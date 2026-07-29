Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi

·31·Texno
Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi

Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar institutining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi mutaxassislari yaqin yetti kunlik davr uchun geomagnit vaziyat barqaror boʻlishini eʼlon qildi. Mazkur xabar meteorologik sezgirligi bor shaxslar hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega boʻlib, kelayotgan hafta davomida Yerda magnit boʻronlari yuzaga kelmasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu hafta uchun tuzilgan geomagnit prognoz butunlay «yashil» maqomga ega. Bu esa sayyoramiz magnitosferasida jiddiy tebranishlar yoki inson salomatligiga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi oʻzgarishlar kutilmayotganini anglatadi. Shunga qaramay, olimlar Quyosh yuzasidagi jarayonlarni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqdalar.

Quyoshdagi faollik va koinotdagi vaziyat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda Quyosh diskida bir nechta yirik protuberanslar — yulduz yuzasida kuchli magnit maydonlari tomonidan ushlab turilgan ulkan sovuq vodorod bulutlari qayd etilgan. Bunday ulkan tuzilmalar vaqt oʻtishi bilan koinotga otilib chiqishi mumkin, biroq hozirgi baholarga koʻra, agar bunday hodisa roʻy bersa ham, uning trayektoriyasi Yer va boshqa sayyoralarni chetlab oʻtib, Quyosh qutblari tomon yoʻnalishi ehtimoli yuqori.

Shuningdek, Quyosh yuzasidagi faol hududlar oʻzida maʼlum miqdordagi energiya zaxirasini saqlab qolgan va oʻrtacha quvvatga ega M sinfidagi chaqnashlarni keltirib chiqarishga qodir. Biroq, hozirgi vaqtda Yerga taʼsir koʻrsatuvchi yirik otilmalar shakllanishining alomatlari kuzatilmayotgani mutaxassislarni xotirjam qilmoqda.

Tebranishlarga sabab boʻluvchi omillar

Olimlar odatda tezkor quyosh shamoli oqimlarining manbai boʻlib xizmat qiluvchi koronal teshiklarni ham qayd etishmayapti. Bu omillarning barchasi koinot ob-havosi barqarorligini taʼminlab, sayyoramiz aholisiga xotirjam haftani vaʼda qilmoqda.

Mazkur barqarorlik aloqa tizimlari, navigatsiya qurilmalari hamda energiya tarmoqlarining uzluksiz va xavfsiz ishlashiga ham oʻzining ijobiy taʼsirini koʻrsatadi. Mutaxassislar quyoshdagi oʻzgarishlarni doimiy ravishda monitoring qilib borishni davom ettirmoqdalar.

QuyoshMagnit boʻroniGeomagnit prognozKoinot ob-havosiIlmiy yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26Xitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiXitoy koinotda 400 voltli yangi energiya tizimini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdiBugun, 02:55HMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiHMD kompaniyasi afsonaviy Asha brendini yangi budjet qurilma bilan qaytardiBugun, 02:28Kiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiKiberxavfsizlik startapi Spur 200 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 02:25Smartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiSmartfon va ijtimoiy tarmoqlar qaramligiga qarshi Autonomous Key qurilmasi taqdim etildiBugun, 01:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob