptalarni qayta rasmiylashtirishlari mumkin.
Raqamli hamkorlik va yangi imkoniyatlarMazkur loyiha Aeroflot va VK kompaniyalari oʻrtasidagi strategik hamkorlikning samarasi hisoblanadi. Tomonlar 2024-yil iyun oyida raqamli yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish boʻyicha kelishuvga erishgan edilar. Max platformasining imkoniyatlaridan foydalanish aviatashuvchiga oʻz mijozlari bilan aloqani yanada tezkor va qulayroq qilish imkonini beradi.
Chat-bot orqali yoʻlovchilar aviakompaniyaning maxsus takliflari va sodiqlik dasturi haqida ham maʼlumot olishlari mumkin. Shuningdek, tizim parvoz bilan bogʻliq muhim voqealar va oʻzgarishlar haqida avtomatik bildirishnomalar yuborish funksiyasiga ega. Bu esa yoʻlovchilarga oʻz safarlarini real vaqt rejimida nazorat qilishga yordam beradi.
Oʻzbekistonlik sayyohlar va ushbu yoʻnalishda tez-tez parvoz qiluvchi hamyurtlarimiz uchun ham bu yangilik qiziqarli boʻlishi mumkin. Rossiya ichki reyslaridan foydalanishda uchinchi tomon ilovalariga ehtiyoj qolmaydi, barcha jarayonlarni ommabop messenjer ichida yakunlash imkoniyati paydo boʻladi. Bu kabi integratsiyalar zamonaviy texnologiyalarning kundalik turmushga qanchalik chuqur kirib borayotganini koʻrsatadi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, bunday chat-botlarning rivojlanishi kelajakda boshqa xalqaro yoʻnalishlarni ham qamrab olishi kutilmoqda. Hozirda sinovdan oʻtayotgan ushbu tizim muvaffaqiyatli boʻlsa, Aeroflot oʻzining barcha parvozlar tarmogʻini Max messenjeriga integratsiya qilishi mumkin.
…