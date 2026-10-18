Krishtianu Ronaldu yangi biznes loyihasiga 10 mln yevro tikayotganini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu yangi premium mineral suv brendini yaratish uchun shaxsiy mablag‘laridan 10 million yevro sarmoya kiritdi.
- Ushbu loyihada uning teng huquqli hamkori Portugaliyaning Outeirinho kompaniyalar guruhi bo‘lib, u ham 10 million yevro yo‘naltirgan, umumiy investitsiya hajmi 20 million yevroga yetgan.
Jahon futboli yulduzi va tadbirkor Krishtianu Ronaldu o‘zining biznes imperiyasini kengaytirishda davom etmoqda. Portugaliyaning nufuzli SIC Noticias nashri bergan xabarga ko‘ra, 41 yoshli futbolchi yangi premium mineral suv brendini yaratish va ishlab chiqarish uchun shaxsiy mablag‘laridan 10 million yevro sarmoya kiritdi.
Loyihada uning teng huquqli hamkori sifatida Portugaliyaning yirik sanoat giganti — Outeirinho kompaniyalar guruhi ishtirok etmoqda.
20 million yevrolik umumiy investitsiya va 50/50 ulush
Yangi biznes loyihasi ulkan moliyaviy qamrovga ega bo‘lib, tomonlar xarajatlarni teng taqsimladi:
Investitsiyalar taqsimoti: Outeirinho guruhi ham loyihaga 10 million yevro mablag‘ yo‘naltirgan bo‘lib, umumiy boshlang‘ich investitsiya hajmi 20 million yevroga yetkazildi;
Teng sheriklik: Ushbu bitim doirasida Krishtianu Ronaldu yangi korxonaning roppa-rosa 50 foizlik ulushiga ega bo‘ldi;
Italiyalik dizaynerlar jalb etildi: Yangi brend konsepsiyasi va shisha dizaynini ishlab chiqish Italiyaning mashhur dizayn studiyalaridan biriga topshirilgan.
2027 yilda global bozorga chiqish va yangi ish o‘rinlari
Yangi suv brendi bo‘yicha aniq strategik rejalar belgilab olingan:
Zavodning ishga tushishi: Eng so‘nggi texnologiyalar bilan jihozlangan suvni qadoqlash zavodini qurib bitkazish hamda mahsulotni sotuvga chiqarish 2027 yil oxiriga mo‘ljallangan;
Xalqaro eksport: Mahsulot dastlab Portugaliya ichki bozoriga, so‘ngra global xalqaro savdo tarmoqlariga yetkazib beriladi;
Portugaliya bozoridagi yetakchi hamkor: Ta’kidlash joizki, Outeirinho kompaniyasi ayni damda Portugaliya ichimlik suvi bozorining naq 45 foizini nazorat qiladi. Yangi zavod evaziga hududda yana bir necha o‘nlab qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratilishi kutilmoqda.
Ronaldu va sog‘lom turmush tarzi: Ursu9 tajribasi
Krishtianuning suv biznesiga qiziqishi bejiz emas:
Mashhur Ursu9 loyihasi: Ronaldu 2023 yilning iyun oyida Madrid shahrida mineral ishqorli suv brendi hisoblangan Ursu9 ni ommaga rasman taqdim etgan va uning hammuassisiga aylangan edi;
Sog‘lom odatlar targ‘iboti: Doimo sog‘lom ovqatlanish, sport va tabiiy toza suv iste’molini targ‘ib qilib keladigan futbolchi uchun bu yo‘nalish uning shaxsiy brendi va falsafasiga to‘liq mos keladi.
Yangi brendning ishga tushirilishi Ronalduning futbolchilik faoliyatidan keyingi davrda ham yirik biznes sahnasida muvaffaqiyatli odimlashini ta’minlashi kutilmoqda.
Izohlar 0
…