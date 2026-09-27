Turkiyalik olim Quyosh tizimining yoʻqolgan sirlarini ochishdi

·3·Texno
Turkiyalik olim Quyosh tizimining yoʻqolgan sirlarini ochishdi

Ilmiy olamda Quyosh tizimining ilk davrlariga oid yana bir qiziqarli faraz ilgari surildi. Egey universiteti professori Mutlu Yildiz tomonidan olib borilgan va Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ilmiy jurnalida eʼlon qilingan tadqiqotga koʻra, qadimda Quyosh tizimida toʻqqizinchi sayyora mavjud boʻlgan, biroq u oʻz vaqtida markaziy yulduz tomonidan yutib yuborilgan. Gap massasi Yerikidan 5-10 baravar katta boʻlgan hamda yosh Quyosh gravitatsiyasi taʼsirida uning ichiga tortib ketilgan Superyer haqida bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu ilmiy gipoteza hozircha toʻgʻridan-toʻgʻri emas, balki qator bilvosita dalillarga asoslanadi. Ularning barchasi Quyosh evolyutsiyasining mavjud modellaridagi ayrim nomuvofiqliklarni tushuntirishga qaratilgan. Mutaxassislar uzoq yillardan beri yulduz sirtidagi litiy elementining gʻayrioddiy darajada kamligiga hayron qolib kelishgan edi. Standart ilmiy modellar bashorat qilganidan koʻra Quyoshda litiy miqdori sezilarli darajada kamroq ekani aniqlangan.

Litiy tanqisligi va uning sabablari

Mutlu Yildiz hisob-kitoblariga koʻra, massiv Superyerning Quyosh tashqi qatlamlariga shoʻngʻishi sirt zonasidagi litiyning katta qismini tubroq va chuqurroq qatlamlarga surib yuborgan boʻlishi mumkin. Ana shu chuqur qatlamlarda bu element tezroq parchalanib ketadi va natijada yulduz yuzasida ogʻir elementlarning keskin kamayishi kuzatiladi. Ushbu jarayon yulduz sirtining kimyoviy tarkibidagi topishmoqlarga mantiqiy yechim beradi.

Ikkinchi muhim dalil esa yulduzning ichki tuzilishidagi nozik oʻzgarishlar bilan bogʻliq. Mazkur oʻzgarishlarni Quyosh evolyutsiyasining dastlabki bosqichlarida tashqi kuch aralashuvisiz oddiy usullar bilan tushuntirib boʻlmaydi. Olimning matematik modellari sayyoraning yulduz tashqi qobiqlaridan oʻtib, keyinchalik butunlay erib ketish ssenariysi eng ehtimoliy holat ekanini koʻrsatmoqda.

Koinotdagi topishmoqlarga yechim

Agar bu yangi model oʻz tasdigini topsa, u boshqa bir qadimiy astronomik sirni ham ochib berishi mumkin. Gap shundaki, zamonaviy kuzatishlar boshqa yulduz tizimlarida Superyerlar juda keng tarqalganini koʻrsatadi, biroq bizning Quyosh tizimimizda ulardan asar ham yoʻq. Mutlu Yildiz gipotezasiga koʻra, bunga javob juda oddiy va hayratlanarli: yagona nusxadagi shunday sayyora yulduzning shakllanish davrida uning oʻzi tomonidan yoʻq qilib yuborilgan.

Garchi mazkur faraz hozircha nazariy darajada qolayotgan boʻlsa-da, u ilm-fanga mavjud kuzatuv anomaliyalari uchun yagona va mukammal tushuntirish taqdim etadi. Kelgusida Quyosh va boshqa yulduzlar tizimini oʻrganish jarayonida bunday yirik kosmik hodisalarning qoldiq izlari chuqurroq tahlil qilinishi kutilmoqda. Bu esa insoniyatga oʻz uyimiz — Quyosh tizimining tarixi haqida yana koʻp yangi maʼlumotlarni taqdim etishi shubhasiz.

QuyoshSuperyerAstronomiyaIlm-fanTadqiqot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiKoinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildi19 iyul 02:51Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandiYer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi20 sentabr 15:26Habble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdiHabble kosmik teleskopi Yer atrofida 200 minginchi the aylanmani amalga oshirdi24 sentabr 10:28Astronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilarAstronomlar fan tarixidagi eng yosh ekzoplanetani tasdiqladilar24 sentabr 01:24Koinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildiKoinot parvozi urgʻochi sichqonlarning keyingi avlodlariga qanday taʼsir qildiBugun 19:53Quyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandiQuyosh bagʻrida kutilganidan ancha koʻp kumush borligi aniqlandi18 iyul 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi