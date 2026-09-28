To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar

·64·Dunyo
To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev Kaspiy dengizidagi o‘quv-mashg‘ulotlar vaqtida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishini qo‘mondonlik va generallarning kasbiy layoqatsizligi deb baholadi.
  • Davlat rahbari harbiy idorada mas’uliyatsizlik, beparvolik va ko‘zbo‘yamachilik surunkali tus olganini, hatto askarlar eng oddiy qutqaruv jiletlari bilan ta’minlanmaganini qattiq qoraladi.

Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jo‘mart To‘qayev mudofaa tizimi rahbariyati ishtirokida favqulodda yig‘ilish o‘tkazib, Kaspiy dengizidagi o‘quv-mashg‘ulotlari vaqtida 14 nafar harbiyning halok bo‘lishini qo‘mondonlik va generallarning kasbiy layoqatsizligi deb baholadi. Davlat rahbari harbiy idorada mas’uliyatsizlik, beparvolik va ko‘zbo‘yamachilik surunkali tus olganini, hatto askarlar eng oddiy qutqaruv jiletlari bilan ta’minlanmaganini qattiq qoraladi.

Ushbu fojiadan so‘ng mudofaa vaziri lavozimidan ozod etilib, uning o‘rniga Aydos Mirzaxmetov tayinlandi; shuningdek, Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari va bir qator komandirlar hibsga olindi. Prezident unvon va lavozimlar hech kimni jazodan qutqarib qololmasligini uqtirib, qurolli kuchlarni o‘tgan asr qoldiqlaridan tozalash hamda armiyani xalqaro standartlar asosida tubdan transformatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli kompleks tekshiruvni boshladi.

«Qutqaruv jiletlarining yo‘qligi, hibslar va yangi vazir»: To‘qayev bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Qozog‘iston prezidentining mudofaa tizimiga oid keskin qarorlari va rasmiy bayonotlaridan eng muhim faktlar:

  • Generallar va ofitserlarning layoqatsizligi fosh etildi: Prezident 14 nafar askarning o‘limiga mas’uliyatsizlik, rejaning puxta emasligi va qo‘mondonlikning beparvoligi sabab bo‘lganini aytdi;

  • Eng oddiy xavfsizlik vositalari berilmagan: Harbiy xizmatchilar ochiq dengizdagi mashg‘ulotlarga hatto maxsus qutqaruv jiletlarisiz tashlangani tanqid qilindi;

  • Kadrlar bo‘yicha keskin o‘zgarishlar: Ishdan olingan Dauren Kosanov o‘rniga Aydos Mirzaxmetov yangi Mudofaa vaziri etib tayinlandi;

  • Yuqori martabali harbiylar qamoqqa olindi: HDK qo‘mondoni o‘rinbosari, ikki harbiy qism komandiri, piyodalar rotasi va kater boshliqlari ustidan jinoiy ish ochilib, hibsga olindi;

  • Armiyani tubdan isloh qilish talabi: To‘qayev qurolli kuchlar «o‘tgan asrda qolib ketganini» ta’kidlab, qo‘mondonlik tizimini xalqaro andozalar bo‘yicha yangi namunaga o‘tkazishni buyurdi.

Kaspiy fojiasi va Mudofaa vazirligidagi o‘zgarishlar: Tafsilotlar taqqosi

Fojia tafsilotlari, aniqlangan kamchiliklar va ko‘rilgan davlat darajasidagi choralar jadvali:

Mezonlar va yo‘nalishlar

Mashg‘ulot paytidagi ahvol va kamchiliklar

Prezident qarori va ko‘rilgan qat’iy choralar

Qo‘mondonlik va boshqaruv

HDK bosh qo‘mondoni yo‘qligi, Bosh shtab muvofiqlashtiruvi nolga tengligi

Mudofaa vaziri D. Kosanov bo‘shatildi, o‘rniga A. Mirzaxmetov tayinlandi

Xavfsizlik ta’minoti

Dengizdagi mashg‘ulotda harbiylarga qutqaruv jiletlari berilmagan

Vazirlik tizimini kompleks tekshirish bo‘yicha farmoyish imzolandi

Hodisa oqibatlari

17 nafar harbiydan 14 nafari halok bo‘ldi, faqat 3 kishi qutqarildi

Hukumat komissiyasi va Bosh prokuratura tergovi ishga tushdi

Huquqiy javobgarlik

Xizmatga sovuqqonlik va kema boshqaruvi qoidalari buzilgan

HDK rahbariyati o‘rinbosari, 2 qism va 2 kater komandiri hibsga olindi

Tizimning umumiy holati

«Mas’uliyatsizlik, ko‘zbo‘yamachilik va o‘tgan asrda qolib ketganlik»

Ilg‘or xalqaro tajriba asosida «yangi namunadagi armiya» yaratish vazifasi

Harbiy va siyosiy ekspertiza: Nega To‘qayev qo‘mondonlikni bu qadar keskin jazolamoqda?

Mudofaa va xavfsizlik sohasi tahlilchilari, harbiy ekspertlarning xulosalari:

  • «Ko‘zbo‘yamachilik va xavfsizlik degradatsiyasi»: Dengizdagi o‘quv-mashg‘ulotlarda eng oddiy qutqaruv jiletlarining bo‘lmagani tizimdagi korrupsiya va mas’uliyatsizlikning yuqori cho‘qqisini ko‘rsatdi; To‘qayevning qat’iy so‘zlari armiyadagi rasmiyatchilik va soxta hisobotlar tizimiga berilgan zarba bo‘ldi;

  • «Unvonlar daxlsizlik bermaydi» prinsipi: Harbiy-dengiz kuchlari qo‘mondonining birinchi o‘rinbosari va qism komandirlarining qamoqqa olinishi davlat rahbarining harbiy jinoyatlarga nisbatan beqiyos murosasizligini ko‘rsatdi; bu boshqa soha rahbarlari uchun ham jiddiy signal;

  • Yangi avlod armiyasi zarurati: Yangi tayinlangan vazir Aydos Mirzaxmetov oldiga qo‘yilgan vazifa — sovet davridan qolgan layoqatsiz vertikal boshqaruvni parchalab, tezkor va inqirozli vaziyatlarda aniq harakat qila oladigan zamonaviy qo‘mondonlik tizimini barpo etishdir.

Sizningcha, oddiy qutqaruv jiletlarisiz askarlarni dengizga yuborgan qo‘mondonlar va generallar uchun qanday jazo berilishi kerak? Prezident To‘qayev boshlagan keng ko‘lamli kadrlar tozalanishi qo‘shni davlat armiyasini chinakam yangi namunaga olib chiqa oladimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qo‘shni qardosh mamlakat xavfsizlik tizimidagi ushbu keskin o‘zgarishlar tahlilini barcha bilan baham ko‘ring!

Qosim-Jo‘mart To‘qayevAydos MirzaxmetovQozog‘iston Mudofaa vazirligiKaspiy dengizi fojiasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi14 harbiy o‘limi ortidan Qozog‘iston Mudofaa vazirligining 5 nafar amaldori kishanlandi26 sentabr 10:11Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)Qozog‘istonda mashg‘ulot fojia bilan yakunlandi: 19 harbiy dengizga oqib ketdi (video)24 sentabr 18:20Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!Kecha 21:52"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi"BMT o‘z kuchini yo‘qotmoqda": To‘qayev Xavfsizlik Kengashini tubdan isloh qilishga chaqirdi13 sentabr 18:02Saida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdiSaida Mirziyoyeva Qozog‘iston Prezidenti bilan uchrashdi21 iyun 22:28Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)Pokistonda vazir Fazal Shakur Xon qurollangan guruh tomonidan o‘g‘irlab ketildi (video)23 sentabr 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota