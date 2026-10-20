2023 yilda qulagan ko‘prikdan haydovchilar hamon foydalanmoqda

·1·Dunyo
2023 yilda qulagan ko‘prikdan haydovchilar hamon foydalanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Gretsiyaning Fessaliya mintaqasida joylashgan Paleopirgos ko‘prigi 2023 yildagi «Daniel» bo‘roni oqibatida qulagan bo‘lishiga qaramay, haydovchilar undan foydalanishda davom etmoqda.
  • Inshootning markaziy qismi suv sathigacha egilib qolgan va rasman yopilgan bo‘lsa-da, yo‘l to‘liq to‘silmagani sababli avtomobilistlar vaqt hamda yoqilg‘ini tejash maqsadida xavfli yo‘nalishdan o‘tishni afzal ko‘rmoqda.

Gretsiyada toshqin oqibatida qulagan ko‘prik hanuz ta’mirlanmagan. Shunga qaramay, haydovchilar xavfli inshootdan o‘tishda davom etmoqda.

Gretsiyaning Fessaliya mintaqasida joylashgan Paleopirgos ko‘prigi 2023 yilda rasman qulagan deb e’lon qilingan. Biroq oradan bir necha yil o‘tganiga qaramay, mahalliy haydovchilar undan foydalanishni to‘xtatmagan. Ko‘prikning ayrim qismlari jiddiy shikastlangani va uning markaziy qismi deyarli suv sathigacha egilib qolganiga qaramasdan, ayrim avtomobilistlar ushbu yo‘ldan o‘tishda davom etmoqda.

2023 yil sentyabr oyida «Daniel» bo‘roni Gretsiya, Bolgariya va Turkiya hududlarini qamrab olgandi. Kuchli yog‘ingarchilik va tarixiy darajadagi toshqinlar minglab insonlarning hayotiga zomin bo‘lib, milliardlab dollarlik zarar yetkazdi. Tabiiy ofat muhim infratuzilma obyektlariga ham katta talafot yetkazdi.

Ayniqsa, Gretsiyaning Fessaliya mintaqasi bo‘rondan jiddiy zarar ko‘rdi. Kuchli suv toshqinlari oqibatida hududdagi 79 ta ko‘prikdan foydalanish imkoni bo‘lmay qoldi. Shikastlangan inshootlar orasida Paleopirgos ko‘prigi ham bor edi. Suv oqimining kuchli bosimiga dosh bera olmagan ko‘prikning markaziy qismi egilib, oqibatda inshoot qulagan.

Ko‘prik xavfli holatda bo‘lsa-da, haydovchilar undan o‘tmoqda

Paleopirgos ko‘prigi Tempi va Agiya munitsipalitetlaridagi sohilbo‘yi aholi punktlarini o‘zaro bog‘laydi. Shu sababli u mahalliy aholi uchun muhim transport yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq bugungi kunda ko‘prikning holati xavotir uyg‘otadi: uning o‘rtasi cho‘kib ketgan, markaziy qismi esa pastda oqib turgan Pinios daryosi suviga atigi bir necha santimetr qolguncha egilib qolgan.

Inshootning bunday holatga kelib qolgani uning xavfsizligini jiddiy shubha ostiga qo‘yadi. Shunga qaramay, ayrim haydovchilar tavakkal qilib, ko‘prikdan o‘tishda davom etmoqda.

Daryo ustidagi beton ko‘prikning markaziy qismi qulab tushgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Paleopirgos ko‘prigi 2023 yilda qulagan deb hisoblanadi va o‘shandan beri transport harakati uchun yopilgan. Biroq qizig‘i shundaki, ko‘prik to‘liq to‘sib qo‘yilmagan va ta’mirlash ishlari ham amalga oshirilmagan. Shu bois xavfsizlik nuqtayi nazaridan o‘tish taqiqlanganini bildiruvchi belgilarga amal qilmaydigan haydovchilar hanuz inshootdan foydalanish imkoniga ega.

Dron tasvirlarida xavfli sayohat aks etdi

Larissanet Daily Newspaper nashri tomonidan dron yordamida tasvirga olingan videoda Ford Ranger avtomobilining shikastlangan ko‘prikdan o‘tishi aks etgan. Kadrlarda avtomobil go‘yo murakkab to‘siqlardan o‘tayotgandek, juda ehtiyotkorlik bilan harakatlanib, oxir-oqibat ko‘prikning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetib olganini ko‘rish mumkin.

Mahalliy aholi vakillarining aytishicha, ko‘plab haydovchilar ushbu xavfli yo‘ldan foydalanishni ma’qul ko‘radi. Buning asosiy sababi — muqobil yo‘nalishning ancha uzoqligi. Aylanma yo‘ldan harakatlanish ulardan qo‘shimcha vaqt va yoqilg‘i sarflashni talab qiladi. Shu bois ayrim avtomobilistlar uzoqroq yo‘lni tanlash o‘rniga, qulagan ko‘prikdan o‘tishni afzal ko‘rmoqda.

Biroq vaqt va yoqilg‘ini tejash istagi shikastlangan inshootdan foydalanish bilan bog‘liq xavflarni bartaraf etmaydi. Ko‘prikning markaziy qismi cho‘kib ketgani va uning konstruksiyasi jiddiy zarar ko‘rgani sababli, u yerdan o‘tish avtomobilistlar uchun katta tavakkalchilik hisoblanadi.

Sayyohlar ham qulagan ko‘prik tomon yo‘naltirilmoqda

Vaziyatning yana bir e’tiborli jihati shundaki, mahalliy ma’lumotlarga ko‘ra, ba’zi sayyohlarga ham yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish jarayonida aynan shu ko‘prik tomon harakatlanish tavsiya etiladi. Manzilga yaqinlashganidan keyingina ular ogohlantiruvchi belgilarni ko‘rib, yo‘ldan o‘tish taqiqlanganini anglab yetadi. Natijada sayyohlar ortga qaytishga majbur bo‘ladi yoki xavfli ko‘prikdan o‘tish tavakkalchiligiga duch keladi.

Paleopirgos ko‘prigi bilan bog‘liq holat tabiiy ofatlardan keyin muhim infratuzilma obyektlarini tiklash va xavfsizlikni ta’minlash qanchalik muhimligini ko‘rsatadi. Rasman harakat uchun yopilgan, biroq to‘liq to‘sib qo‘yilmagan va ta’mirlanmagan inshootdan odamlar hamon foydalanayotgani esa muammoni yanada jiddiylashtiradi.

Paleopirgos ko‘prigiFessaliyaGretsiyaqulagan ko‘prik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35Antiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdiAntiqa holat: Kaliforniyada haydovchilar mashinalarini tashlab yegulik terishga kirishdi28 avgust 10:09724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi3 sentabr 20:07Vetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadiVetnamda otalar farzandlarini maktabga yetkazish uchun paketga solib daryodan o‘tkazadi26 sentabr 20:30Finlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiFinlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordi30 avgust 03:36Avstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdiAvstraliyada graffitichi ko‘prik minorasiga ulkan qush rasmini chizdi7 iyul 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda