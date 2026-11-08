Hurmuz bo‘g‘ozida neft tankeri portladi: BAA Milliy gvardiyasi yong‘indan 22 kishini qutqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hurmuz bo‘g‘ozi va O‘mon ko‘rfazida yuz bergan qator favqulodda hodisalar natijasida BAA Milliy gvardiyasi yonib ketgan yuk kemasidagi 22 nafar ekipaj a’zosini qutqarib qoldi.
- Eronning «Tasnim» agentligi ma’lumotiga ko‘ra, hududda ikkita neft tankeri minalarga duch kelib portlagan.
- Shuningdek, AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi O‘mon ko‘rfazida savdo kemasiga zarba berilganini tasdiqladi.
Yaqin Sharqning asosiy savdo va dengiz yo‘llaridan biri hisoblangan O‘mon ko‘rfazi hamda Hurmuz bo‘g‘ozida yakshanbaga o‘tar kechasi bir qator jiddiy favqulodda hodisalar yuz berdi.
«Reuters» agentligining BAA rasmiy idorasiga tayanib xabar berishicha, Birlashgan Arab Amirliklari Milliy gvardiyasi dengizda yonib ketgan yuk kemasidan 22 nafar ekipaj a’zosini xavfsiz hududga olib chiqishga muvaffaq bo‘ldi.
BAA Milliy gvardiyasining tezkor qutqaruv operatsiyasi
Dengizda boshlangan kuchli yong‘in ortidan zudlik bilan maxsus xizmatlar jalb etildi:
22 nafar inson qutqarildi: BAA Milliy gvardiyasi bergan rasmiy bayonotga ko‘ra, O‘mon ko‘rfazida harakatlanayotgan yirik yuk kemasida kuchli yong‘in kelib chiqqan va maxsus bo‘linmalarning tezkor aralashuvi tufayli kemadagi barcha 22 kishi evakuatsiya qilinib, hayoti saqlab qolingan;
Guvohnoma va monitoring: Buyuk Britaniya dengiz savdo operatsiyalari boshqarmasi (UKMTO) ham mazkur hududda yuk tashuvchi balker va qurolli kuchlar ishtirokida hodisa ro‘y berganini qayd etdi.
Hurmuzda tankerlar portlashi va CENTCOM bayonoti: Mintaqadagi vaziyat
Ushbu qutqaruv operatsiyasi mintaqa suvlaridagi yana bir qator qaltis voqealar fonida ro‘y berdi:
Ikkita neft tankerida portlash: Eronning «Tasnim» agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, tungi vaqtda Hurmuz bo‘g‘ozi hududida neft tashuvchi ikkita yirik tanker minalarga duch kelib portlagan va yonib ketgan;
AQSH Qurolli kuchlari zarbasi: Shuningdek, AQSH Qurolli kuchlari Markaziy qo‘mondonligi (CENTCOM) O‘mon ko‘rfazida Eronning dengiz blokadasini yorib o‘tishga uringan savdo kemasiga zarba berilib, u safdan chiqarilgani haqida rasman xabar qildi.
Mintaqada xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, xalqaro dengiz xavfsizligi xizmatlari mazkur hudud orqali o‘tuvchi barcha tijoriy kemalarni ehtiyotkorlik choralarini ko‘rishga chaqirmoqda.
Izohlar 0
…