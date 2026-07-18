Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandi

·0·Texno
Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandi

Yevropalik va hindistonlik astrofiziklar guruhi Quyoshning ichki tuzilishini oʻrganish davomida kutilmagan kashfiyotga qoʻl urishdi. Oʻtkazilgan yangi tadqiqotlar natijasida maʼlum boʻlishicha, bizning yulduzimiz tarkibidagi kumush miqdori avvalgi hisob-kitoblardan qariyb 55 foizga koʻproq ekanligi oydinlashdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu ilmiy xulosa Quyoshning ichki tuzilishini aks ettiruvchi yangi uch oʻlchamli (3D) model yordamida shakllantirildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur yangilik astronomiya olamidagi koʻp yillik jumboqlardan biriga nuqta qoʻyishi kutilmoqda. Gap shundaki, olimlar uzoq vaqt davomida Quyosh va qadimiy meteoritlar tarkibidagi farqlarni tushuntirib bera olmay kelishayotgan edi.

Ilmiy ziddiyatning yechimi

Bundan taxminan 4,6 milliard yil avval Quyosh va quyosh tizimidagi sayyoralar, jumladan, eng qadimgi meteoritlar ham yagona gaz va chang bulutidan hosil boʻlgan. Nazariy jihatdan ularning kimyoviy tarkibi bir xil boʻlishi kerak edi. Biroq, avvalgi oʻlchovlar Quyoshdagi kumush konsentratsiyasi ibtidoiy meteoritlar — xondritlardagiga qaraganda ancha past ekanligini koʻrsatib kelgan.

Yangi ishlab chiqilgan model Quyosh qatlamlari orasidagi moddalarning harakati va atomlarning nurlanish bilan oʻzaro taʼsiri kabi murakkab jarayonlarni hisobga oladi. Bu esa tadqiqotchilarga quyosh nuri spektrini yanada aniqroq tahlil qilish imkonini berdi. Natijada, Quyosh bagʻridagi kumush miqdori aslida meteoritlardagi koʻrsatkichlar bilan deyarli bir xil ekanligi isbotlandi.

Koinot sirlarini oʻrganishda yangi bosqich

Olimlarning taʼkidlashicha, ushbu kashfiyot nafaqat bizning yulduzimiz, balki butun koinotdagi ogʻir elementlarning shakllanish jarayonini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Kumush kabi metallar koinotda qanday toʻplanishi va yulduzlar evolyutsiyasiga qanday taʼsir koʻrsatishi endi yangicha yondashuvlar asosida oʻrganiladi.

Tadqiqotchilar ushbu metodologiyani kelajakda boshqa yulduzlarni oʻrganishda ham qoʻllashni rejalashtirmoqdalar. Bu esa koinotdagi kimyoviy elementlarning kelib chiqishi va ularning galaktikalar boʻylab tarqalishi haqidagi tasavvurlarimizni tubdan oʻzgartirishi mumkin. Oʻzbekistonlik havaskor astronomlar va ilm-fan ixlosmandlari uchun ham ushbu maʼlumotlar koinotning shakllanish tarixi haqidagi bilimlarni boyitishga xizmat qiladi.

QuyoshAstronomiyaIlm-fanKumushKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaSunʼiy intelekt bumining banklarga foydasi: AQSH moliya gigantlari rekord daromad koʻrmoqdaBugun, 05:22Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiOkean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildiBugun, 05:00NVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiNVIDIA hamkorlari GeForce RTX 50 Super grafik kartalarini qabul qila boshladiBugun, 04:30Avstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiAvstraliya startaplari uchun San-Fransiskoga yoʻl: Stripe va TechCrunch hamkorligiBugun, 04:23AQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiAQSh giperovozli qurollar poygasida yetakchilik uchun Kratos kompaniyasiga 400 mln dollar ajratdiBugun, 03:58Vertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiVertu kompaniyasi rahbarlar uchun 6 880 dollarlik Alphafold smartfonini taqdim etdiBugun, 03:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi