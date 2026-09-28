Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!
Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarda kutilmagan keskinlik yuzaga keldi. Rossiya armiyasi safida jang harakatlarida qatnashib, ukrainalik harbiylar tomonidan asirga olingan Shimoliy Koreyaning ikki nafar harbiy xizmatchisi Janubiy Koreyaga topshirilgan edi. Biroq Ukraina tomoni ushbu jarayon haqidagi ma’lumotni ommaviy axborot vositalariga oshkor qilgani ortidan Janubiy Koreya prezidenti ma’muriyati Kiyevdan rasmiy tushuntirish va ochiq uzr so‘rashni qat’iy talab qildi. Ma’lum bo‘lishicha, ikki davlatning maxsus xizmatlari o‘rtasida ushbu asirlarni Seulga topshirish amaliyotini qat’iy sir saqlash bo‘yicha kelishuv mavjud bo‘lgan. Maxfiylikning buzilishi xalqaro maydonda Pxenyan, Moskva va Seul o‘rtasidagi geosiyosiy to‘qnashuvni yanada alangalatib yubordi.
«Buzilgan maxfiy bitim, KXDR asirlari va Seul noroziligi»: Diplomatik mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi
Kiyev va Seul o‘rtasidagi keskin diplomatik bayonotlar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:
KXDRning 2 asiri Janubiy Koreyaga berildi: Rossiya qo‘shinlari safida urushib yaralangan va asirga tushgan ikki shimoliy koreyalik jangchi Seulga topshirildi;
Oshkor qilingan maxfiy kelishuv: Tomonlar ushbu nozik operatsiyani yopiq saqlashga kelishgan bo‘lsa-da, Ukraina ma’lumotni ommaga chiqardi;
Seuldan rasmiy uzr talabi: Janubiy Koreya prezidenti ma’muriyati maxfiylik shartlarini buzgani uchun Kiyevdan rasmiy izoh va uzr talab qilmoqda;
Asirlarning holati va jarohatlari: Suratlarda ko‘ringanidek, janglarda qatnashgan koreyalik harbiylar jarohat olgan va ularga tibbiy yordam ko‘rsatilgan;
Pxenyan bilan keskinlashuv xavfi: Ushbu faktning oshkor bo‘lishi Shimoliy Koreyaning Janubga nisbatan ochiq qasos va harbiy tahdidlarini keskin oshirib yubordi.
KXDR asirlarini topshirish ishi: Kelishuv shartlari va yuz bergan inqiroz taqqosi
Ukraina va Janubiy Koreya kelishuvi parametrlari hamda yuzaga kelgan diplomatik holat tasnifi:
Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar
Maxfiy kelishuvda ko‘zda tutilgan reja
Amalda yuz bergan holat va oqibatlar
Amaliyot obyekti
Rossiya safida jang qilgan 2 nafar KXDR harbiysi
Asirlar Seul ixtiyoriga o‘tkazildi
Axborot maqomi
Mutlaqo maxfiy va yopiq diplomatik kelishuv
Ukraina tomonidan ma’lumot oshkor qilindi
Janubiy Koreya reaksiyasi
Tinch yo‘l bilan tekshiruv va so‘roq olib borish
Kiyevdan rasmiy tushuntirish va uzr talabi
Harbiylarning holati
Jangovar harakatlar davomida asirga olingan
Jarohatlangan, tibbiy bog‘lamlar bilan ko‘rinish bergan
Geosiyosiy xavf-xatar
Pxenyan bilan ochiq qarama-qarshilikdan qochish
Shimoliy Koreya va Rossiya bilan munosabatlarning yanada chigallashuvi
Harbiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega Janubiy Koreya bu ma’lumotning ochiqlanishidan g‘azabda?
Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari, sharqshunoslar va harbiy ekspertlarning xulosalari:
«Pxenyanning qasosidan himoyalanish»: Janubiy Koreya uchun shimollik asirlarni qabul qilib olish juda xavfli qadam hisoblanadi; Kim Chen In rejimi buni to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy adovat va asirlarni «o‘g‘irlash» sifatida baholab, chegarada keskin provokatsiyalar yoki raketa sinovlarini boshlashi mumkin; shu sababli Seul bu jarayonni maxfiy saqlashni hayotiy muhim deb bilgan edi;
Ukrainaning piar va dalil strategiyasi: Kiyev uchun esa bu fakt Shimoliy Koreya qo‘shinlarining Rossiya tomonida bevosita urushayotganini butun dunyoga isbotlovchi eng kuchli ashyoviy dalildir; Ukraina o‘z ittifoqchilariga bosim o‘tkazish va qurol-yarog‘ ta’minotini oshirish maqsadida ma’lumotni oshkor qildi, biroq bu Janubiy Koreyaning milliy xavfsizlik manfaatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba bo‘ldi;
Razvedka va so‘roq jarayonlarining izdan chiqishi: Asirlar haqidagi xabarlar ommaga chiqib ketgach, Seul maxsus xizmatlarining KXDR armiyasi rejalari, taktikasi va ichki ma’lumotlari bo‘yicha olib borishi kerak bo‘lgan maxfiy surishtiruvlari endi xalqaro diplomatik bosim va diqqat markazi ostida qoladi.
Sizningcha, Ukrainaning KXDR asirlari topshirilganini oshkor qilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki u sheriklik kelishuviga amal qilib, ma’lumotni sir saqlashi kerakmidi? Ushbu voqea Koreya yarim orolidagi harbiy vaziyatni qanday darajada keskinlashtirishi mumkin? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro maydondagi eng muhim siyosiy mojaro tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…