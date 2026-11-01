Kuchli magnit bo‘roni boshlandi: Tanada o‘zgarish sezsangiz nimalarga e’tibor berish kerak?

·0·Dunyo
Kuchli magnit bo‘roni boshlandi: Tanada o‘zgarish sezsangiz nimalarga e’tibor berish kerak?

Yer sayyorasida kutilmaganda G2 (o‘rtacha kuchlilikdagi) darajasiga yetgan sayyoraviy magnit bo‘roni boshlandi. Rossiya Fanlar akademiyasining Koinot tadqiqotlari instituti (IKI RAN) Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi olimlari geomagnit maydonning bunday keskin faollashuvi ilmiy prognozlardan ancha kuchli bo‘lib chiqqanini ma’lum qildi.

Dastlab Quyoshdagi tojsimon tuynukdan chiqqan plazma oqimi Yerga jiddiy ta’sir ko‘rsatmaydi deb taxmin qilingan edi, biroq bir necha soat ichida geomagnit tebranishlar to‘laqonli magnit bo‘roni darajasigacha kuchaydi.

«Yumshoq qilib aytganda, kutilmagan holat»: Olimlarning bayonoti

Laboratoriya vakillari fazoviy ob-havodagi bunday keskin o‘zgarish borasida quyidagicha ma’lumot berdi:

«Yumshoq qilib aytganda, bu juda kutilmagan bo‘ldi... Bir soatga yetmasdan turib Yer yuzida G2 darajasidagi sayyoraviy magnit bo‘roni boshlandi.

Shanba kuni sayyoramiz Quyoshdagi tojsimon tuynukdan ajralib chiqqan plazma oqimi ichiga kirgan edi. Dastlabki tebranishlar zaifroq bo‘lgani sababli, geomagnit bezovtalik bo‘ron darajasigacha ko‘tarilmaydi deb taxmin qilgandik. Ammo jarayon keskin tus oldi».

Ma’lum qilinishicha, kuchli geomagnit tebranishlar ortidan shimoliy hududlarda eng yuqori ko‘rsatkichdagi qutb yog‘dulari (shimoliy yog‘du) ham kuzatilgan.

Xavf qachongacha davom etadi?

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, Quyoshdagi ushbu tojsimon tuynuk yaqin kunlarda sayyoramizning fazoviy ob-havosiga ta’sir o‘tkazishda davom etadi:

  • Davomiyligi: Geomagnit notinchlik kamida yana ikki-uch sutka davom etishi prognoz qilinmoqda;

  • G2 darajasi nimani anglatadi? Bu shkala bo‘yicha o‘rtacha kuchli bo‘ron hisoblanib, energetika tizimlarida kuchlanishning yengil o‘zgarishiga, yuqori kengliklarda sun’iy yo‘ldosh va radiolokatsiya signallarida qisqa muddatli uzilishlar kuzatilishiga olib kelishi mumkin;

  • Ob-havoga sezgir insonlar: Magnit bo‘roni davrida surunkali xastaliklari, qon bosimi bor shaxslarda bosh og‘rig‘i, lanjlik, uyqusizlik va qon bosimining ko‘tarilishi yoki pasayishi kuzatilishi mumkin.

Tavsiyalar: Bunday kunlarda nima qilish kerak?

Shifokorlar va mutaxassislar geomagnit faollik kuchaygan kunlarda quyidagilarga amal qilishni tavsiya etadi:

  1. Og‘ir jismoniy zo‘riqishlar va keskin harakatlardan saqlanish;

  2. Qahva, energetik va yog‘li mahsulotlarni cheklab, ko‘proq toza suv ichish;

  3. Ko‘proq ochiq havoda bo‘lish va surunkali xastaliklarga qarshi dori-darmonlarni o‘z vaqtida qabul qilish.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quyoshda 500 ming kilometrlik ulkan portlash yuz berdi — Yerliklarni nima kutmoqda?Quyoshda 500 ming kilometrlik ulkan portlash yuz berdi — Yerliklarni nima kutmoqda?30 oktabr 14:28Bugun kech soat 20:00 dan keyin kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda (video)Bugun kech soat 20:00 dan keyin kuchli magnit bo‘roni boshlanishi kutilmoqda (video)10 oktabr 08:15Yerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqdaYerni kuchli magnit bo‘roni qamrab oldi: olimlar ogohlantirmoqda4 iyul 19:04Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?Quyoshda kuchli portlash yuz berdi: Quyosh sirtidagi kuchli chaqnash Yerga qanday ta’sir qiladi?6 oktabr 08:36Olimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkinOlimlar xavotirda: Quyosh istalgan daqiqada kuchli portlashi mumkin1 iyul 10:14Tramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiTramp Binance birjasidagi eng yirik kripto-talonchilik bo‘yicha bayonot berdiBugun 08:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda