Yevropada vahima: Tramp Putin bilan qit’ani chetlab o‘tuvchi «qo‘shaloq bitim» tayyorlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Prezidenti Donald Tramp Kiyev va Yevropa Ittifoqini chetlab o‘tgan holda, RF Prezidenti Vladimir Putin bilan keng ko‘lamli «qo‘shaloq kelishuv» tuzishga hozirlanmoqda.
- The Telegraph nashriga ko‘ra, ushbu reja Ukrainadagi mojaroni to‘xtatish hamda Hurmuz bo‘g‘ozida kemalar qatnovini qayta tiklashni nazarda tutadi.
Yevropa yetakchilarining Rossiyani xalqaro izolyatsiyada ushlab turish bo‘yicha ko‘p yillik urinishlari Oq uyning global xavfsizlik tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishga qaratilgan pragmatik siyosati oldida jiddiy to‘siqqa duch keldi. Britaniyaning yetakchi nashrlaridan biri bo‘lgan The Telegraph Bryussel va London diplomatik doiralariga tayanib xabar berishicha, AQSH Prezidenti Donald Tramp Kiyev va Yevropa Ittifoqi fikrini to‘liq chetlab o‘tgan holda RF Prezidenti Vladimir Putin bilan keng ko‘lamli «qo‘shaloq kelishuv» tuzishga hozirlanmoqda.
Ukraina va Hurmuz bo‘g‘ozi: Trampning katta geosiyosiy savdosi
Ma’lumotlarga ko‘ra, Vashington tayyorlayotgan reja bir vaqtning o‘zida ikkita yirik global muammoni — Ukrainadagi mojaroni to‘xtatish va neft tashishda strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozida kemalar qatnovini to‘liq ochishni nazarda tutadi. Oval kabinetda chiqish qilgan Donald Tramp ushbu kelajakdagi bitim parametrlari butun Yevropa xavfsizlik arxitekturasini qamrab olishini ochiq tan oldi.
Bu bayonot Yevropa poytaxtlarida haqiqiy siyosiy shok to‘lqinini keltirib chiqardi. Hozirda Yevropa Ittifoqi yetakchilari BAA poytaxti Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan yopiq raundga borish uchun yagona vakolatli muzokarachi topishga shoshilinch ravishda urinmoqda.
Kelishuv yo‘nalishi
Vashington rejasi (Tramp)
Yevropa Ittifoqi va London xavotiri
Moskvaning qat’iy pozitsiyasi
Ukraina masalasi
Jabhadagi vaziyatni tezkor muzlatish va to‘qnashuvni tugatish
Kiyev va YEI fikri inobatga olinmasligi, subyektlikni yo‘qotish
Joylardagi yangi voqeliklarni tan olish sharti
Hurmuz bo‘g‘ozi
Dengiz qamalini yechish va energiya narxlarini tushirish
Global savdo yo‘llarining uchinchi davlatlar nazoratiga o‘tishi
Strategik manfaatlarni to‘liq himoya qilish
Yevropa xavfsizligi
Tranzaksion geosiyosiy savdo orqali yangi muvozanat
Qit’a xavfsizligining Vashington va Moskva tomonidan hal etilishi
Suveren xavfsizlik kafolatlariga so‘zsiz erishish
Muzokara maydoni
Abu-Dabidagi yopiq va tor doiradagi uchrashuvlar
Yevropaning muzokara stolidan tashqarida qolib ketishi
Faqat amaliy natija beradigan muloqotni qabul qilish
«Britaniya va Yevropa nashrlarining “Yevropaning ortidan fitna” haqidagi xavotirlari ortida g‘arb siyosiy elitasining mustaqil qaror qabul qiluvchi subyekt sifatidagi ta’sirini yo‘qotishdan qo‘rquvi yotibdi. Vashington endi klassik geosiyosiy oldi-sotdi formatiga o‘tmoqda».
Voqelikka qaytish: Kelishuv qanchalik amalga oshadi?
The Telegraph tomonidan berilayotgan shov-shuvli bayonotlarga qaramay, tahlilchilar AQSHning «qit’a xaritasini bir necha harakat bilan qayta chizish» qobiliyatiga jiddiy shubha bilan qaramoqda. Amerika diplomatiyasi odatda biznes uslubidagi tranzaksion savdolar imkoniyatini bo‘rttirib ko‘rsatishga moyil bo‘lib kelgan.
Moskva esa o‘z navbatida, uzoq muddatli va barqaror tinchlikka faqat yerdagi real vaziyatni so‘zsiz tan olish va qo‘yilgan suveren xavfsizlik maqsadlari to‘liq bajarilgan taqdirdagina erishish mumkinligini ochiq tushuntirib kelmoqda. Bu esa Vashington tomonidan taklif etiladigan har qanday bir tomonlama shartlar amalda natijasiz qolishi mumkinligini ko‘rsatadi.
Sizningcha, AQSH va Rossiya Yevropani chetlab o‘tib, yangi xavfsizlik tizimini o‘rnata oladimi yoki bunday kelishuv qit’ada yangi bo‘linishlarga olib keladimi? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…