Krishtianu Ronaldu 20 million yevrolik suv zavodini qurmoqda

·76·Dunyo
Krishtianu Ronaldu 20 million yevrolik suv zavodini qurmoqda

Portugaliyalik futbol yulduzi Krishtianu Ronaldu mamlakat shimolidagi Gostey qishlog‘ida mineral suv ishlab chiqarish zavodini qurmoqda. Loyihaga qariyb 20 million yevro investitsiya kiritilishi rejalashtirilgan.

Portugaliyaning Lusa axborot agentligi xabariga ko‘ra, loyiha futbolchi va Grupo Outeirinho kompaniyasiga teng ulushlarda tegishli bo‘lgan Maravilha Decimal korxonasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Har ikki tomon kompaniyaning 50 foiz ulushiga ega.

Hozirda zavod qurilishi uchun yer tayyorlash va poydevor ishlari olib borilmoqda. Korxonani 2027 yil oxirigacha qurib bitkazish, ishlab chiqarishni esa 2028 yil boshida yo‘lga qo‘yish rejalashtirilgan.

Zavod yiliga 500–600 million litr suvni shisha va plastik idishlarga qadoqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Dastlab korxonada 30–35 ta ish o‘rni yaratilishi kutilmoqda. Ishlab chiqarish hajmi oshishi bilan xodimlar soni ham ko‘payishi mumkin.

Loyiha doirasida Gostey qishlog‘idagi tabiiy buloq suvidan foydalaniladi. Mahsulotni, asosan, xorijiy bozorlarga eksport qilish rejalashtirilgan. AQSH ham mo‘ljallangan bozorlar qatorida tilga olingan. Suv uchun maxsus idish dizayni esa Italiyada ishlab chiqilmoqda.

Bu Ronaldu ishtirok etayotgan suv biznesiga oid loyihalardan biridir. Yangi korxona Portugaliyaning qadoqlangan suv bozorida faoliyat yurituvchi Grupo Outeirinho bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.

Krishtianu RonalduGrupo OuteirinhoMaravilha DecimalPortugaliya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rio Ferdinand Jorj Jezusni tanqid qildiRio Ferdinand Jorj Jezusni tanqid qildi6 oktabr 15:59Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi soʻroq ostida qoldi5 oktabr 16:16Jorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdiJorge Jesus Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi kelajagiga oydinlik kiritdi5 oktabr 10:14Cristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldiCristiano Ronaldoning ter jamoadan ketishi siyosiy tus oldi4 oktabr 21:38Cristiano Ronaldoning terma jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldiCristiano Ronaldoning terma jamoadagi taqdiri soʻroq ostida qoldi3 oktabr 23:30Bruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdiBruno Fernandesh Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni aytdi3 oktabr 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda