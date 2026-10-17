Hurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradi

·49·Dunyo
Hurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hurmuz bo‘g‘ozida 17 oktyabr kuni 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga urilib portlab ketdi.
  • Bu hodisa bir sutka ichida ushbu hududda yuz bergan ikkinchi favqulodda vaziyat bo‘lib, har ikkala kema ham rasmiy ruxsatsiz va transponderlari o‘chirilgan holda harakatlangan.
  • Ushbu insidentlar mintaqadagi harbiy-siyosiy ziddiyatlar bilan bog‘liq bo‘lib, dunyo neft bozorida narxlarning keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.

Dunyoning asosiy neft arteriyasi hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozida vaziyat o‘ta xavfli tus olmoqda. 17 oktyabr, shanba kuni ertalab Tehron bilan kelishmagan holda va transponderini o‘chirib bo‘g‘ozdan suzib o‘tishga uringan navbatdagi supertanker dengiz minasiga urilib, portlab ketdi.

Islom inqilobi muhofizlari korpusi (KSIR) matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik kema bortida 2 million barreldan ortiq neft olib ketilayotgan bo‘lgan.

Bir kecha-kunduzda ikkinchi favqulodda holat

Dengizdagi portlashlar ketma-ketligi global neft tashuvchi flot uchun jiddiy zarba bo‘ldi:

  • Ikkinchi hodisa tafsilotlari: 17 oktyabr tongida yuz bergan portlashdan so‘ng tankerga zarar yetgan; hozircha jabrlanganlar va kemaning qaysi davlatga tegishli ekani haqidagi ma’lumotlar ochiqlanmadi;

  • Tundagi ilk yong‘in: Atigi bir necha soat oldin, 17 oktyabrga o‘tar kechasi ham Hurmuz bo‘g‘ozida xuddi shunday hajmdagi — qariyb 2 million barrel xom neft tashiyotgan yana bir supertankerda portlash va kuchli yong‘in qayd etilgan edi;

  • Transponderlar o‘chirilgan: Har ikkala kema ham rasmiy ruxsatsiz, sun’iy yo‘ldosh kuzatuv tizimlarini o‘chirgan holda xavfli hududni kesib o‘tishga uringani aytilmoqda.

Bo‘g‘ozdagi taqiqlangan hudud va geosiyosiy to‘qnashuv

Mazkur insidentlar mintaqadagi uzoq davom etayotgan harbiy-siyosiy ziddiyatlarning bevosita mahsulidir:

  • Tehronning qat’iy talabi: Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi sentyabr oyida Hurmuz bo‘g‘ozining sharqiy qismida kemalar qatnovi cheklangan maxsus zona joriy etilganini va barcha savdo kemalari hududdan faqat Tehron bilan kelishilgan holda o‘tishi shartligini rasman e’lon qilgan edi;

  • AQSH va Isroil bilan to‘qnashuvlar: Joriy yil 28 fevralda AQSH va Isroil tomonidan Eron hududidagi obyektlarga berilgan zarbalar hamda Tehronning javob hujumlari mintaqada yangi urush o‘chog‘ini hosil qildi. Iyun oyida harbiy harakatlarni to‘xtatish bo‘yicha memorandum imzolangan bo‘lsa-da, keyinchalik tomonlar yana bir bor zarbalar almashdi va nizo hanuzgacha bartaraf etilmagan.

Hurmuz bo‘g‘ozi orqali dunyo neft eksportining salmoqli qismi olib o‘tilishini inobatga olsak, bir sutka ichida ikkita yirik kemaning safdan chiqishi jahon birjalarida qora oltin narxlarining keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.

Hurmuz bo‘g‘oziTehronIslom inqilobi muhofizlari korpusi (KSIR)Neft portlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildiDunyo nefti xavf ostida: Eron Hurmuz bo‘g‘ozini ochishning yagona shartini ma’lum qildi16 oktabr 19:12Hurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldiHurmuzda kema cho‘kib ketdi: Suvda suzib yurgan minglab iPhone va atirlar tasviri tarqaldi15 oktabr 23:01Eron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdiEron Qatar qirg‘oqlari yaqinida neft tankeriga zarba berdi8 oktabr 13:22Yaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkinYaqin Sharqda hal qiluvchi soatlar: Eron va AQSH Qatar orqali sulh tuzishi mumkin29 sentabr 09:40Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)Hurmuzda keskinlik: Eron ikki kunda 19 ta kemani to‘xtatib qoldi (video)28 sentabr 11:36Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildiAbbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi27 sentabr 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi