Krishtianu Ronaldu yangi biznes loyihasiga 10 mln yevro tikayotganini e’lon qildi

·54·Dunyo
Krishtianu Ronaldu yangi biznes loyihasiga 10 mln yevro tikayotganini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu yangi premium mineral suv brendini yaratish uchun shaxsiy mablag‘laridan 10 million yevro sarmoya kiritdi.
  • Ushbu loyihada uning teng huquqli hamkori Portugaliyaning Outeirinho kompaniyalar guruhi bo‘lib, u ham 10 million yevro yo‘naltirgan, umumiy investitsiya hajmi 20 million yevroga yetgan.

Jahon futboli yulduzi va tadbirkor Krishtianu Ronaldu o‘zining biznes imperiyasini kengaytirishda davom etmoqda. Portugaliyaning nufuzli SIC Noticias nashri bergan xabarga ko‘ra, 41 yoshli futbolchi yangi premium mineral suv brendini yaratish va ishlab chiqarish uchun shaxsiy mablag‘laridan 10 million yevro sarmoya kiritdi.

Loyihada uning teng huquqli hamkori sifatida Portugaliyaning yirik sanoat giganti — Outeirinho kompaniyalar guruhi ishtirok etmoqda.

20 million yevrolik umumiy investitsiya va 50/50 ulush

Yangi biznes loyihasi ulkan moliyaviy qamrovga ega bo‘lib, tomonlar xarajatlarni teng taqsimladi:

  • Investitsiyalar taqsimoti: Outeirinho guruhi ham loyihaga 10 million yevro mablag‘ yo‘naltirgan bo‘lib, umumiy boshlang‘ich investitsiya hajmi 20 million yevroga yetkazildi;

  • Teng sheriklik: Ushbu bitim doirasida Krishtianu Ronaldu yangi korxonaning roppa-rosa 50 foizlik ulushiga ega bo‘ldi;

  • Italiyalik dizaynerlar jalb etildi: Yangi brend konsepsiyasi va shisha dizaynini ishlab chiqish Italiyaning mashhur dizayn studiyalaridan biriga topshirilgan.

2027 yilda global bozorga chiqish va yangi ish o‘rinlari

Yangi suv brendi bo‘yicha aniq strategik rejalar belgilab olingan:

  • Zavodning ishga tushishi: Eng so‘nggi texnologiyalar bilan jihozlangan suvni qadoqlash zavodini qurib bitkazish hamda mahsulotni sotuvga chiqarish 2027 yil oxiriga mo‘ljallangan;

  • Xalqaro eksport: Mahsulot dastlab Portugaliya ichki bozoriga, so‘ngra global xalqaro savdo tarmoqlariga yetkazib beriladi;

  • Portugaliya bozoridagi yetakchi hamkor: Ta’kidlash joizki, Outeirinho kompaniyasi ayni damda Portugaliya ichimlik suvi bozorining naq 45 foizini nazorat qiladi. Yangi zavod evaziga hududda yana bir necha o‘nlab qo‘shimcha ish o‘rinlari yaratilishi kutilmoqda.

Ronaldu va sog‘lom turmush tarzi: Ursu9 tajribasi

Krishtianuning suv biznesiga qiziqishi bejiz emas:

  • Mashhur Ursu9 loyihasi: Ronaldu 2023 yilning iyun oyida Madrid shahrida mineral ishqorli suv brendi hisoblangan Ursu9 ni ommaga rasman taqdim etgan va uning hammuassisiga aylangan edi;

  • Sog‘lom odatlar targ‘iboti: Doimo sog‘lom ovqatlanish, sport va tabiiy toza suv iste’molini targ‘ib qilib keladigan futbolchi uchun bu yo‘nalish uning shaxsiy brendi va falsafasiga to‘liq mos keladi.

Yangi brendning ishga tushirilishi Ronalduning futbolchilik faoliyatidan keyingi davrda ham yirik biznes sahnasida muvaffaqiyatli odimlashini ta’minlashi kutilmoqda.

Krishtianu RonalduOuteirinhoUrsu9mineral suv brendi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘p4 avgust 17:46Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?Ronaldu maxfiy tarzda uylandi: nikoh shartnomasida nima bor?15 avgust 00:40Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdiRonalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi10 avgust 10:19Islam Maxachevning kiyimini tikib o‘tirgani aks etgan video muxlislarini hayron qoldirdi (video)Islam Maxachevning kiyimini tikib o‘tirgani aks etgan video muxlislarini hayron qoldirdi (video)6 avgust 06:22Ronaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaRonaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqda3 sentabr 14:38Ronaldu va Jorjinaning maxfiy nikoh shartnomasi tafsilotlari oshkor bo‘ldiRonaldu va Jorjinaning maxfiy nikoh shartnomasi tafsilotlari oshkor bo‘ldi24 avgust 19:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi