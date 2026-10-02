Adidas taglik qattiqligini o‘zgartirish mumkin bo‘lgan krossovka prototipini namoyish etdi

·66·Dunyo
Adidas taglik qattiqligini o‘zgartirish mumkin bo‘lgan krossovka prototipini namoyish etdi

Adidas yugurish sharoitiga qarab taglik qattiqligini o‘zgartirish imkonini beruvchi Adizero Gearshift krossovkasi prototipini namoyish etdi. Yangi texnologiya taglik ichiga joylashtirilgan sozlanadigan karbon plastinaga asoslangan. Bu haqda Gear Patrol xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, krossovkaning taglik mexanizmini yumshoqroq yoki qattiqroq holatga sozlash mumkin. Tinch yugurish va notekis yo‘llarda plastinani yumshatish orqali krossovkaning egiluvchanligini oshirish ko‘zda tutilgan.

Tez yugurish yoki yuqori sur’atda harakatlanishda esa mexanizm qattiqroq holatga o‘tkaziladi. Bunda karbon plastina an’anaviy yugurish krossovkalaridagi «prujina»ga o‘xshash ta’sirni kuchaytirib, oyoqdan itarilish samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Qizig‘i, tizim faqat ikki xil holat bilan cheklanmaydi. Plastinaning qattiqligini yumshoq va qattiq holatlar oralig‘ida bosqichma-bosqich sozlash mumkin.

Qora va oq rangli, qalin poshnali Adidas Adizero yugurish poyabzali.

Prototipning mexanik versiyasida sozlash taglik yonidagi maxsus slayder yordamida qo‘lda amalga oshiriladi. Elektron versiyasida esa tizimni smartfon yoki aqlli soatdagi ilova orqali boshqarish mumkin. Elektron variantda batareya va boshqa qurilmalar bo‘lgani sababli u mexanik versiyaga qaraganda og‘irroq.

Hozircha Adizero Gearshift seriyali ishlab chiqarishga chiqarilmagan prototip hisoblanadi. Adidas uning kelajakda tijoriy krossovkalarda qo‘llanilishi mumkinligini namoyish etgan, biroq sotuvga chiqish sanasi e’lon qilinmagan.

AdidasAdizero Gearshiftkarbon plastinaGear Patrol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar«Real»dan sensatsiya: Muxlislarni lol qoldirgan pushti rang liboslar12 avgust 19:14Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)Maradonaning «Xudoning qo‘li» va «Asr goli» urilgan to‘p auksionga qo‘yildi (video)25 iyul 18:04"Bavariya" PSJ bilan o'yin oldidan yangi uy libosini taqdim etdi"Bavariya" PSJ bilan o'yin oldidan yangi uy libosini taqdim etdi4 may 13:13"Bavariya" klubi 2026-2027-yilgi mavsum uchun o'zining yangi liboslarini taqdim etadi"Bavariya" klubi 2026-2027-yilgi mavsum uchun o'zining yangi liboslarini taqdim etadi30 aprel 14:57"Aston Villa" 2026-27-yilgi mavsum uchun liboslar dizaynini butunlay o'zgartiradi"Aston Villa" 2026-27-yilgi mavsum uchun liboslar dizaynini butunlay o'zgartiradi28 aprel 05:38"Arsenal" klubi 2026-27-yilgi mavsum uchun yangi liboslar dizaynini tasdiqladi"Arsenal" klubi 2026-27-yilgi mavsum uchun yangi liboslar dizaynini tasdiqladi24 aprel 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota