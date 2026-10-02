Krishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsi

·33·Sport
Krishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu maydonda bo'lmagan o'yinda Portugaliya terma jamoasi Daniyaga qarshi 4:2 hisobida g'alaba qozondi.
  • Bu uchrashuv XXI asr yulduzi tushmagan ilk o'yin sifatida tarixga kirdi va murabbiy Xorxe Xesusning Ronaldu davri tugagani haqidagi fikrlari muhokamalarga sabab bo'ldi.
  • Rafael Leao 7-raqam ostida o'ynab, bir qator imkoniyatlardan foydalana olmadi va 63-daqiqada almashtirildi.

Futbol olamida yangi davr boshlangani sekin-asta oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda. ixbt.com va boshqa xalqaro sport nashrlari xabar berishicha, Krishtianu Ronaldu maydonda boʻlmagan uchrashuvda Portugaliya terma jamoasi Daniyaga qarshi bahsda 4:2 hisobida zafar quchdi. Gollarga boy va ochiq kurashlarga boy oʻtgan bu bellashuv koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi va XXI asr yulduzi tushmagan ilk oʻyin sifatida tarixga kirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyindan oldin murabbiy Xorxe Xesus Krishtianu Ronaldu davri tugagani yoki yakuniga yetayotgani haqida toʻxtalib, bu vaziyatda oʻz vijdoni toza ekanini va mutlaqo xotirjamligini taʼkidlagandi. Shundan soʻng u Rafael Leaoga imkon berishga qaror qildi. Biroq afsonaviy hujumchining raqami ostida harakat qilish futbolchiga qoʻshimcha bosim yukladi.

Rafael Leao va yettinchi raqam masʼuliyati

Ronaldu toʻp surgan va barchaga tanish boʻlgan 7-raqamli libosni kiygan Rafael Leao oʻyin davomida turlicha taassurot qoldirdi. U uchrashuv boshlarida yaxshi imkoniyatga ega boʻlib, oʻng oyogʻi bilan qanotdan markazga harakat qilgan boʻlsa-da, qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Shuningdek, hujumning soʻnggi bosqichida toʻpni boy berib qoʻyishi jamoadoshlariga qoʻshimcha vazifalar yukladi.

Natijada, portugaliyalik bosh murabbiy ikkinchi boʻlimning 63-daqiqasida Rafael Leaoni almashtirishga qaror qildi va uning oʻrniga Trinkandni maydonga tushirdi. Shunga qaramay, CR7 davridan keyingi dastlabki oʻyinda ushbu raqamning aynan Leaoga berilgani muhim psixologik signal boʻldi.

Rasmus Xoylundning «Siuuum» bayrami

Oʻyindagi eng qiziqarli voqealardan biri daniyalik hujumchi Rasmus Xoylund bilan bogʻliq boʻldi. 53-daqiqada hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirgan hujumchi tribunalar eʼtiborini tortib, Krishtianu Ronalduga xos boʻlgan mashhur «Siuuum» nishonlash usulini takrorladi. U avval qoʻlini koʻtarib, keyin sakrab havoda burildi va portugaliyalik yulduzning uslubida golni nishonladi.

Bu harakat hurmat belgisi sifatida baholandimi yoki provokatsiyami, muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarni keltirib chiqardi. Xoylund bungacha ham 2025-yilda Krishtianu Ronaldu maydonda raqib boʻlgan vaqtda shunday qilgan edi. Hujumchi matbuotdagi chiqishlarida ham doimo portugaliyalik afsonani oʻzining kumiri deb bilishi va undan oʻrnak olishini taʼkidlab kelgan.

Krishtianu RonalduPortugaliyaDaniyaRasmus XoylundFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadiBrian Rimer: Krishtianu Ronaldu nafaqaga chiqsa, Portugaliyada muammo boshlanadi30 sentabr 17:19Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildi30 sentabr 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi30 sentabr 21:18Gonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdiGonsalu Ramush Krishtianu Ronaldu o‘rnida maydonga tushib, Portugaliyaga g‘alaba keltirdi28 sentabr 09:53Krishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdiKrishtianu Ronaldu 18 yilda ilk bor zaxirada qoldi va muxlislarni ranjitdi28 sentabr 09:19Krishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladiKrishtianu Ronaldu va Erling Xoland UEFA Millatlar ligasida to‘qnash keladi27 sentabr 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi