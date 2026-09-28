To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Kaspiy dengizidagi o‘quv-mashg‘ulotlar vaqtida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishini qo‘mondonlik va generallarning kasbiy layoqatsizligi deb baholadi.
- Davlat rahbari harbiy idorada mas’uliyatsizlik, beparvolik va ko‘zbo‘yamachilik surunkali tus olganini, hatto askarlar eng oddiy qutqaruv jiletlari bilan ta’minlanmaganini qattiq qoraladi.
Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev mudofaa tizimi rahbariyati ishtirokida favqulodda yig‘ilish o‘tkazib, Kaspiy dengizidagi o‘quv-mashg‘ulotlari vaqtida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishini qo‘mondonlik va generallarning kasbiy layoqatsizligi deb baholadi. Davlat rahbari harbiy idorada mas’uliyatsizlik, beparvolik va ko‘zbo‘yamachilik surunkali tus olganini, hatto askarlar eng oddiy qutqaruv jiletlari bilan ta’minlanmaganini qattiq qoraladi.
Ushbu fojiadan so‘ng mudofaa vaziri lavozimidan ozod etilib, uning o‘rniga Aydos Mirzaxmetov tayinlandi; shuningdek, Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari va bir qator komandirlar hibsga olindi. Prezident unvon va lavozimlar hech kimni jazodan qutqarib qololmasligini uqtirib, qurolli kuchlarni o‘tgan asr qoldiqlaridan tozalash hamda armiyani xalqaro standartlar asosida tubdan transformatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli kompleks tekshiruvni boshladi.
«Qutqaruv jiletlarining yo‘qligi, hibslar va yangi vazir»: To‘qayev bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Qozog‘iston prezidentining mudofaa tizimiga oid keskin qarorlari va rasmiy bayonotlaridan eng muhim faktlar:
Generallar va ofitserlarning layoqatsizligi fosh etildi: Prezident 14 nafar askarning o‘limiga mas’uliyatsizlik, rejaning puxta emasligi va qo‘mondonlikning beparvoligi sabab bo‘lganini aytdi;
Eng oddiy xavfsizlik vositalari berilmagan: Harbiy xizmatchilar ochiq dengizdagi mashg‘ulotlarga hatto maxsus qutqaruv jiletlarisiz tashlangani tanqid qilindi;
Kadrlar bo‘yicha keskin o‘zgarishlar: Ishdan olingan Dauren Kosanov o‘rniga Aydos Mirzaxmetov yangi Mudofaa vaziri etib tayinlandi;
Yuqori martabali harbiylar qamoqqa olindi: HDK qo‘mondoni o‘rinbosari, ikki harbiy qism komandiri, piyodalar rotasi va kater boshliqlari ustidan jinoiy ish ochilib, hibsga olindi;
Armiyani tubdan isloh qilish talabi: To‘qayev qurolli kuchlar «o‘tgan asrda qolib ketganini» ta’kidlab, qo‘mondonlik tizimini xalqaro andozalar bo‘yicha yangi namunaga o‘tkazishni buyurdi.
Kaspiy fojiasi va Mudofaa vazirligidagi o‘zgarishlar: Tafsilotlar taqqosi
Fojia tafsilotlari, aniqlangan kamchiliklar va ko‘rilgan davlat darajasidagi choralar jadvali:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Mashg‘ulot paytidagi ahvol va kamchiliklar
Prezident qarori va ko‘rilgan qat’iy choralar
Qo‘mondonlik va boshqaruv
HDK bosh qo‘mondoni yo‘qligi, Bosh shtab muvofiqlashtiruvi nolga tengligi
Mudofaa vaziri D. Kosanov bo‘shatildi, o‘rniga A. Mirzaxmetov tayinlandi
Xavfsizlik ta’minoti
Dengizdagi mashg‘ulotda harbiylarga qutqaruv jiletlari berilmagan
Vazirlik tizimini kompleks tekshirish bo‘yicha farmoyish imzolandi
Hodisa oqibatlari
17 nafar harbiydan 14 nafari halok bo‘ldi, faqat 3 kishi qutqarildi
Hukumat komissiyasi va Bosh prokuratura tergovi ishga tushdi
Huquqiy javobgarlik
Xizmatga sovuqqonlik va kema boshqaruvi qoidalari buzilgan
HDK rahbariyati o‘rinbosari, 2 qism va 2 kater komandiri hibsga olindi
Tizimning umumiy holati
«Mas’uliyatsizlik, ko‘zbo‘yamachilik va o‘tgan asrda qolib ketganlik»
Ilg‘or xalqaro tajriba asosida «yangi namunadagi armiya» yaratish vazifasi
Harbiy va siyosiy ekspertiza: Nega To‘qayev qo‘mondonlikni bu qadar keskin jazolamoqda?
Mudofaa va xavfsizlik sohasi tahlilchilari, harbiy ekspertlarning xulosalari:
«Ko‘zbo‘yamachilik va xavfsizlik degradatsiyasi»: Dengizdagi o‘quv-mashg‘ulotlarda eng oddiy qutqaruv jiletlarining bo‘lmagani tizimdagi korrupsiya va mas’uliyatsizlikning yuqori cho‘qqisini ko‘rsatdi; To‘qayevning qat’iy so‘zlari armiyadagi rasmiyatchilik va soxta hisobotlar tizimiga berilgan zarba bo‘ldi;
«Unvonlar daxlsizlik bermaydi» prinsipi: Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari va qism komandirlarining qamoqqa olinishi davlat rahbarining harbiy jinoyatlarga nisbatan beqiyos murosasizligini ko‘rsatdi; bu boshqa soha rahbarlari uchun ham jiddiy signal;
Yangi avlod armiyasi zarurati: Yangi tayinlangan vazir Aydos Mirzaxmetov oldiga qo‘yilgan vazifa — sovet davridan qolgan layoqatsiz vertikal boshqaruvni parchalab, tezkor va inqirozli vaziyatlarda aniq harakat qila oladigan zamonaviy qo‘mondonlik tizimini barpo etishdir.
Sizningcha, oddiy qutqaruv jiletlarisiz askarlarni dengizga yuborgan qo‘mondonlar va generallar uchun qanday jazo berilishi kerak? Prezident To‘qayev boshlagan keng ko‘lamli kadrlar tozalanishi qo‘shni davlat armiyasini chinakam yangi namunaga olib chiqa oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni qardosh mamlakat xavfsizlik tizimidagi ushbu keskin o‘zgarishlar tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…