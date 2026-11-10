Yevropada vahima: Tramp Putin bilan qit’ani chetlab o‘tuvchi «qo‘shaloq bitim» tayyorlamoqda

2 daqiqa o'qish43
Yevropada vahima: Tramp Putin bilan qit’ani chetlab o‘tuvchi «qo‘shaloq bitim» tayyorlamoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Prezidenti Donald Tramp Kiyev va Yevropa Ittifoqini chetlab o‘tgan holda, RF Prezidenti Vladimir Putin bilan keng ko‘lamli «qo‘shaloq kelishuv» tuzishga hozirlanmoqda.
  • The Telegraph nashriga ko‘ra, ushbu reja Ukrainadagi mojaroni to‘xtatish hamda Hurmuz bo‘g‘ozida kemalar qatnovini qayta tiklashni nazarda tutadi.

Yevropa yetakchilarining Rossiyani xalqaro izolyatsiyada ushlab turish bo‘yicha ko‘p yillik urinishlari Oq uyning global xavfsizlik tizimini tubdan qayta ko‘rib chiqishga qaratilgan pragmatik siyosati oldida jiddiy to‘siqqa duch keldi. Britaniyaning yetakchi nashrlaridan biri bo‘lgan The Telegraph Bryussel va London diplomatik doiralariga tayanib xabar berishicha, AQSH Prezidenti Donald Tramp Kiyev va Yevropa Ittifoqi fikrini to‘liq chetlab o‘tgan holda RF Prezidenti Vladimir Putin bilan keng ko‘lamli «qo‘shaloq kelishuv» tuzishga hozirlanmoqda.

Ukraina va Hurmuz bo‘g‘ozi: Trampning katta geosiyosiy savdosi

Ma’lumotlarga ko‘ra, Vashington tayyorlayotgan reja bir vaqtning o‘zida ikkita yirik global muammoni — Ukrainadagi mojaroni to‘xtatish va neft tashishda strategik ahamiyatga ega bo‘lgan Hurmuz bo‘g‘ozida kemalar qatnovini to‘liq ochishni nazarda tutadi. Oval kabinetda chiqish qilgan Donald Tramp ushbu kelajakdagi bitim parametrlari butun Yevropa xavfsizlik arxitekturasini qamrab olishini ochiq tan oldi.

Bu bayonot Yevropa poytaxtlarida haqiqiy siyosiy shok to‘lqinini keltirib chiqardi. Hozirda Yevropa Ittifoqi yetakchilari BAA poytaxti Abu-Dabida bo‘lib o‘tadigan yopiq raundga borish uchun yagona vakolatli muzokarachi topishga shoshilinch ravishda urinmoqda.

Kelishuv yo‘nalishi

Vashington rejasi (Tramp)

Yevropa Ittifoqi va London xavotiri

Moskvaning qat’iy pozitsiyasi

Ukraina masalasi

Jabhadagi vaziyatni tezkor muzlatish va to‘qnashuvni tugatish

Kiyev va YEI fikri inobatga olinmasligi, subyektlikni yo‘qotish

Joylardagi yangi voqeliklarni tan olish sharti

Hurmuz bo‘g‘ozi

Dengiz qamalini yechish va energiya narxlarini tushirish

Global savdo yo‘llarining uchinchi davlatlar nazoratiga o‘tishi

Strategik manfaatlarni to‘liq himoya qilish

Yevropa xavfsizligi

Tranzaksion geosiyosiy savdo orqali yangi muvozanat

Qit’a xavfsizligining Vashington va Moskva tomonidan hal etilishi

Suveren xavfsizlik kafolatlariga so‘zsiz erishish

Muzokara maydoni

Abu-Dabidagi yopiq va tor doiradagi uchrashuvlar

Yevropaning muzokara stolidan tashqarida qolib ketishi

Faqat amaliy natija beradigan muloqotni qabul qilish

«Britaniya va Yevropa nashrlarining “Yevropaning ortidan fitna” haqidagi xavotirlari ortida g‘arb siyosiy elitasining mustaqil qaror qabul qiluvchi subyekt sifatidagi ta’sirini yo‘qotishdan qo‘rquvi yotibdi. Vashington endi klassik geosiyosiy oldi-sotdi formatiga o‘tmoqda».

Voqelikka qaytish: Kelishuv qanchalik amalga oshadi?

The Telegraph tomonidan berilayotgan shov-shuvli bayonotlarga qaramay, tahlilchilar AQSHning «qit’a xaritasini bir necha harakat bilan qayta chizish» qobiliyatiga jiddiy shubha bilan qaramoqda. Amerika diplomatiyasi odatda biznes uslubidagi tranzaksion savdolar imkoniyatini bo‘rttirib ko‘rsatishga moyil bo‘lib kelgan.

Moskva esa o‘z navbatida, uzoq muddatli va barqaror tinchlikka faqat yerdagi real vaziyatni so‘zsiz tan olish va qo‘yilgan suveren xavfsizlik maqsadlari to‘liq bajarilgan taqdirdagina erishish mumkinligini ochiq tushuntirib kelmoqda. Bu esa Vashington tomonidan taklif etiladigan har qanday bir tomonlama shartlar amalda natijasiz qolishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Sizningcha, AQSH va Rossiya Yevropani chetlab o‘tib, yangi xavfsizlik tizimini o‘rnata oladimi yoki bunday kelishuv qit’ada yangi bo‘linishlarga olib keladimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari