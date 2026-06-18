Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradi
Sankt-Peterburgdagi Pulkovo xalqaro aeroporti Rossiya aviatsiya tarixida birinchi boʻlib oʻz hududida haydovchisiz boshqariladigan texnikalarni joriy etishni boshlaydi. Ushbu innovatsion qadam aeroport infratuzilmasini raqamlashtirish va operatsion samaradorlikni oshirish yoʻlidagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Aeroportni boshqaruvchi “Vozdushnie vorota Severnoy stolitsi” kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, Rossiya Federatsiya Kengashi raqamli va texnologik innovatsiyalar sohasidagi eksperimental huquqiy rejimlar toʻgʻrisidagi qonunni qoʻllab-quvvatladi. Mazkur qonuniy oʻzgarish aeroport hududida avtonom yer usti texnikalaridan foydalanishdagi barcha yuridik cheklovlarni olib tashlaydi.
Innovatsiyalar koʻlami va qoʻllanilish sohalariLoyiha doirasida Pulkovo perronida bir qator maxsus robotlashtirilgan qurilmalar paydo boʻladi. Ularning asosiy vazifalari aeroportning kundalik va murakkab ish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan. Xususan, quyidagi yoʻnalishlarda pilotsiz texnikalardan foydalanish rejalashtirilgan:
- Yuklarni tashuvchi avtonom bagaj tyagachlari;
- Uchish-qoʻnish yoʻlaklarini tozalash uchun moʻljallangan robotlar;
- Aeroport hududini tunu-kun nazorat qiluvchi patrul datchiklari va qurilmalari.
Iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, avtonom texnika mehnat unumdorligini kamida 25 foizga oshirishi prognoz qilinmoqda. Boshqaruv kompaniyasi hisob-kitoblariga koʻra, ushbu innovatsiya aeroportning operatsion xarajatlarini yiliga 150 million rubldan ortiqroqqa tejash imkonini beradi.
Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham bunday tajriba kelajakda namuna boʻlishi mumkin. Hozirda Toshkent va boshqa yirik shaharlarimizdagi aeroportlar modernizatsiya qilinayotgan bir paytda, xalqaro tajribadagi ushbu raqamli yechimlar xizmat koʻrsatish sifatini oshirishda muhim rol oʻynashi shubhasiz.
Mutaxassislarning fikricha, Pulkovodagi ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, Rossiyaning boshqa yirik havo bandargohlarida ham robotlashtirilgan tizimlarni joriy etish jadallashadi. Bu esa oʻz navbatida global aviatsiya sanoatida avtomatlashtirish tendensiyasining yanada kuchayishidan dalolat beradi.
…