AQSH 5 yoshdan boshlab migrant bolalarga mamlakatni tark etish uchun 3 ming dollar taklif qilmoqda

·53·Dunyo
AQSH 5 yoshdan boshlab migrant bolalarga mamlakatni tark etish uchun 3 ming dollar taklif qilmoqda

AQSH hukumati mamlakatni ixtiyoriy tark etishga rozi bo‘lgan 5 yoshdan boshlab voyaga yetmagan migrantlarga 3 ming dollardan pul taklif qilmoqda. Bu haqda Bloomberg Law nashri xabar berdi.

Nashr ma’lumotlariga ko‘ra, bunday takliflar immigratsiya ishlari bo‘yicha sudlarda ko‘rib chiqilayotgan ayrim bolalarga bildirilmoqda. Ba’zi hollarda bu taklifni Immigratsiya va bojxona nazorati xizmati (ICE) yuristlari ilgari surayotgan bo‘lsa, boshqa vaziyatlarda sudyalar bolalarga mamlakatni ixtiyoriy tark etish imkoniyatini tushuntirmoqda.

Huquq himoyachilarining bildirishicha, ayrim bolalarga bunday takliflar ota-onalari yoki qonuniy vakillari ishtirokisiz, ba’zan esa yuridik yordam olish imkoniyatisiz taqdim etilmoqda. Ularning xavotiricha, bolalar bu qarorning huquqiy oqibatlarini to‘liq anglamasdan, boshpana so‘rash yoki boshqa himoya choralaridan voz kechishi mumkin.

2025 yilda ham AQSH ma’muriyati 14 yosh va undan katta, mamlakatga ota-onasi yoki qonuniy vasiysiz kelgan migrant bolalarga o‘z vataniga ixtiyoriy qaytishi uchun 2 500 dollar taklif qilgani haqida xabar berilgan edi.

Huquq himoyachilari yangi taklif bolalarga bosim o‘tkazishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. AQSH rasmiylari esa mazkur taklif yuzasidan Bloomberg Law'ning izoh so‘roviga darhol javob bermagan.

AQSHImmigratsiya va bojxona nazorati xizmati (ICE)Bloomberg Lawming dollar taklif
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘iTabassum ortidagi qopqon: Rossiyada migrantlarni pora bilan qo‘lga olishning yangi tuzog‘i18 sentabr 07:50Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25Misr o‘zbekistonliklar uchun yosh cheklovi, naqd pul talabi va yangi viza tartibini e’lon qildiMisr o‘zbekistonliklar uchun yosh cheklovi, naqd pul talabi va yangi viza tartibini e’lon qildi9 oktabr 10:13Rossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdiRossiyada migrantlarga telefon majburiymi? O‘zbekiston TIV izoh berdi17 iyul 11:50Vladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiVladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildi10 sentabr 16:12Pentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardiPentagon harbiylar uchun testosteron tekshiruvini joriy etdi — keyin qaror o‘zgardi5 sentabr 11:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi