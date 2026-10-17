Hurmuz bo‘g‘ozida 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hurmuz bo‘g‘ozida 17 oktyabr kuni 2 million barrel neft ortilgan ikkinchi tanker dengiz minasiga urilib portlab ketdi.
- Bu hodisa bir sutka ichida ushbu hududda yuz bergan ikkinchi favqulodda vaziyat bo‘lib, har ikkala kema ham rasmiy ruxsatsiz va transponderlari o‘chirilgan holda harakatlangan.
- Ushbu insidentlar mintaqadagi harbiy-siyosiy ziddiyatlar bilan bog‘liq bo‘lib, dunyo neft bozorida narxlarning keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.
Dunyoning asosiy neft arteriyasi hisoblangan Hurmuz bo‘g‘ozida vaziyat o‘ta xavfli tus olmoqda. 17 oktyabr, shanba kuni ertalab Tehron bilan kelishmagan holda va transponderini o‘chirib bo‘g‘ozdan suzib o‘tishga uringan navbatdagi supertanker dengiz minasiga urilib, portlab ketdi.
Islom inqilobi muhofizlari korpusi (KSIR) matbuot xizmati tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu yirik kema bortida 2 million barreldan ortiq neft olib ketilayotgan bo‘lgan.
Bir kecha-kunduzda ikkinchi favqulodda holat
Dengizdagi portlashlar ketma-ketligi global neft tashuvchi flot uchun jiddiy zarba bo‘ldi:
Ikkinchi hodisa tafsilotlari: 17 oktyabr tongida yuz bergan portlashdan so‘ng tankerga zarar yetgan; hozircha jabrlanganlar va kemaning qaysi davlatga tegishli ekani haqidagi ma’lumotlar ochiqlanmadi;
Tundagi ilk yong‘in: Atigi bir necha soat oldin, 17 oktyabrga o‘tar kechasi ham Hurmuz bo‘g‘ozida xuddi shunday hajmdagi — qariyb 2 million barrel xom neft tashiyotgan yana bir supertankerda portlash va kuchli yong‘in qayd etilgan edi;
Transponderlar o‘chirilgan: Har ikkala kema ham rasmiy ruxsatsiz, sun’iy yo‘ldosh kuzatuv tizimlarini o‘chirgan holda xavfli hududni kesib o‘tishga uringani aytilmoqda.
Bo‘g‘ozdagi taqiqlangan hudud va geosiyosiy to‘qnashuv
Mazkur insidentlar mintaqadagi uzoq davom etayotgan harbiy-siyosiy ziddiyatlarning bevosita mahsulidir:
Tehronning qat’iy talabi: Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi sentyabr oyida Hurmuz bo‘g‘ozining sharqiy qismida kemalar qatnovi cheklangan maxsus zona joriy etilganini va barcha savdo kemalari hududdan faqat Tehron bilan kelishilgan holda o‘tishi shartligini rasman e’lon qilgan edi;
AQSH va Isroil bilan to‘qnashuvlar: Joriy yil 28 fevralda AQSH va Isroil tomonidan Eron hududidagi obyektlarga berilgan zarbalar hamda Tehronning javob hujumlari mintaqada yangi urush o‘chog‘ini hosil qildi. Iyun oyida harbiy harakatlarni to‘xtatish bo‘yicha memorandum imzolangan bo‘lsa-da, keyinchalik tomonlar yana bir bor zarbalar almashdi va nizo hanuzgacha bartaraf etilmagan.
Hurmuz bo‘g‘ozi orqali dunyo neft eksportining salmoqli qismi olib o‘tilishini inobatga olsak, bir sutka ichida ikkita yirik kemaning safdan chiqishi jahon birjalarida qora oltin narxlarining keskin ko‘tarilishiga olib kelishi mumkin.
Izohlar 0
…