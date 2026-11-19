Tramp Xitoy rahbari bilan uchrashuvda qanday shartlarni ilgari surdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Shenchjen shahrida bo‘lib o‘tgan uchrashuvda Xitoy raisi Si Szinpindan Hurmuz bo‘g‘ozini ochish va Eronning yadro quroliga ega bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik masalasida ko‘maklashishni so‘radi.
- Tomonlar, shuningdek, AQSH qishloq xo‘jaligi mahsulotlari xaridini oshirish va Ukrainadagi mojaroni tezroq yakunlash bo‘yicha hamkorlik qilishga kelishib oldilar.
AQSH prezidenti Donald Tramp Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpindan strategik ahamiyatga ega Hurmuz bo‘g‘ozini ochishda ko‘maklashishni so‘radi. Reuters agentligining xabar berishicha, ushbu masala Xitoyning Shenchjen shahrida Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (ATES) sammiti doirasida bo‘lib o‘tgan ikki davlat yetakchilarining yuzma-yuz uchrashuvida muhokama qilingan.
AQSH rahbari Vashington va Pekinning mintaqaviy xavfsizlik borasidagi pozitsiyalari uyg‘un ekanini alohida qayd etdi:
«AQSH va Xitoy Hurmuz bo‘g‘ozi orqali energiya resurslari yetkazib berilishini ta’minlash va Eronning yadro quroliga ega bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik borasida umumiy manfaatlarga ega. Har ikki masala bo‘yicha bizning pozitsiyalarimiz qat’iy va qat’iyatlidir», — dedi Donald Tramp.
Iqtisodiy kelishuvlar va Ukraina masalasi
Suhbat davomida Donald Tramp Si Szinpinni o‘z do‘sti deb atab, ular o‘rtasida «alohida munosabatlar» mavjudligini hamda tomonlar ikki tomonlama aloqalarni «adolatli» holatga keltira olganini ta’kidladi.
Muzokaralarning iqtisodiy qismida AQSH prezidenti Pekindan amerikalik fermerlar mahsulotlarini xarid qilish uchun qo‘shimcha choralar ko‘rishni so‘rash niyatida ekanini bildirdi. U Xitoyning «qondirib bo‘lmas ehtiyojlari» borligini va Qo‘shma Shtatlar ushbu talabni qondirishga tayyor ekanini qo‘shimcha qildi. Bundan tashqari, yetakchilar Ukrainadagi mojaroni ham ko‘rib chiqishdi — Trampning so‘zlariga ko‘ra, Pekin ham xuddi Vashington kabi urushning tezroq yakunlanishidan manfaatdor.
Muzokaralar yo‘nalishi
Asosiy bayonotlar va tafsilotlar
Yaqin Sharq va energetika
Hurmuz bo‘g‘ozini ochish va Eronning yadro quroliga ega bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha umumiy pozitsiya
Savdo va iqtisodiyot
Xitoy tomonidan AQSH qishloq xo‘jaligi mahsulotlari xaridini oshirish taklifi
Ukraina mojarosi
Pekin va Vashingtonning mojaroni tezroq hal etishdan manfaatdorligi tasdiqlandi
Uch tomonlama sammit
Putin, Tramp va Si Szinpin ishtirokida yadro quroli nazorati, Eron, KXDR va Ukraina muhokamasi
Tarixdagi ilk uch tomonlama sammitga ulangan muloqot
Qayd etilishicha, Tramp va Si Szinpin uchrashuvining boshlanishi biroz kechikkan. Bunga AQSH prezidentining Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan rejalashtirilganidan ko‘ra uzoqroq davom etgan suhbati sabab bo‘lgan (bu ularning 2025 yil avgustida Alyaskadagi sammitidan keyingi ilk yuzma-yuz uchrashuvi bo‘lib, unda ham Ukrainadagi vaziyatni tartibga solish muhokama qilingan).
Ikki tomonlama muzokaralar yakunlanishi bilanoq Tramp va Si Szinpin yoniga Vladimir Putin ham qo‘shildi va shu tariqa AQSH, Xitoy hamda Rossiya yetakchilarining tarixdagi ilk uch tomonlama uchrashuvi boshlandi. Ushbu formatning bosh mavzulari sifatida yadro qurollari ustidan nazorat, Eron, KXDR atrofidagi vaziyat hamda Ukraina mojarosi belgilangan.
Sizningcha, AQSH va Xitoyning Hurmuz bo‘g‘ozi xavfsizligi va energiya ta’minoti borasidagi hamkorligi jahon neft bozori va Yaqin Sharqdagi vaziyatni barqarorlashtira oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…