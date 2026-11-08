Hurmuz bo‘g‘ozida neft tankeri portladi: BAA Milliy gvardiyasi yong‘indan 22 kishini qutqardi

·80·Dunyo
Hurmuz bo‘g‘ozida neft tankeri portladi: BAA Milliy gvardiyasi yong‘indan 22 kishini qutqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hurmuz bo‘g‘ozi va O‘mon ko‘rfazida yuz bergan qator favqulodda hodisalar natijasida BAA Milliy gvardiyasi yonib ketgan yuk kemasidagi 22 nafar ekipaj a’zosini qutqarib qoldi.
  • Eronning «Tasnim» agentligi ma’lumotiga ko‘ra, hududda ikkita neft tankeri minalarga duch kelib portlagan.
  • Shuningdek, AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi O‘mon ko‘rfazida savdo kemasiga zarba berilganini tasdiqladi.

Yaqin Sharqning asosiy savdo va dengiz yo‘llaridan biri hisoblangan O‘mon ko‘rfazi hamda Hurmuz bo‘g‘ozida yakshanbaga o‘tar kechasi bir qator jiddiy favqulodda hodisalar yuz berdi.

«Reuters» agentligining BAA rasmiy idorasiga tayanib xabar berishicha, Birlashgan Arab Amirliklari Milliy gvardiyasi dengizda yonib ketgan yuk kemasidan 22 nafar ekipaj a’zosini xavfsiz hududga olib chiqishga muvaffaq bo‘ldi.

BAA Milliy gvardiyasining tezkor qutqaruv operatsiyasi

Dengizda boshlangan kuchli yong‘in ortidan zudlik bilan maxsus xizmatlar jalb etildi:

  • 22 nafar inson qutqarildi: BAA Milliy gvardiyasi bergan rasmiy bayonotga ko‘ra, O‘mon ko‘rfazida harakatlanayotgan yirik yuk kemasida kuchli yong‘in kelib chiqqan va maxsus bo‘linmalarning tezkor aralashuvi tufayli kemadagi barcha 22 kishi evakuatsiya qilinib, hayoti saqlab qolingan;

  • Guvohnoma va monitoring: Buyuk Britaniya dengiz savdo operatsiyalari boshqarmasi (UKMTO) ham mazkur hududda yuk tashuvchi balker va qurolli kuchlar ishtirokida hodisa ro‘y berganini qayd etdi.

Hurmuzda tankerlar portlashi va CENTCOM bayonoti: Mintaqadagi vaziyat

Ushbu qutqaruv operatsiyasi mintaqa suvlaridagi yana bir qator qaltis voqealar fonida ro‘y berdi:

  • Ikkita neft tankerida portlash: Eronning «Tasnim» agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, tungi vaqtda Hurmuz bo‘g‘ozi hududida neft tashuvchi ikkita yirik tanker minalarga duch kelib portlagan va yonib ketgan;

  • AQSH Qurolli kuchlari zarbasi: Shuningdek, AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) O‘mon ko‘rfazida Eronning dengiz blokadasini yorib o‘tishga uringan savdo kemasiga zarba berilib, u safdan chiqarilgani haqida rasman xabar qildi.

Mintaqada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, xalqaro dengiz xavfsizligi xizmatlari mazkur hudud orqali o‘tuvchi barcha tijoriy kemalarni ehtiyotkorlik choralarini ko‘rishga chaqirmoqda.

Hurmuz bo‘g‘oziO‘mon ko‘rfaziCENTCOMBAA Milliy gvardiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16Eron televideniyesi Ukraina va Polsha shaharlariga raketa zarbalari bilan tahdid qildiEron televideniyesi Ukraina va Polsha shaharlariga raketa zarbalari bilan tahdid qildi5 noyabr 09:48AQSH harbiylari Eronning strategik Qeshm oroliga nima uchun shoshilinch aviazarba berdi?AQSH harbiylari Eronning strategik Qeshm oroliga nima uchun shoshilinch aviazarba berdi?3 noyabr 18:22Hurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandiHurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Jahon bozorida dizel yoqilg‘isining keskin taqchilligi boshlandi2 noyabr 23:11Hurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildiHurmuz bo‘g‘ozida portlashlar: Ikkita tanker dengiz minalariga urildi2 noyabr 09:20Hurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosiHurmuzda cho‘kkan kema ortidan: Sohil bo‘yida qop-qop iPhone yig‘ayotgan odamlar videosi19 oktabr 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi