Adidas mushuk va kuchuklar uchun qishki kiyimlar kolleksiyasini taqdim etdi (foto)

·40·Dunyo
Adidas mushuk va kuchuklar uchun qishki kiyimlar kolleksiyasini taqdim etdi (foto)

Adidas Originals 2026 yilgi qish mavsumi uchun mushuk va kuchuklarga mo‘ljallangan yangi kiyimlar kolleksiyasini chiqardi. Kolleksiya 10 oktyabrdan AQSHdagi rasmiy onlayn do‘konda sotuvga qo‘yilgan.

Yangi kiyimlar brendning mashhur uch chiziqli dizayni va Trefoil logotipi bilan bezatilgan. Kolleksiyadan issiq, to‘ldirmali jiletlar hamda kapyushonli to‘qima xudilar o‘rin olgan.

Mahsulotlar narxi kiyim turiga qarab 55–80 dollar etib belgilangan. Shuningdek, Adidas uy hayvonlari uchun boshqa kiyim va aksessuarlarni ham taklif qilmoqda.

Adidas kiyimlarini kiygan mushuk va itning yonma-yon surati.Adidas brendining ustki kiyimlarini kiygan ikki xil zotdagi itlar.Sharflar va zamonaviy it kiyimlarini kiygan ikki xil turdagi itlar.
Adidas Originals 2026 qish kolleksiyasiTrefoil logotipiAdidas onlayn do‘konqish jiletlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adidas taglik qattiqligini o‘zgartirish mumkin bo‘lgan krossovka prototipini namoyish etdiAdidas taglik qattiqligini o‘zgartirish mumkin bo‘lgan krossovka prototipini namoyish etdi2 oktabr 21:06Boliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildiBoliviyada bir asrdan so‘ng yangi yovvoyi mushuk turi topildi5 oktabr 11:00Rossiyada mushuk portlashga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin — FVVRossiyada mushuk portlashga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin — FVV2 oktabr 20:05Mushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadiMushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadi29 sentabr 14:43AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildi16 avgust 10:52Britaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdiBritaniyada 10 yil bedarak bo‘lgan mushuk uyiga qaytdi17 avgust 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi