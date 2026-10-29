Grin kartada shov-shuvli o‘zgarish: Ariza topshirish 1 noyabrdan boshlanadi, natijalar esa...

·1·Dunyo
Grin kartada shov-shuvli o‘zgarish: Ariza topshirish 1 noyabrdan boshlanadi, natijalar esa...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Diversity Visa lotereyasi uchun arizalar 1 noyabrdan 30 noyabrgacha qabul qilinadi va g‘oliblar 3 dekabr kuni e’lon qilinadi.
  • Bu yilgi mavsumda lotereya tarixida ilk bor har bir ariza beruvchidan 1 AQSH dollari miqdorida to‘lov undiriladi.
  • To‘lov faqat arizachining o‘z nomiga ochilgan xalqaro Visa kartasi orqali amalga oshirilishi shart, aks holda ariza rad etilishi mumkin.

AQSHning turli millat vakillari uchun mo‘ljallangan Diversity Visa (Grin karta) lotereyasi bo‘yicha uzoq kutilgan yangi mavsum tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Bu yilgi mavsum avvalgi yillardan sezilarli darajada farq qiluvchi muddatlar va yangi moliyaviy talablar bilan diqqatni tortmoqda.

Eng asosiy yangilik — ariza topshirish jarayoni endi bepul emas. Lotereya tarixida ilk bor har bir ariza beruvchi uchun ramziy to‘lov tartibi hamda natijalarni odatdagidek yarim yil emas, balki atigi bir necha kun ichida bilish imkoniyati e’lon qilindi.

Yangi mavsumning aniq sanalari va muddatlari

Taqdim etilgan tartibga muvofiq, lotereya jarayoni juda qisqa va tezkor formatda o‘tkaziladi:

  • Ro‘yxatdan o‘tish boshlanishi: Arizalarni qabul qilish rasman 1 noyabr kuni start oladi;

  • Qabulning yakunlanishi: Ro‘yxatdan o‘tish 30 noyabr kuni to‘liq to‘xtatiladi;

  • Natijalarning e’lon qilinishi: Javoblarni kutish uchun oylab vaqt ketmaydi — g‘oliblar ismi atigi bir necha kun o‘tib, 3 dekabr sanasidayoq e’lon qilinadi.

1 dollarlik rasmiy to‘lov va shaxsiy Visa karta talabi

Bu galgi mavsumda firibgarlik va soxta arizalar oqimining oldini olish maqsadida qat’iy moliyaviy cheklovlar joriy etilmoqda:

  • Ro‘yxatdan o‘tish badali: Har bir ariza beruvchidan 1 AQSH dollari miqdorida rasmiy to‘lov undiriladi;

  • Faqat o‘z nomidagi karta: To‘lov faqat arizachining o‘z nomiga ochilgan xalqaro Visa kartasi orqali amalga oshirilishi shart;

  • Rad javobi xavfi: Agar to‘lov boshqa shaxsning (qarindosh, do‘st yoki begona agentlik) kartasidan o‘tkazilsa, ariza tekshiruvsiz bekor qilinishi yoki rad etilishi mumkin;

  • Oldindan tayyorgarlik: Mutaxassislar ro‘yxatdan o‘tish boshlangunga qadar bankdan shaxsiy Visa karta ochirib, unga mablag‘ joylashtirib qo‘yishni qat’iy tavsiya etmoqda.

Grin karta topshirishni rejalashtirayotgan yurtdoshlarimiz yuqoridagi yangi qoidalarni inobatga olgan holda o‘z vaqtida shaxsiy kartalarini rasmiylashtirib qo‘yishlari maqsadga muvofiqdir.

Grin kartaDiversity VisaAQSH vizasiDV lotereyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH grin-karta oluvchilardan 100 ming dollar garov puli talab qilmoqchiAQSH grin-karta oluvchilardan 100 ming dollar garov puli talab qilmoqchi21 iyul 13:58AQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablarAQSH sudi Green Card'ni o‘tkazish bo‘yicha qaror chiqardi — muddatlar va yangi talablar15 oktabr 17:01Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?2 sentabr 12:16Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiGrin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchi16 iyul 21:49AQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdiAQSH sudi Trampning immigratsiya cheklovlarini noqonuniy deb topdi6 iyun 12:10Ispaniyada dahshatli temiryo‘l halokati: Ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketdi (video)Ispaniyada dahshatli temiryo‘l halokati: Ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketdi (video)Bugun 11:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda