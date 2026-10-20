2023 yilda qulagan ko‘prikdan haydovchilar hamon foydalanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Gretsiyaning Fessaliya mintaqasida joylashgan Paleopirgos ko‘prigi 2023 yildagi «Daniel» bo‘roni oqibatida qulagan bo‘lishiga qaramay, haydovchilar undan foydalanishda davom etmoqda.
- Inshootning markaziy qismi suv sathigacha egilib qolgan va rasman yopilgan bo‘lsa-da, yo‘l to‘liq to‘silmagani sababli avtomobilistlar vaqt hamda yoqilg‘ini tejash maqsadida xavfli yo‘nalishdan o‘tishni afzal ko‘rmoqda.
Gretsiyada toshqin oqibatida qulagan ko‘prik hanuz ta’mirlanmagan. Shunga qaramay, haydovchilar xavfli inshootdan o‘tishda davom etmoqda.
Gretsiyaning Fessaliya mintaqasida joylashgan Paleopirgos ko‘prigi 2023 yilda rasman qulagan deb e’lon qilingan. Biroq oradan bir necha yil o‘tganiga qaramay, mahalliy haydovchilar undan foydalanishni to‘xtatmagan. Ko‘prikning ayrim qismlari jiddiy shikastlangani va uning markaziy qismi deyarli suv sathigacha egilib qolganiga qaramasdan, ayrim avtomobilistlar ushbu yo‘ldan o‘tishda davom etmoqda.
2023 yil sentyabr oyida «Daniel» bo‘roni Gretsiya, Bolgariya va Turkiya hududlarini qamrab olgandi. Kuchli yog‘ingarchilik va tarixiy darajadagi toshqinlar minglab insonlarning hayotiga zomin bo‘lib, milliardlab dollarlik zarar yetkazdi. Tabiiy ofat muhim infratuzilma obyektlariga ham katta talafot yetkazdi.
Ayniqsa, Gretsiyaning Fessaliya mintaqasi bo‘rondan jiddiy zarar ko‘rdi. Kuchli suv toshqinlari oqibatida hududdagi 79 ta ko‘prikdan foydalanish imkoni bo‘lmay qoldi. Shikastlangan inshootlar orasida Paleopirgos ko‘prigi ham bor edi. Suv oqimining kuchli bosimiga dosh bera olmagan ko‘prikning markaziy qismi egilib, oqibatda inshoot qulagan.
Ko‘prik xavfli holatda bo‘lsa-da, haydovchilar undan o‘tmoqda
Paleopirgos ko‘prigi Tempi va Agiya munitsipalitetlaridagi sohilbo‘yi aholi punktlarini o‘zaro bog‘laydi. Shu sababli u mahalliy aholi uchun muhim transport yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Biroq bugungi kunda ko‘prikning holati xavotir uyg‘otadi: uning o‘rtasi cho‘kib ketgan, markaziy qismi esa pastda oqib turgan Pinios daryosi suviga atigi bir necha santimetr qolguncha egilib qolgan.
Inshootning bunday holatga kelib qolgani uning xavfsizligini jiddiy shubha ostiga qo‘yadi. Shunga qaramay, ayrim haydovchilar tavakkal qilib, ko‘prikdan o‘tishda davom etmoqda.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, Paleopirgos ko‘prigi 2023 yilda qulagan deb hisoblanadi va o‘shandan beri transport harakati uchun yopilgan. Biroq qizig‘i shundaki, ko‘prik to‘liq to‘sib qo‘yilmagan va ta’mirlash ishlari ham amalga oshirilmagan. Shu bois xavfsizlik nuqtayi nazaridan o‘tish taqiqlanganini bildiruvchi belgilarga amal qilmaydigan haydovchilar hanuz inshootdan foydalanish imkoniga ega.
Dron tasvirlarida xavfli sayohat aks etdi
Larissanet Daily Newspaper nashri tomonidan dron yordamida tasvirga olingan videoda Ford Ranger avtomobilining shikastlangan ko‘prikdan o‘tishi aks etgan. Kadrlarda avtomobil go‘yo murakkab to‘siqlardan o‘tayotgandek, juda ehtiyotkorlik bilan harakatlanib, oxir-oqibat ko‘prikning bir tomonidan ikkinchi tomoniga yetib olganini ko‘rish mumkin.
Mahalliy aholi vakillarining aytishicha, ko‘plab haydovchilar ushbu xavfli yo‘ldan foydalanishni ma’qul ko‘radi. Buning asosiy sababi — muqobil yo‘nalishning ancha uzoqligi. Aylanma yo‘ldan harakatlanish ulardan qo‘shimcha vaqt va yoqilg‘i sarflashni talab qiladi. Shu bois ayrim avtomobilistlar uzoqroq yo‘lni tanlash o‘rniga, qulagan ko‘prikdan o‘tishni afzal ko‘rmoqda.
Biroq vaqt va yoqilg‘ini tejash istagi shikastlangan inshootdan foydalanish bilan bog‘liq xavflarni bartaraf etmaydi. Ko‘prikning markaziy qismi cho‘kib ketgani va uning konstruksiyasi jiddiy zarar ko‘rgani sababli, u yerdan o‘tish avtomobilistlar uchun katta tavakkalchilik hisoblanadi.
Sayyohlar ham qulagan ko‘prik tomon yo‘naltirilmoqda
Vaziyatning yana bir e’tiborli jihati shundaki, mahalliy ma’lumotlarga ko‘ra, ba’zi sayyohlarga ham yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish jarayonida aynan shu ko‘prik tomon harakatlanish tavsiya etiladi. Manzilga yaqinlashganidan keyingina ular ogohlantiruvchi belgilarni ko‘rib, yo‘ldan o‘tish taqiqlanganini anglab yetadi. Natijada sayyohlar ortga qaytishga majbur bo‘ladi yoki xavfli ko‘prikdan o‘tish tavakkalchiligiga duch keladi.
Paleopirgos ko‘prigi bilan bog‘liq holat tabiiy ofatlardan keyin muhim infratuzilma obyektlarini tiklash va xavfsizlikni ta’minlash qanchalik muhimligini ko‘rsatadi. Rasman harakat uchun yopilgan, biroq to‘liq to‘sib qo‘yilmagan va ta’mirlanmagan inshootdan odamlar hamon foydalanayotgani esa muammoni yanada jiddiylashtiradi.
Izohlar 0
…