Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)

·0·Dunyo
Dengiz ostidan ham o‘tadi: Xitoyning 55 kilometrlik ulkan ko‘prigi (foto)

Xitoyning Gonkong–Chjuxay–Makao ko‘prigi dengiz ustida qurilgan eng yirik infratuzilma loyihalaridan biri hisoblanadi. Umumiy uzunligi 55 kilometr bo‘lgan ushbu ko‘prik-tunnel tizimi Gonkong, Chjuxay va Makao shaharlarini o‘zaro bog‘laydi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, u dunyodagi eng uzun ko‘prik-tunnel dengiz o‘tish tizimidir.

Inshootning umumiy 55 kilometrlik uzunligiga Gonkong bog‘lovchi yo‘li, 29,6 kilometr uzunlikdagi asosiy ko‘prik hamda Chjuxay bog‘lovchi yo‘li kiradi. Gonkong portidan Chjuxay va Makao portlarigacha bo‘lgan taxminan 42 kilometrlik yo‘lni avtomobilda qariyb 40 daqiqada bosib o‘tish mumkin.

Ko‘prikning eng e’tiborli jihatlaridan biri — uning bir qismi dengiz ostidan o‘tishidir. Asosiy ko‘prik tizimiga 6,7 kilometr uzunlikdagi suvosti tunneli ham kiradi. Tunnel dengiz tubidan o‘tkazilgan bo‘lib, uning eng past qismi dengiz sathidan 46 metr chuqurlikda joylashgan.

Dengiz o‘rtasidagi sun'iy orolda joylashgan avtomobil yo‘li va tunnel kirishi.

Suvosti tunnelini ko‘prik bilan bog‘lash uchun ikkita sun’iy orol barpo etilgan. Tunnel 33 ta yirik suvosti segmentidan tashkil topgan bo‘lib, standart segmentlarning har biri 180 metr uzunlik, 38 metr kenglik va 11 metr balandlikka ega. Ularning og‘irligi qariyb 80 ming tonnani tashkil qiladi.

Dengiz ustidan o‘tgan uzun ko‘prik, uzoqdagi orollar va shahar manzarasi.

Loyihaning asosiy ko‘prik-tunnel qismi dastlab 38,1 milliard yuan miqdorida baholangan. Qurilish jarayonida xarajatlar oshgan va keyinchalik asosiy ko‘prik uchun tasdiqlangan smeta qariyb 48,1 milliard yuanga yetgan. Umumiy loyiha qiymati esa yakunda qariyb 127 milliard yuan, ya’ni 19,1 milliard dollar atrofida bo‘lgan.

Dengiz ustidan o‘tgan ko‘p polosali egri ko‘prik va yashil tepaliklar.

Gonkong–Chjuxay–Makao ko‘prigi qurilishida murakkab muhandislik yechimlaridan foydalanilgan. Uning asosiy ko‘prigi, sun’iy orollari va suvosti tunneli birgalikda dengiz orqali uchta yirik hududni bog‘laydigan ulkan transport tizimini tashkil etadi.

Gonkong-Chjuxay-Makao ko‘prigi ustidagi yirik nazorat-o‘tish punkti va uzoq yo‘l.
Gonkong–Chjuxay–Makao ko‘prigiSuvosti tunneliXitoy infratuzilma loyihalariChjuxay–Makao portlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBir kechasi 8 100 dollar: Saudiya hashamatli poyezd ishga tushiradiBugun, 09:38Dunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiDunyodagi eng yaxshi mehmonxona qaysi ekani aniqlandiBugun, 09:27Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Dunyoda faqat uch kishi pasportsiz xorijga safar qila oladi. Ular kimlar?Bugun, 09:20Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiFermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiBugun, 09:11ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiKecha, 23:20Qizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiQizlarining ta’limi uchun ona yalangoyoq 3 km yugurdiKecha, 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?