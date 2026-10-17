Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi

·10·Dunyo
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taxminan 5 milliard yildan so'ng Quyosh qizil gigantga aylanib, keyinchalik oq mitti yulduzga aylanishi sayyoralar orbitalarini beqarorlashtirishi mumkin.
  • Yangi tadqiqotga ko'ra, Quyoshning massasi davriy pulsatsiyalar orqali kamayishi natijasida modellashtirilgan sayyora tizimlarining 96 foizida orbital barqarorlik Quyosh oq mittiga aylanganidan keyingi dastlabki 3 milliard yil ichida buziladi.

Taxminan 5 milliard yildan keyin Quyosh qizil gigantga aylanib, keyinchalik oq mitti yulduz bo‘lib qoladi. Olimlarning yangi tadqiqotiga ko‘ra, bu jarayon Quyosh tizimidagi sayyoralar orbitalarini beqarorlashtirib, ularning ayrimlari tizimdan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Naked Science nashri The Astrophysical Journal Letters jurnalidagi tadqiqotga tayanib xabar berdi.

Olimlarning hisob-kitoblariga ko‘ra, Quyosh qizil gigantga aylanganida uning tashqi qatlamlari hozirgi Yer orbitasigacha yetishi mumkin. Biroq Yerning aniq taqdiri hozircha noma’lum: sayyora uzoqroq orbitaga siljishi yoki Quyosh atmosferasi bilan ta’sirlashuv natijasida yulduzga yaqinlashishi mumkin.

Keyin Quyosh tashqi qatlamlarini yo‘qotib, oq mittiga aylanadi. Yangi tadqiqotda olimlar uning massasi bir tekisda emas, balki davriy pulsatsiyalar orqali kamayishini hisobga olgan. Bu o‘zgarishlar sayyoralar orbitasiga ta’sir qilib, vaqt o‘tishi bilan butun tizimning barqarorligini buzishi mumkin.

Modellashtirish natijalariga ko‘ra, Quyosh oq mittiga aylanganidan keyingi dastlabki 3 milliard yil ichida modellashtirilgan sayyora tizimlarining 96 foizida orbital barqarorlik buzilgan. Tizimlarning 40 foizida esa beqarorlik Quyosh hali qizil gigant bosqichida bo‘lganidayoq boshlangan.

Bu barcha sayyoralar albatta yo‘q bo‘lib ketadi, degani emas. Ayrim ssenariylarda Uran va Neptunning orbitalari o‘rni almashishi, boshqa sayyoralar esa o‘z orbitalaridan chiqib ketishi mumkin. Ba’zi tizimlar esa uzoq vaqt barqarorligini saqlab qolishi ehtimoldan xoli emas.

Tadqiqot mualliflari Quyosh tizimiga o‘xshash tizimlarning realistik modellardagi o‘rtacha yashash muddatini taxminan 1 milliard yil deb baholagan. Quyosh massasi bir tekis kamayadi deb olingan ideallashtirilgan hisob-kitoblarda esa bu muddat kvintillion yilgacha yetgan. Biroq bunday ssenariy yulduzning real evolyutsiyasini to‘liq aks ettirmaydi.

Olimlar yangi natijalar Quyosh tizimining kelajagi haqidagi barcha savollarga javob bermasligini ta’kidlamoqda. Oq mitti va hatto neytron yulduzlar atrofida ham sayyoralar aniqlangani ularning yulduz evolyutsiyasidan keyin qanday saqlanib qolganini yanada chuqurroq o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

Quyoshqizil gigantoq mittiAstrophysical Journal Letters
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyalik olim Quyosh tizimining yoʻqolgan sirlarini ochishdiTurkiyalik olim Quyosh tizimining yoʻqolgan sirlarini ochishdi27 sentabr 20:54Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiYer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi20 sentabr 15:26Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydiYer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi29 iyul 01:23Quyosh chaqnashi va Opportunity halokati: Marsdagi chang boʻronlari siri ochilmoqdaQuyosh chaqnashi va Opportunity halokati: Marsdagi chang boʻronlari siri ochilmoqda22 iyul 07:24Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiQuyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandi18 iyul 09:25Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiYer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadi5 iyul 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi