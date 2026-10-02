Krishtianu Ronaldu merosi va Daniya hamda Portugaliya bahsi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu maydonda bo'lmagan o'yinda Portugaliya terma jamoasi Daniyaga qarshi 4:2 hisobida g'alaba qozondi.
- Bu uchrashuv XXI asr yulduzi tushmagan ilk o'yin sifatida tarixga kirdi va murabbiy Xorxe Xesusning Ronaldu davri tugagani haqidagi fikrlari muhokamalarga sabab bo'ldi.
- Rafael Leao 7-raqam ostida o'ynab, bir qator imkoniyatlardan foydalana olmadi va 63-daqiqada almashtirildi.
Futbol olamida yangi davr boshlangani sekin-asta oʻz taʼsirini koʻrsatmoqda. ixbt.com va boshqa xalqaro sport nashrlari xabar berishicha, Krishtianu Ronaldu maydonda boʻlmagan uchrashuvda Portugaliya terma jamoasi Daniyaga qarshi bahsda 4:2 hisobida zafar quchdi. Gollarga boy va ochiq kurashlarga boy oʻtgan bu bellashuv koʻplab muhokamalarga sabab boʻldi va XXI asr yulduzi tushmagan ilk oʻyin sifatida tarixga kirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyindan oldin murabbiy Xorxe Xesus Krishtianu Ronaldu davri tugagani yoki yakuniga yetayotgani haqida toʻxtalib, bu vaziyatda oʻz vijdoni toza ekanini va mutlaqo xotirjamligini taʼkidlagandi. Shundan soʻng u Rafael Leaoga imkon berishga qaror qildi. Biroq afsonaviy hujumchining raqami ostida harakat qilish futbolchiga qoʻshimcha bosim yukladi.
Rafael Leao va yettinchi raqam masʼuliyatiRonaldu toʻp surgan va barchaga tanish boʻlgan 7-raqamli libosni kiygan Rafael Leao oʻyin davomida turlicha taassurot qoldirdi. U uchrashuv boshlarida yaxshi imkoniyatga ega boʻlib, oʻng oyogʻi bilan qanotdan markazga harakat qilgan boʻlsa-da, qulay vaziyatdan foydalana olmadi. Shuningdek, hujumning soʻnggi bosqichida toʻpni boy berib qoʻyishi jamoadoshlariga qoʻshimcha vazifalar yukladi.
Natijada, portugaliyalik bosh murabbiy ikkinchi boʻlimning 63-daqiqasida Rafael Leaoni almashtirishga qaror qildi va uning oʻrniga Trinkandni maydonga tushirdi. Shunga qaramay, CR7 davridan keyingi dastlabki oʻyinda ushbu raqamning aynan Leaoga berilgani muhim psixologik signal boʻldi.
Rasmus Xoylundning «Siuuum» bayramiOʻyindagi eng qiziqarli voqealardan biri daniyalik hujumchi Rasmus Xoylund bilan bogʻliq boʻldi. 53-daqiqada hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirgan hujumchi tribunalar eʼtiborini tortib, Krishtianu Ronalduga xos boʻlgan mashhur «Siuuum» nishonlash usulini takrorladi. U avval qoʻlini koʻtarib, keyin sakrab havoda burildi va portugaliyalik yulduzning uslubida golni nishonladi.
Bu harakat hurmat belgisi sifatida baholandimi yoki provokatsiyami, muxlislar oʻrtasida qizgʻin bahslarni keltirib chiqardi. Xoylund bungacha ham 2025-yilda Krishtianu Ronaldu maydonda raqib boʻlgan vaqtda shunday qilgan edi. Hujumchi matbuotdagi chiqishlarida ham doimo portugaliyalik afsonani oʻzining kumiri deb bilishi va undan oʻrnak olishini taʼkidlab kelgan.
Izohlar 0
…