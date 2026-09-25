Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari

·52·Dunyo
Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Oq uyda Xitoy raisi Si Szinpin sharafiga o‘tkazilgan tantanali ziyofatda AQSH prezidenti Donald Tramp va Si Szinpin o‘rtasidagi qadah so‘zlari ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarda iliqlik va tarixiy burilishni aks ettirdi.
  • Donald Tramp AQSH va Xitoy o‘rtasidagi aloqalarni minglab chaqirimni birlashtiruvchi mustahkam ko‘prikka qiyoslab, ikki buyuk millatni bog‘lab turgan aloqalarni madh etdi.

Vashingtondagi Oq uyning tantanalar zalida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin va uning rafiqasi Pen Liyuanning rasmiy davlat tashrifi sharafiga misli ko‘rilmagan dabdabali kechki ziyofat bo‘lib o‘tdi. Ikki global superdavlat o‘rtasidagi so‘nggi o‘n yillikdagi eng muhim tashrif doirasida uyushtirilgan ushbu qabulda AQSH prezidenti Donald Tramp va Xitoy yetakchisi Si Szinpin tomonidan aytilgan qadah so‘zlari jahon diplomatiyasida chinakam iliqlik va tarixiy burilish ramziga aylandi.

AQSHning 250 yillik yubileyi nishonlanayotgan tarixiy yilda uzoq masofa bosib okean ortiga kelgan yuksak martabali mehmonlarga minnatdorlik bildirgan Donald Tramp qadah ko‘tarib, ikki buyuk millatni bog‘lab turgan aloqalarni madh etdi: «Men qadah ko‘tarib, prezident Si, madam Pen va Xitoy hamda Amerika o‘rtasidagi minglab chaqirimlarni xuddi mustahkam ko‘prikdek birlashtirib, asrlarni qamrab oluvchi uzoq muddatli munosabatlar uchun qadah so‘zi aytmoqchiman!». Tramp har ikki davlat xalqlariga uyg‘unlik, tinchlik va ulkan zafarlar tiladi.

O‘z navbatida, Si Szinpin ham diplomatik oliyjanoblik namoyon etib, Donald Tramp va birinchi xonim Melaniya Trampning salomatligiga qadah ko‘tardi: «Men prezident Donald Tramp va xonim Melaniyaning salomatligi uchun, Xitoy va AQSHning ravnaqi va taraqqiyoti hamda xalqlarimiz o‘rtasidagi samimiy do‘stlik uchun qadah ko‘tarishni taklif qilaman!». 24–25 sentyabr kunlari AQSHda bo‘lib turgan XXR delegatsiyasi sharafiga yangragan ushbu samimiy so‘zlar ikki yadroviy va iqtisodiy gigant o‘rtasidagi qarama-qarshilik davri ortda qolib, global tinchlikning yangi poydevori qo‘yilayotganidan dalolat bermoqda.

Xo‘sh, AQSHning 250 yilligida yangragan ushbu ko‘prik ramzi dunyo geosiyosati uchun nimani anglatadi, Tramp va Si Szinpinning shaxsiy ehtiromi jahon bozorlariga qanday signal berdi va nima sababdan Oq uydagi kechki ovqat global muhokamalar markaziga aylandi?

«Ming mil ko‘prigi, 250 yillik tarix va Tramp salomatligi»: Oq uy ziyofatining 5 ta asosiy nuqtasi

Oq uydagi tantanali kechki ovqat va ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlaridan eng muhim faktlar:

  • «Ming chaqirimni birlashtirgan ko‘prik»: Donald Tramp AQSH va Xitoy aloqalarini minglab mil masofani tutashtiruvchi va asrlarni qamrab oluvchi mustahkam ko‘prikka qiyosladi;

  • AQSHning 250 yillik yubileyiga tashrif: Amerika mustaqilligining 250 yilligi tantana qilingan yilda Xitoy rahbarining oilasi bilan tashrif buyurishiga alohida minnatdorlik bildirildi;

  • Si Szinpindan samimiy iltifot: XXR yetakchisi Donald Tramp, Melaniya Tramp salomatligi va ikki davlat ravnaqi uchun rasman qadah ko‘tardi;

  • Pen Liyuan va Melaniya Trampning ramziy ishtiroki: Davlatlar yetakchilarining rafiqalari ishtirokidagi ushbu kechki ziyofat «yumshoq kuch» (soft power) va madaniy diplomatiyaning yuksak cho‘qqisi bo‘ldi;

  • Dunyo tinchligi va uyg‘unlik chaqirig‘i: Yetakchilarning qadah so‘zlarida global qarama-qarshilik emas, balki taraqqiyot, hamjihatlik va mushtarak manfaatlar bosh mavzuga aylandi.

Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari

Oq uydagi tarixiy qadahlar: Donald Tramp va Si Szinpin bayonotlari taqqosi

Kechki ziyofatda ikki yetakchi tomonidan ilgari surilgan muhim ramziy va diplomatik mezonlar:

Mezonlar va ramzlar

AQSH prezidenti Donald Trampning qadah so‘zi

XXR raisi Si Szinpinning javob qadahi

Qadah ko‘tarilgan shaxslar

Rais Si Szinpin, madam Pen Liyuan va ikki davlat xalqlari

Prezident Donald Tramp, xonim Melaniya va xalqlar do‘stligi

Tarixiy kontekst va ramz

«Ming millarni tutashtiruvchi ko‘prik» va AQSHning 250 yilligi

«Ikki mamlakat taraqqiyoti, ravnaqi va tinchlik yo‘li»

Asosiy tilaklar

Uyg‘unlik, tinchlik, muvaffaqiyat va uzoq asrlik aloqalar

Sog‘lik-salomatlik, milliy yuksalish va strategik do‘stlik

Diplomatik maqomi

Oq uy mezboni sifatidagi yuksak rasmiy iltifot

10 yil ichidagi ilk davlat tashrifining eng samimiy xulosasi

Global jamoatchilikka ta’siri

Savdo urushlari va siyosiy sovuqchilik tugaganiga ochiq ishora

Global bozorlar va ikki tomonlama investitsiyalar uchun yashil chiroq

Diplomatik va geosiyosiy ekspertiza: Nega ushbu qadah so‘zlari shunchaki etiket emas?

Xalqaro protokol mutaxassislari, siyosatshunoslar va sharhlovchilarning xulosalari:

  • «Ko‘prik» metaforasining strategik vazni: Donald Tramp tomonidan ishlatilgan «ming millarni bog‘lovchi ko‘prik» iborasi — avvalgi ma’muriyatlar davrida o‘rnatilgan iqtisodiy va texnologik to‘siqlar o‘rnini endilikda ochiq savdo va logistika aloqalari egallashi kerakligini ko‘rsatadi;

  • Birinchi xonimlar diplomatiyasi (First Lady Diplomacy): Madam Pen Liyuan va Melaniya Trampning ushbu tantanada to‘g‘ridan to‘g‘ri tilga olinishi va e’zozlanishi — Vashington va Pekin muloqotini shunchaki quruq geosiyosiy bahsdan chiqarib, insoniy, ishonchli va oilaviy darajadagi yuqori ehtirom bosqichiga ko‘tardi;

  • Amerikaning 250 yilligi fonidagi tashrif: AQSH mustaqilligining chorak ming yillik to‘yida Xitoy yetakchisining Oq uyda qadah ko‘tarishi — Vashingtonning jahon siyosiy xaritasida Pekinning rolini teng sherik sifatida qabul qilganining ochiq e’tirofidir;

  • Xalqaro inqirozlarga berilgan tinchlik signali: Qadah so‘zlaridagi «uyg‘unlik va tinchlik» tilaklari dunyoning qaynoq nuqtalarida (Ukraina, Yaqin Sharq, Osiyo-Tinch okeani) keskinlikni kamaytirish bo‘yicha ikki liderning yagona pozitsiyaga kelganini bildiruvchi muhim ishoradir.

Oq uydagi ushbu tantanali kechada yangragan so‘zlar AQSH va Xitoy munosabatlari qarama-qarshilik girdobidan chiqib, insoniyat kelajagi uchun tinchlik va barqarorlik ko‘priklarini qurish sari yuzlanganini isbotladi.

Sizningcha, Tramp va Si Szinpin tomonidan ko‘tarilgan ushbu do‘stona qadahlar ikki superdavlat o‘rtasidagi ko‘p yillik sovuqchilik va savdo cheklovlariga batamom chek qo‘ya oladimi? Oq uyda aytilgan «ming millarni bog‘lovchi ko‘prik» iborasiga va ushbu tarixiy kechki ovqatga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va dunyo siyosatini to‘lqinlantirgan ushbu muhim tahlilni barcha yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Si SzinpinDonald TrampOq үyAQSH 250 yilligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?Si Szinpin tarixiy davlat tashrifi bilan AQSHga uchdi: Dunyo taqdiri qanday hal qilinadi?23 sentabr 08:30Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?Si Szinpin Vashingtonga kelmoqda — Tramp Xitoy bilan ulkan kelishuv tayyorlayaptimi?16 sentabr 08:45Si Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildiSi Szinpin va Narendra Modi Putin bilan muloqotda Ukraina bo‘yicha yordam taklif qildi13 sentabr 18:17Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda3 avgust 22:47Si Szinpin va Vladimir Putin o‘rtasida tarixiy muzokaralar boshlandiSi Szinpin va Vladimir Putin o‘rtasida tarixiy muzokaralar boshlandi20 may 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota