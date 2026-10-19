Janubiy koreyalik ayol 15 yilda 400 marta plastik operatsiya qildirdi

·49·Dunyo
Janubiy koreyalik ayol 15 yilda 400 marta plastik operatsiya qildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Janubiy koreyalik ayol Gil Li Von so'nggi 15 yil ichida tashqi ko'rinishini o'zgartirish uchun 300 million von (taxminan 210 ming dollar) sarflab, jami 400 ga yaqin kosmetik muolajadan o'tgan.
  • Uning so'zlariga ko'ra, yoshligida tashqi ko'rinishi sababli tanqidga uchragani uni o'zgarishga undagan.
  • Gil Li Von hozirgi ko'rinishidan mamnun bo'lsa-da, hali ham o'zgartirishni istaydigan jihatlar borligini tan olgan.

Janubiy Koreyada yashovchi ayol so‘nggi 15 yil davomida tashqi ko‘rishi bilan bog‘liq turli muolajalarga 300 million von, ya’ni taxminan 210 ming dollar sarflaganini ma’lum qilgach, internetda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Gil Li Vonning aytishicha, u shu vaqt ichida jami 400 ga yaqin kosmetik muolajadan o‘tgan.

Ayol tvN STORY telekanalidagi mashhur «It's Okay to Be a Martian» ko‘ngilochar dasturida ishtirok etib, plastik jarrohlikka 2010 yilda murojaat qila boshlaganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kollejga kirish imtihonlariga tayyorlanayotgan paytida vazni ortib ketgan va atrofdagilar uning tashqi ko‘rinishi ustidan kulishgan. Keyinchalik sobiq yigitlaridan biri ham uning qiyofasini tanqid qilgan. Bu esa ayolni tashqi ko‘rishida o‘zgarish qilishga undagan.

Gil birinchi marta aynan qanday muolaja qildirganini ochiqlamagan. Biroq dastlabki tajriba unga kosmetik jarrohlik imkoniyatlarini anglashga turtki bergan va shundan so‘ng u turli muolajalarni davom ettirgan. Tashqi ko‘rishiga katta mablag‘ sarflaganiga qaramay, hozircha bu jarayonni butunlay to‘xtatish niyati yo‘qligini bildirgan.

«27 yoshimdan 30 yoshimgacha munosabatda bo‘lgan yigitim tashqi ko‘rinishimni doimiy tanqid qilardi. Bu o‘zimga bo‘lgan ishonchimni yo‘qqa chiqardi. Men o‘zimni butunlay o‘zgartirishni xohladim. Shunga qaramay, plastik operatsiya qildirganimdan afsuslanmayman. Hozir tashqi ko‘rinishimdan mamnunman va o‘zimni ishonchli his qilaman», — dedi Gil Li Von.

Uning ma’lum qilishicha, so‘nggi 15 yil ichida peshonaga yog‘ to‘qimasini ko‘chirish, quloq shaklini o‘zgartirish, qovoqni ikki qatlamli qilish, ko‘zlarni tuzatish, burunni shakllantirish, burun va yuqori lab orasidagi masofani qisqartirish, iyak va yuz konturini o‘zgartirish kabi muolajalardan o‘tgan. Shuningdek, u yuzida chuqurchalar hosil qilish va ularni olib tashlash, lablarga filler qo‘yish va uni eritish, yelka hamda o‘mrov suyagi atrofiga filler kiritish, bo‘yin ajinlarini to‘ldirish va ayrim mushaklarga botoks qo‘llash kabi kosmetik muolajalarni ham qildirgan.

Bundan tashqari, ayol dumba sohasida igna bilan amalga oshiriladigan muolajalar, butun tanadagi liposaksiya natijalarini tuzatish uchun qayta jarrohlik amaliyoti, tomir orqali o‘zak hujayralarini yuborish va turli teri parvarishi muolajalaridan ham o‘tganini aytdi.

«Kosmetik muolajalar va dermatologga borishlarimning barchasini hisoblasam, jami 400 ga yaqin muolaja bo‘lgan. Bu vaqt o‘tishi bilan yig‘ilib ketdi», — dedi janubiy koreyalik ayol.

Gil Li Von hali ham tashqi ko‘rishida o‘zgartirishni istaydigan jihatlar borligini tan oldi. Biroq u liposaksiya klinikasidagi shifokor maslahatiga amal qilishga qaror qilgan. Mutaxassis unga haddan tashqari ko‘p o‘zgarishlarga intilmaslik va hozirgi holatini saqlashga e’tibor qaratishni tavsiya qilgan.

Shunga qaramay, ayol o‘zini yaxshi ko‘rinishda saqlash maqsadida dermatologiya va sharqona tibbiyot klinikalariga deyarli har kuni tashrif buyurishini ma’lum qildi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52Qozog‘istonda ayol video olish uchun boshiga plastik quvur ulagichini kiyib, uni yecha olmay qoldi (video)Qozog‘istonda ayol video olish uchun boshiga plastik quvur ulagichini kiyib, uni yecha olmay qoldi (video)17 oktabr 20:1551 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi28 avgust 13:20Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasidagi mojaroga AQSH aralashadimi?Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasidagi mojaroga AQSH aralashadimi?10 oktabr 13:09Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!28 sentabr 14:36Xitoy olimlari olti kunda o‘z-o‘zini yo‘q qiladigan “tirik plastik” ishlab chiqishdiXitoy olimlari olti kunda o‘z-o‘zini yo‘q qiladigan “tirik plastik” ishlab chiqishdi13 may 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda