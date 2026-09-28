Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!

·2·Dunyo
Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!

Ukraina va Janubiy Koreya o‘rtasidagi diplomatik munosabatlarda kutilmagan keskinlik yuzaga keldi. Rossiya armiyasi safida jang harakatlarida qatnashib, ukrainalik harbiylar tomonidan asirga olingan Shimoliy Koreyaning ikki nafar harbiy xizmatchisi Janubiy Koreyaga topshirilgan edi. Biroq Ukraina tomoni ushbu jarayon haqidagi ma’lumotni ommaviy axborot vositalariga oshkor qilgani ortidan Janubiy Koreya prezidenti ma’muriyati Kiyevdan rasmiy tushuntirish va ochiq uzr so‘rashni qat’iy talab qildi. Ma’lum bo‘lishicha, ikki davlatning maxsus xizmatlari o‘rtasida ushbu asirlarni Seulga topshirish amaliyotini qat’iy sir saqlash bo‘yicha kelishuv mavjud bo‘lgan. Maxfiylikning buzilishi xalqaro maydonda Pxenyan, Moskva va Seul o‘rtasidagi geosiyosiy to‘qnashuvni yanada alangalatib yubordi.

«Buzilgan maxfiy bitim, KXDR asirlari va Seul noroziligi»: Diplomatik mojaroning 5 ta asosiy nuqtasi

Kiyev va Seul o‘rtasidagi keskin diplomatik bayonotlar bo‘yicha eng muhim rasmiy dalillar:

  • KXDRning 2 asiri Janubiy Koreyaga berildi: Rossiya qo‘shinlari safida urushib yaralangan va asirga tushgan ikki shimoliy koreyalik jangchi Seulga topshirildi;

  • Oshkor qilingan maxfiy kelishuv: Tomonlar ushbu nozik operatsiyani yopiq saqlashga kelishgan bo‘lsa-da, Ukraina ma’lumotni ommaga chiqardi;

  • Seuldan rasmiy uzr talabi: Janubiy Koreya prezidenti ma’muriyati maxfiylik shartlarini buzgani uchun Kiyevdan rasmiy izoh va uzr talab qilmoqda;

  • Asirlarning holati va jarohatlari: Suratlarda ko‘ringanidek, janglarda qatnashgan koreyalik harbiylar jarohat olgan va ularga tibbiy yordam ko‘rsatilgan;

  • Pxenyan bilan keskinlashuv xavfi: Ushbu faktning oshkor bo‘lishi Shimoliy Koreyaning Janubga nisbatan ochiq qasos va harbiy tahdidlarini keskin oshirib yubordi.

KXDR asirlarini topshirish ishi: Kelishuv shartlari va yuz bergan inqiroz taqqosi

Ukraina va Janubiy Koreya kelishuvi parametrlari hamda yuzaga kelgan diplomatik holat tasnifi:

Tahlil mezonlari va yo‘nalishlar

Maxfiy kelishuvda ko‘zda tutilgan reja

Amalda yuz bergan holat va oqibatlar

Amaliyot obyekti

Rossiya safida jang qilgan 2 nafar KXDR harbiysi

Asirlar Seul ixtiyoriga o‘tkazildi

Axborot maqomi

Mutlaqo maxfiy va yopiq diplomatik kelishuv

Ukraina tomonidan ma’lumot oshkor qilindi

Janubiy Koreya reaksiyasi

Tinch yo‘l bilan tekshiruv va so‘roq olib borish

Kiyevdan rasmiy tushuntirish va uzr talabi

Harbiylarning holati

Jangovar harakatlar davomida asirga olingan

Jarohatlangan, tibbiy bog‘lamlar bilan ko‘rinish bergan

Geosiyosiy xavf-xatar

Pxenyan bilan ochiq qarama-qarshilikdan qochish

Shimoliy Koreya va Rossiya bilan munosabatlarning yanada chigallashuvi

Harbiy va geosiyosiy ekspertiza: Nega Janubiy Koreya bu ma’lumotning ochiqlanishidan g‘azabda?

Xalqaro xavfsizlik tahlilchilari, sharqshunoslar va harbiy ekspertlarning xulosalari:

  • «Pxenyanning qasosidan himoyalanish»: Janubiy Koreya uchun shimollik asirlarni qabul qilib olish juda xavfli qadam hisoblanadi; Kim Chen In rejimi buni to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy adovat va asirlarni «o‘g‘irlash» sifatida baholab, chegarada keskin provokatsiyalar yoki raketa sinovlarini boshlashi mumkin; shu sababli Seul bu jarayonni maxfiy saqlashni hayotiy muhim deb bilgan edi;

  • Ukrainaning piar va dalil strategiyasi: Kiyev uchun esa bu fakt Shimoliy Koreya qo‘shinlarining Rossiya tomonida bevosita urushayotganini butun dunyoga isbotlovchi eng kuchli ashyoviy dalildir; Ukraina o‘z ittifoqchilariga bosim o‘tkazish va qurol-yarog‘ ta’minotini oshirish maqsadida ma’lumotni oshkor qildi, biroq bu Janubiy Koreyaning milliy xavfsizlik manfaatlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba bo‘ldi;

  • Razvedka va so‘roq jarayonlarining izdan chiqishi: Asirlar haqidagi xabarlar ommaga chiqib ketgach, Seul maxsus xizmatlarining KXDR armiyasi rejalari, taktikasi va ichki ma’lumotlari bo‘yicha olib borishi kerak bo‘lgan maxfiy surishtiruvlari endi xalqaro diplomatik bosim va diqqat markazi ostida qoladi.

Sizningcha, Ukrainaning KXDR asirlari topshirilganini oshkor qilishi to‘g‘ri qaror bo‘ldimi yoki u sheriklik kelishuviga amal qilib, ma’lumotni sir saqlashi kerakmidi? Ushbu voqea Koreya yarim orolidagi harbiy vaziyatni qanday darajada keskinlashtirishi mumkin? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va xalqaro maydondagi eng muhim siyosiy mojaro tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

UkrainaJanubiy KoreyaKXDR asirlariSeul-kiyev diplomatik munosabatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdiKim Chen Inning sirli merosxo‘ri: Razvedka Kim Ju Ayening ukasi haqidagi haqiqatni ochdi11 sentabr 09:14Seul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdiSeul osmonida O‘zbekiston bayrog‘i: kutilmagan manzara barchaning e’tiborini tortdi15 sentabr 13:49KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?12 sentabr 17:35BRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordiBRIKS sammitidan to‘g‘ri Seulga: To‘qayev Janubiy Koreyaga davlat tashrifi bilan bordi14 sentabr 13:30«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi«G20 sammitida Putin bilan uchrashishga tayyorman!»: Zelenskiy shov-shuvli bayonot berdi12 sentabr 17:24Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota