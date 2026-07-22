Quyosh chaqnashi va Opportunity halokati: Marsdagi chang boʻronlari siri ochilmoqda

·102·Texno
Quyosh chaqnashi va Opportunity halokati: Marsdagi chang boʻronlari siri ochilmoqda

Xalqaro astronomlar guruhi Marsdagi eng vayronkor tabiat hodisalaridan biri — global chang boʻronlarining kelib chiqishi boʻyicha yangi ilmiy nazariyani ilgari surdi. Tadqiqotlarga koʻra, Quyoshdagi kuchli chaqnashlar va plazma otilishi Qizil sayyoradagi chang boʻronlarini qoʻzgʻatuvchi yoki ularni kuchaytiruvchi asosiy omil boʻlishi mumkin. Bu kashfiyot 2018-yilda afsonaviy Opportunity marsoxodining oʻlimiga sabab boʻlgan global ofat sabablarini tushunishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlarning xulosalari Amerikaning MAVEN orbital apparati hamda Rossiya va Yevropa hamkorligidagi ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) missiyasi tomonidan toʻplangan maʼlumotlarga asoslangan. Mutaxassislar 2018-yildan 2021-yilgacha boʻlgan davrda Quyosh faolligining Mars atmosferasiga taʼsirini sinchiklab oʻrganib chiqishdi. Ixbt.com nashrining yozishicha, tadqiqotchilar jami oltita yirik quyosh hodisasini tahlil qilishgan.

Oʻrganilgan holatlarning beshtasida atmosfera sezilarli darajada oʻzgarmagan boʻlsa-da, 2018-yilning iyun oyidagi voqealar butunlay boshqacha manzara kasb etgan. Aynan oʻsha paytda Quyoshdan otilib chiqqan kuchli plazma oqimi Marsda boshlangan lokal chang boʻroni bilan bir vaqtga toʻgʻri kelgan. Qurilmalar atmosferaning gʻayritabiiy darajada qiziganini qayd etgan, bu esa shimoliy yarim shardagi kichik boʻronning shiddat bilan kengayishiga turtki bergan.

Opportunity missiyasining yakuni

Mazkur quyosh faolligi natijasida bir necha hafta ichida Marsni toʻliq qoplagan global chang boʻroni yuzaga keldi. Bu hodisa 15 yil davomida Qizil sayyorada muvaffaqiyatli xizmat qilgan Opportunity apparati uchun halokatli boʻldi. Quyosh nurlarini toʻsib qoʻygan quyuq chang pardasi marsoxodning quyosh panellari energiya ishlab chiqarishini toʻxtatib qoʻydi va natijada apparat bilan aloqa uzildi.

NASA mutaxassislari bir necha oy davomida aloqani tiklashga urinishdi, biroq 2019-yilda missiya rasman yakunlanganini eʼlon qilishdi. Eʼtiborlisi, ushbu qurilma dastlab atigi 90 kunlik ish uchun moʻljallangan edi, ammo u kutilganidan ancha uzoq chidab berdi. Olimlarning taʼkidlashicha, Marsning Yer kabi kuchli magnit maydoni yoʻqligi uni quyosh shamollariga qarshi himoyasiz qilib qoʻyadi.

Tadqiqotchilar Mars atmosferasining yuqori qatlamlari quyosh zarrachalari taʼsirida qanday isishini tushuntirib berishdi:

  • Quyoshdan kelayotgan yuqori energiyali zarrachalar atmosfera dinamikasini oʻzgartiradi;
  • Haroratning koʻtarilishi chang zarralarining yuqoriga koʻtarilishini tezlashtiradi;
  • Lokal boʻronlar bir necha kun ichida butun sayyora miqyosiga yoyiladi.

Kelajak missiyalari uchun xavfsizlik

Hozircha olimlar quyosh faolligi va boʻronlar oʻrtasidagi toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqlikni 100 foizlik aniqlik bilan tasdiqlashga shoshilmayaptilar, biroq bu boradagi dalillar juda ishonarli koʻrinmoqda. Agar ushbu gipoteza toʻliq isbotlansa, kelajakda Marsga yuboriladigan missiyalar va hatto insoniyatning ilk qadamlari uchun xavfsizlik choralarini koʻrish ancha osonlashadi.

Chang boʻronlarini oldindan bashorat qilish imkoniyati nafaqat texnik qurilmalarni, balki kelajakdagi fazogirlarni ham kutilmagan xavflardan himoya qiladi. Hozirda tadqiqotchilar boshqa sayyoralardagi oʻxshash jarayonlarni kuzatishda davom etmoqdalar, bu esa quyosh tizimidagi ob-havo oʻzgarishlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

MarsNASAOpportunityQuyoshKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob