Grin kartada shov-shuvli o‘zgarish: Ariza topshirish 1 noyabrdan boshlanadi, natijalar esa...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Diversity Visa lotereyasi uchun arizalar 1 noyabrdan 30 noyabrgacha qabul qilinadi va g‘oliblar 3 dekabr kuni e’lon qilinadi.
- Bu yilgi mavsumda lotereya tarixida ilk bor har bir ariza beruvchidan 1 AQSH dollari miqdorida to‘lov undiriladi.
- To‘lov faqat arizachining o‘z nomiga ochilgan xalqaro Visa kartasi orqali amalga oshirilishi shart, aks holda ariza rad etilishi mumkin.
AQSHning turli millat vakillari uchun mo‘ljallangan Diversity Visa (Grin karta) lotereyasi bo‘yicha uzoq kutilgan yangi mavsum tafsilotlari ma’lum bo‘ldi. Bu yilgi mavsum avvalgi yillardan sezilarli darajada farq qiluvchi muddatlar va yangi moliyaviy talablar bilan diqqatni tortmoqda.
Eng asosiy yangilik — ariza topshirish jarayoni endi bepul emas. Lotereya tarixida ilk bor har bir ariza beruvchi uchun ramziy to‘lov tartibi hamda natijalarni odatdagidek yarim yil emas, balki atigi bir necha kun ichida bilish imkoniyati e’lon qilindi.
Yangi mavsumning aniq sanalari va muddatlari
Taqdim etilgan tartibga muvofiq, lotereya jarayoni juda qisqa va tezkor formatda o‘tkaziladi:
Ro‘yxatdan o‘tish boshlanishi: Arizalarni qabul qilish rasman 1 noyabr kuni start oladi;
Qabulning yakunlanishi: Ro‘yxatdan o‘tish 30 noyabr kuni to‘liq to‘xtatiladi;
Natijalarning e’lon qilinishi: Javoblarni kutish uchun oylab vaqt ketmaydi — g‘oliblar ismi atigi bir necha kun o‘tib, 3 dekabr sanasidayoq e’lon qilinadi.
1 dollarlik rasmiy to‘lov va shaxsiy Visa karta talabi
Bu galgi mavsumda firibgarlik va soxta arizalar oqimining oldini olish maqsadida qat’iy moliyaviy cheklovlar joriy etilmoqda:
Ro‘yxatdan o‘tish badali: Har bir ariza beruvchidan 1 AQSH dollari miqdorida rasmiy to‘lov undiriladi;
Faqat o‘z nomidagi karta: To‘lov faqat arizachining o‘z nomiga ochilgan xalqaro Visa kartasi orqali amalga oshirilishi shart;
Rad javobi xavfi: Agar to‘lov boshqa shaxsning (qarindosh, do‘st yoki begona agentlik) kartasidan o‘tkazilsa, ariza tekshiruvsiz bekor qilinishi yoki rad etilishi mumkin;
Oldindan tayyorgarlik: Mutaxassislar ro‘yxatdan o‘tish boshlangunga qadar bankdan shaxsiy Visa karta ochirib, unga mablag‘ joylashtirib qo‘yishni qat’iy tavsiya etmoqda.
Grin karta topshirishni rejalashtirayotgan yurtdoshlarimiz yuqoridagi yangi qoidalarni inobatga olgan holda o‘z vaqtida shaxsiy kartalarini rasmiylashtirib qo‘yishlari maqsadga muvofiqdir.
Izohlar 0
…