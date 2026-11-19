Isroil armiyasi G‘azoda «sariq chiziq»ni kesib o‘tib yangi harbiy operatsiya boshladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Isroil armiyasi 18 noyabr kuni G‘azo sektorining markaziy qismida, «sariq chiziq»dan g‘arbda joylashgan 660, 661 va 666-raqamli hududlarda yangi harbiy operatsiyani boshladi.
- Burayj va Nusayrat qochqinlar lagerlari yaqinida o‘tkazilayotgan ushbu harakatlar doirasida uchta mahalla aholisi evakuatsiya qilinib, Salohiddin ko‘chasining ayrim qismlarida harakat to‘xtatildi.
G‘azo sektorida 2025 yil oktyabr oyida kuchga kirgan o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvidan keyingi eng jiddiy harbiy harakatlardan biri boshlandi. Isroil armiyasi sektorning markaziy qismida, «sariq chiziq»dan g‘arbda operatsiya o‘tkazishga kirishdi. Hududdagi uchta mahalla aholisiga uylarini tark etish buyurildi, muhim transport yo‘li esa yopildi.
Operatsiya 18 noyabr kuni Burayj va Nusayrat qochqinlar lagerlari yaqinida boshlangan. Isroil harbiylari bu harakatni HAMAS infratuzilmasiga qarshi yo‘naltirilganini bildirgan. HAMAS esa uni o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvining qo‘pol buzilishi deb baholadi.
Isroil harbiylari «sariq chiziq»dan g‘arbga o‘tdi
Isroil armiyasi operatsiyani G‘azo markazidagi 660, 661 va 666-raqamli hududlarda boshlagan. Bu joylar Burayj va Nusayrat qochqinlar lagerlari atrofida joylashgan.
2025 yil oktyabr oyidagi kelishuvdan keyin «sariq chiziq» Isroil nazoratidagi hududlar bilan HAMAS nazoratidagi qismlar o‘rtasidagi chegara sifatida belgilangan edi. Reuters va boshqa xalqaro nashrlar ma’lumotiga ko‘ra, Isroil tanklari ushbu chiziqdan g‘arbga o‘tib, Salohiddin ko‘chasi tomon harakatlangan. Bu kelishuv kuchga kirganidan keyingi ilk shunday quruqlik operatsiyasi sifatida baholanmoqda.
Uchta mahalla aholisi evakuatsiya qilinmoqda
Isroilning Falastin hududlaridagi fuqarolik ishlarini muvofiqlashtirish idorasi Burayj va Nusayrat atrofidagi uchta hudud aholisini xavfsiz joylarga chiqib ketishga chaqirgan.
Operatsiya davomida G‘azo sektorining shimoli va markazini bog‘lovchi asosiy yo‘l — Salohiddin ko‘chasining ayrim qismlarida harakat to‘xtatilgan. Falastin manbalari artilleriya zarbalari va otishmalardan keyin oilalar uylari hamda vaqtinchalik boshpanalarini tashlab ketganini xabar qilgan.
Isroil va HAMAS nima demoqda?
Isroil armiyasi operatsiyani «aniq nishonga qaratilgan» harakat deb ta’rifladi. Harbiylar bayonotiga ko‘ra, maqsad — G‘azo markazidagi HAMAS infratuzilmasini yo‘q qilish va «sariq chiziq» yaqinidagi Isroil qo‘shinlariga tahdid solayotgan obyektlarni bartaraf etish.
«The Times of Israel» nashri operatsiya doirasida hududdagi tunnelni yo‘q qilish rejalashtirilgani haqida xabar berdi. Operatsiyada Isroil armiyasi bilan birga mamlakat ichki xavfsizlik xizmati — Shin Bet xodimlari ham ishtirok etgani ma’lum qilindi.
HAMAS esa Isroilning bu harakatlarini o‘t ochishni to‘xtatish kelishuvining «qo‘pol buzilishi» deb atadi. Harakat aholini majburiy ko‘chirishga olib kelayotganini ta’kidlab, operatsiyani qoraladi.
G‘azoda gumanitar vaziyat yanada og‘irlashmoqda
G‘azoda harbiy harakatlar davom etayotgan bir paytda aholining boshpana, oziq-ovqat va kundalik ehtiyoj mollariga bo‘lgan talabi ham ortib bormoqda. Xalqaro axborot agentliklari ma’lumotlariga ko‘ra, sektorda 1,7 milliondan ortiq kishi ko‘chishga majbur bo‘lgan.
Qish mavsumi yaqinlashishi bilan boshpanasiz qolgan oilalarning ahvoli yanada og‘irlashishi mumkin. Yangi operatsiya esa navbatdagi ko‘chishlar va gumanitar yordam yetkazib berishdagi qiyinchiliklar xavfini kuchaytirmoqda.
Shunday qilib, 2025 yil oktyabridan beri amal qilib kelayotgan kelishuvga qaramay, G‘azoda harbiy to‘qnashuvlar to‘xtagani yo‘q. Isroil armiyasining «sariq chiziq»dan g‘arbga o‘tishi esa hududdagi vaziyat yanada keskinlashishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…