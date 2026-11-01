Kuchli magnit bo‘roni boshlandi: Tanada o‘zgarish sezsangiz nimalarga e’tibor berish kerak?
Yer sayyorasida kutilmaganda G2 (o‘rtacha kuchlilikdagi) darajasiga yetgan sayyoraviy magnit bo‘roni boshlandi. Rossiya Fanlar akademiyasining Koinot tadqiqotlari instituti (IKI RAN) Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi olimlari geomagnit maydonning bunday keskin faollashuvi ilmiy prognozlardan ancha kuchli bo‘lib chiqqanini ma’lum qildi.
Dastlab Quyoshdagi tojsimon tuynukdan chiqqan plazma oqimi Yerga jiddiy ta’sir ko‘rsatmaydi deb taxmin qilingan edi, biroq bir necha soat ichida geomagnit tebranishlar to‘laqonli magnit bo‘roni darajasigacha kuchaydi.
«Yumshoq qilib aytganda, kutilmagan holat»: Olimlarning bayonoti
Laboratoriya vakillari fazoviy ob-havodagi bunday keskin o‘zgarish borasida quyidagicha ma’lumot berdi:
«Yumshoq qilib aytganda, bu juda kutilmagan bo‘ldi... Bir soatga yetmasdan turib Yer yuzida G2 darajasidagi sayyoraviy magnit bo‘roni boshlandi.
Shanba kuni sayyoramiz Quyoshdagi tojsimon tuynukdan ajralib chiqqan plazma oqimi ichiga kirgan edi. Dastlabki tebranishlar zaifroq bo‘lgani sababli, geomagnit bezovtalik bo‘ron darajasigacha ko‘tarilmaydi deb taxmin qilgandik. Ammo jarayon keskin tus oldi».
Ma’lum qilinishicha, kuchli geomagnit tebranishlar ortidan shimoliy hududlarda eng yuqori ko‘rsatkichdagi qutb yog‘dulari (shimoliy yog‘du) ham kuzatilgan.
Xavf qachongacha davom etadi?
Mutaxassislarning ogohlantirishicha, Quyoshdagi ushbu tojsimon tuynuk yaqin kunlarda sayyoramizning fazoviy ob-havosiga ta’sir o‘tkazishda davom etadi:
Davomiyligi: Geomagnit notinchlik kamida yana ikki-uch sutka davom etishi prognoz qilinmoqda;
G2 darajasi nimani anglatadi? Bu shkala bo‘yicha o‘rtacha kuchli bo‘ron hisoblanib, energetika tizimlarida kuchlanishning yengil o‘zgarishiga, yuqori kengliklarda sun’iy yo‘ldosh va radiolokatsiya signallarida qisqa muddatli uzilishlar kuzatilishiga olib kelishi mumkin;
Ob-havoga sezgir insonlar: Magnit bo‘roni davrida surunkali xastaliklari, qon bosimi bor shaxslarda bosh og‘rig‘i, lanjlik, uyqusizlik va qon bosimining ko‘tarilishi yoki pasayishi kuzatilishi mumkin.
Tavsiyalar: Bunday kunlarda nima qilish kerak?
Shifokorlar va mutaxassislar geomagnit faollik kuchaygan kunlarda quyidagilarga amal qilishni tavsiya etadi:
Og‘ir jismoniy zo‘riqishlar va keskin harakatlardan saqlanish;
Qahva, energetik va yog‘li mahsulotlarni cheklab, ko‘proq toza suv ichish;
Ko‘proq ochiq havoda bo‘lish va surunkali xastaliklarga qarshi dori-darmonlarni o‘z vaqtida qabul qilish.
Izohlar 0
…