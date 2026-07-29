Yer yuzida bir hafta davomida magnit boʻronlari kuzatilmaydi
Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar institutining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi mutaxassislari yaqin yetti kunlik davr uchun geomagnit vaziyat barqaror boʻlishini eʼlon qildi. Mazkur xabar meteorologik sezgirligi bor shaxslar hamda zamonaviy texnologiyalardan foydalanuvchilar uchun muhim ahamiyatga ega boʻlib, kelayotgan hafta davomida Yerda magnit boʻronlari yuzaga kelmasligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu hafta uchun tuzilgan geomagnit prognoz butunlay «yashil» maqomga ega. Bu esa sayyoramiz magnitosferasida jiddiy tebranishlar yoki inson salomatligiga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi oʻzgarishlar kutilmayotganini anglatadi. Shunga qaramay, olimlar Quyosh yuzasidagi jarayonlarni diqqat bilan kuzatishda davom etmoqdalar.
Quyoshdagi faollik va koinotdagi vaziyatixbt.com maʼlumotiga koʻra, ayni paytda Quyosh diskida bir nechta yirik protuberanslar — yulduz yuzasida kuchli magnit maydonlari tomonidan ushlab turilgan ulkan sovuq vodorod bulutlari qayd etilgan. Bunday ulkan tuzilmalar vaqt oʻtishi bilan koinotga otilib chiqishi mumkin, biroq hozirgi baholarga koʻra, agar bunday hodisa roʻy bersa ham, uning trayektoriyasi Yer va boshqa sayyoralarni chetlab oʻtib, Quyosh qutblari tomon yoʻnalishi ehtimoli yuqori.
Shuningdek, Quyosh yuzasidagi faol hududlar oʻzida maʼlum miqdordagi energiya zaxirasini saqlab qolgan va oʻrtacha quvvatga ega M sinfidagi chaqnashlarni keltirib chiqarishga qodir. Biroq, hozirgi vaqtda Yerga taʼsir koʻrsatuvchi yirik otilmalar shakllanishining alomatlari kuzatilmayotgani mutaxassislarni xotirjam qilmoqda.
Tebranishlarga sabab boʻluvchi omillarOlimlar odatda tezkor quyosh shamoli oqimlarining manbai boʻlib xizmat qiluvchi koronal teshiklarni ham qayd etishmayapti. Bu omillarning barchasi koinot ob-havosi barqarorligini taʼminlab, sayyoramiz aholisiga xotirjam haftani vaʼda qilmoqda.
Mazkur barqarorlik aloqa tizimlari, navigatsiya qurilmalari hamda energiya tarmoqlarining uzluksiz va xavfsiz ishlashiga ham oʻzining ijobiy taʼsirini koʻrsatadi. Mutaxassislar quyoshdagi oʻzgarishlarni doimiy ravishda monitoring qilib borishni davom ettirmoqdalar.
…