Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradi

·0·Texno
Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradi

Sankt-Peterburgdagi Pulkovo xalqaro aeroporti Rossiya aviatsiya tarixida birinchi boʻlib oʻz hududida haydovchisiz boshqariladigan texnikalarni joriy etishni boshlaydi. Ushbu innovatsion qadam aeroport infratuzilmasini raqamlashtirish va operatsion samaradorlikni oshirish yoʻlidagi muhim burilish nuqtasi boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Aeroportni boshqaruvchi “Vozdushnie vorota Severnoy stolitsi” kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, Rossiya Federatsiya Kengashi raqamli va texnologik innovatsiyalar sohasidagi eksperimental huquqiy rejimlar toʻgʻrisidagi qonunni qoʻllab-quvvatladi. Mazkur qonuniy oʻzgarish aeroport hududida avtonom yer usti texnikalaridan foydalanishdagi barcha yuridik cheklovlarni olib tashlaydi.

Innovatsiyalar koʻlami va qoʻllanilish sohalari

Loyiha doirasida Pulkovo perronida bir qator maxsus robotlashtirilgan qurilmalar paydo boʻladi. Ularning asosiy vazifalari aeroportning kundalik va murakkab ish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan. Xususan, quyidagi yoʻnalishlarda pilotsiz texnikalardan foydalanish rejalashtirilgan:

  • Yuklarni tashuvchi avtonom bagaj tyagachlari;
  • Uchish-qoʻnish yoʻlaklarini tozalash uchun moʻljallangan robotlar;
  • Aeroport hududini tunu-kun nazorat qiluvchi patrul datchiklari va qurilmalari.
Ushbu texnologiyalarning joriy etilishi nafaqat inson omilini kamaytiradi, balki xavfsizlik darajasini ham yangi bosqichga olib chiqadi. Masalan, patrul robotlari hududdagi har qanday shubhali harakatni real vaqt rejimida aniqlash imkoniyatiga ega boʻladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan qaraganda, avtonom texnika mehnat unumdorligini kamida 25 foizga oshirishi prognoz qilinmoqda. Boshqaruv kompaniyasi hisob-kitoblariga koʻra, ushbu innovatsiya aeroportning operatsion xarajatlarini yiliga 150 million rubldan ortiqroqqa tejash imkonini beradi.

Oʻzbekiston aviatsiya bozori uchun ham bunday tajriba kelajakda namuna boʻlishi mumkin. Hozirda Toshkent va boshqa yirik shaharlarimizdagi aeroportlar modernizatsiya qilinayotgan bir paytda, xalqaro tajribadagi ushbu raqamli yechimlar xizmat koʻrsatish sifatini oshirishda muhim rol oʻynashi shubhasiz.

Mutaxassislarning fikricha, Pulkovodagi ushbu tajriba muvaffaqiyatli oʻtsa, Rossiyaning boshqa yirik havo bandargohlarida ham robotlashtirilgan tizimlarni joriy etish jadallashadi. Bu esa oʻz navbatida global aviatsiya sanoatida avtomatlashtirish tendensiyasining yanada kuchayishidan dalolat beradi.

PulkovoAeroportRobototexnikaInnovatsiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiXiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdiBugun, 19:54Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiiPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi