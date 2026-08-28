51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi

·80·Dunyo
51 yoshli ayol olti xil plastik amaliyotdan so‘ng vafot etdi

Braziliyada 51 yoshli tadbirkor ayol yuz va bo‘yin sohasida bir vaqtning o‘zida olti xil kosmetik jarrohlik amaliyotini o‘tkazganidan bir necha soat o‘tib vafot etdi.

Andreia Vieira Gaspar 12 avgust kuni erta tongda, Goyaniya shahridagi shifoxonada jarrohlik amaliyotidan so‘ng hayotdan ko‘z yumgan. Qariyb 10 soat davom etgan operatsiya bir nechta murakkab kosmetik muolajalarni qamrab olgan.

Unda chuqur qatlamli yuzni taranglashtirish, peshona terisini ko‘tarish, jag‘ suyagini shakllantirish, qovoqlardagi plastik operatsiya, bo‘yin sohasida liposaksiya hamda nanoyog‘ in’eksiyasi amalga oshirilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Andreia operatsiya xonasidan chiqqanidan so‘ng yuzi va bo‘ynida kuchli shish paydo bo‘lgan hamda nafas olishda qiyinchilik sezgan. Tun davomida uning ahvoli yanada yomonlashib, bo‘ynida og‘riq va nafas olish bilan bog‘liq muammolar kuchaygan.

U opasi Djiane Vieira'ga: «Opajon, men o‘lyapman», degan.

Shundan so‘ng Djiane tibbiy jamoa bilan bo‘lgan guruhli yozishmada yordam so‘rab, opasi og‘ir ahvolda ekanini bildirgan. U shifokorlardan zudlik bilan yordam berishni so‘raganini, ammo dastlab hech kim javob bermaganini aytgan.

Andreia oilasi keltirgan tibbiy hisobotda uning o‘limiga o‘tkir tromboz va o‘pka infarkti sabab bo‘lgani qayd etilgan.

Tadbirkor ayol so‘nggi besh yil davomida Ispaniyada yashagan va mazkur kosmetik amaliyotni o‘tkazish uchun Braziliyaga kelgan. Oilasiga ko‘ra, bu operatsiya uning bir necha yillik orzusi bo‘lgan.

Opasi Djiane'ning aytishicha, Andreia jarrohlik uchun ikki yil davomida mablag‘ jamg‘argan. U operatsiya xarajatlari 118 ming Braziliya reali, ya’ni taxminan 16,8 ming funt sterlingni tashkil etganini bildirgan.

Ma’lum bo‘lishicha, Goyaniya shahrida avval go‘zallik salonini boshqargan Andreia operatsiya uchun pul yig‘ishni qariyb ikki yil avval boshlagan. Oilasining ta’kidlashicha, u tibbiy jamoa bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali bog‘langan va dastlabki kelishuvlar ham xabarlar orqali amalga oshirilgan.

Marhumaning yaqinlari, shuningdek, operatsiya o‘tkazilgan shifoxona sharoitlariga ham savollar bildirgan. Ular tibbiyot muassasasida intensiv terapiya bo‘limi mavjud emasligini da’vo qilgan.

Goyas shtati prokuraturasi mazkur holat yuzasidan ehtimoliy ehtiyotsizlik oqibatida odam o‘limi bilan bog‘liq jinoyat bo‘yicha politsiya tergovi boshlanishini so‘ragan.

Andreia'ning oilasi operatsiyadan keyingi tibbiy yordam jarayonini ham shubha ostiga olmoqda. Ular ayolning ahvoli keskin yomonlashishidan oldin unga zarur tibbiy yordam ko‘rsatilishi mumkin edi, deb hisoblamoqda.

Ankar Hospital nomidan bayonot bergan advokat Cristiene Pereira Couto esa bemorga favqulodda holat yuzaga kelishi bilanoq zudlik bilan tibbiy yordam ko‘rsatilganini ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, tibbiy va hamshiralik xodimlari bemor holatiga mos zarur choralarni ko‘rgan.

Shuningdek, shifoxona vakillari Andreia'ning operatsiyadan oldingi ko‘rigi va zarur tahlillari u Ankar Hospital'ga qabul qilinishidan avval tashqi tibbiy muassasalarda o‘tkazilganini ta’kidlagan. Favqulodda holat yuzaga kelgach, bemorga muassasada mavjud imkoniyatlardan foydalangan holda tegishli yordam ko‘rsatilgani aytilgan.

Operatsiyani amalga oshirgan jarroh Dr Lessandro Martins Andreia'ning vafotidan chuqur qayg‘uda ekanini bildirib, uning oilasiga hamdardlik bildirgan. Shifokor tergov jarayoni operatsiyadan keyin bemorga ko‘rsatilgan tibbiy yordam tegishli tartibda amalga oshirilganini ko‘rsatishiga ishonch bildirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiNyu-Djersi sohilida osmonda ulkan to‘lqin paydo bo‘ldiBugun, 12:58Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Quruvchilarning yangi «yordamchisi»: Mushukcha qanday qilib shov-shuvga aylandi?Bugun, 12:51Janubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaJanubiy Koreyada o‘zbekistonlik ayol 4 mushukni o‘ldirishda gumonlanmoqdaBugun, 12:18Ispaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiIspaniyada 20 mingdan ortiq odam pomidor jangini uyushtirdiBugun, 12:04Amerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiAmerikalik erkak qizi bilan aravachada jahon rekordini yangiladiBugun, 11:54Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Ginnes rekordi 3-marotaba sindi: 52 santimetrli qalampir qanday yetishtirildi?Bugun, 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi