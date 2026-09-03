724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi

·78·Dunyo
724 ming dollarlik ko‘prik ochilish marosimi paytida qulashiga bir bahya qoldi

Indoneziyada yangi qurilgan osma ko‘prikning ochilish marosimi kutilmagan voqea bilan yakunlanishiga sal qoldi.

Hodisa Pangandaron okrugidagi Margachinta qishlog‘ida yuz berdi. Qurilishiga taxminan 724 ming dollar sarflangan “Pongpet” osma ko‘prigi rasman ochilayotgan vaqtda xavfli holat kuzatildi.

Marosimda mahalliy hokimiyat vakillari, harbiylar hamda boshqa mehmonlar ishtirok etgan. Bir paytning o‘zida o‘nlab odamlar uzunligi qariyb 60 metr bo‘lgan ko‘prik ustiga chiqdi.

Shu vaqtda ko‘prikning tayanch trosi mahkamlangan joyidan chiqib ketib, inshoot bir tomonga keskin og‘di. Kutilmagan holat ko‘prik ustidagilar orasida sarosimaga sabab bo‘ldi.

Odamlar darhol ko‘prikdan tushishga harakat qildi. Shoshilinch paytida bir necha kishi yiqilib, yengil tan jarohati olgan.

Ma’lum qilinishicha, ko‘prikning asosiy tayanch konstruksiyasi shikastlanmagani sababli inshoot butunlay qulagan emas.

Qimmatga qurilgan ko‘prikning hali to‘liq foydalanishga topshirilmasidanoq shunday holatga kelib qolgani esa ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiGrenlandiyada 173 milliard tonna muz bir yilda eridiBugun, 19:20SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiBugun, 17:51Indoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiIndoneziyada hukumat tarqatgan bepul ovqatdan 800 ga yaqin kishi zaharlandiBugun, 15:24Estoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiEstoniyada ombudsmanlik vazifasini bajargan huquqshunos prezident bo‘ldiBugun, 15:09Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Messining onasi o‘g‘lining ketishiga munosabat bildirdi: “Hali ham yig‘layapman”Bugun, 14:58Ronaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaRonaldu o‘g‘lining bir haftada 9 mln dollar sarflaganidan shokda qolgani aytilmoqdaBugun, 14:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
Yer mukammal shar shaklida emas: NASA Yerning haqiqiy shaklini namoyish etdi
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida
2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida