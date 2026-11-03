Disney minglab xodimlarni bo‘shatib, xarajatlarni 20 foizga kamaytirmoqchi

·63·Dunyo
Disney minglab xodimlarni bo‘shatib, xarajatlarni 20 foizga kamaytirmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • The Walt Disney Company moliyaviy bosim sababli yillik xarajatlarni 20 foizgacha qisqartirish va keng ko‘lamli xodimlarni bo‘shatish jarayonini boshlamoqda.
  • Optimizatsiya televideniye, kino ishlab chiqarish, ko‘ngilochar parklar, IT hamda ma’muriy bo‘limlar kabi barcha asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi.

Dunyoning eng yirik media va ko‘ngilochar imperiyasi The Walt Disney Company moliyaviy bosim ostida o‘z tarixidagi navbatdagi keng ko‘lamli qisqartirish to‘lqiniga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Korporatsiya rahbariyati qator tarmoqlar mutasaddilariga yillik xarajatlarni shoshilinch ravishda 20 foizgacha qisqartirish yo‘llarini topish bo‘yicha ko‘rsatma berdi.

Bloomberg va The Wall Street Journal xabarlariga ko‘ra, optimizatsiya to‘lqini televideniye, kino ishlab chiqarish, ko‘ngilochar parklar va kruiz flotidan tortib, yuridik, axborot texnologiyalari (IT) hamda kadrlar bo‘limlarigacha bo‘lgan barcha asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi.

Qaysi bo‘limlar qisqartirish zarbasi ostida qoladi?

Mediagigant tomonidan rejalashtirilayotgan qayta qurish jarayoni bir vaqtning o‘zida bir nechta strategik yo‘nalishlarga daxl qiladi:

  • Televideniye va striming inqilobi: ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals va Freeform alohida telekanal tuzilmasidan chiqarilib, to‘g‘ridan to‘g‘ri striming auditoriyasiga mo‘ljallangan yagona tizimga birlashtiriladi, bu esa yuzlab telexodimlarning ish o‘rnini yo‘qotilishiga olib keladi;

  • Kinostudiyalar va animatsiya: Associated Press ma’lumotlariga ko‘ra, kinoishlab chiqarish va Pixar animatsiya studiyasi jamoalari ham yangi qisqartirish ro‘yxatidan joy oladi;

  • Parklar va kruiz loyihalari: The Wrap nashri xabar berishicha, attraksionlar va mavzuviy parklarni loyihalashga mas’ul eng nufuzli Walt Disney Imagineering bo‘linmasi hamda Experiences yo‘nalishida allaqachon xodimlar va rahbarlarning nafaqaga chiqarilishi boshlangan;

  • Yuridik va ma’muriy xizmatlar: Xalqaro aloqalar, yuridik ta’minot va bosh ofis kadrlar bo‘limlarida ham shtatlar optimallashtirilmoqda.

Disney nega ommaviy qisqartirishlarga majbur bo‘lmoqda?

Gollivud gigantining bunday keskin choralarga qo‘l urishi bir nechta global moliyaviy omillar bilan izohlanadi:

  • An’anaviy televideniye daromadlarining qulashi: Tomoshabinlarning kabel va efir televideniyesidan voz kechishi reklama tushumlarini keskin pasaytirib yubordi;

  • Striming raqobati va kinoprokat sustligi: Raqobatchi platformalar bilan kurash va jahon kinoteatrlari kassalarida kutilgan natijalar qayd etilmayotgani katta mablag‘ talab qilmoqda;

  • Parklardagi sayyohlar oqimining kamayishi: AQSHdagi mashhur Disney ko‘ngilochar parklariga tashrif buyuruvchi chet ellik sayyohlar sonining o‘sish sur’ati pasaygan.

Ma’lumot o‘rnida: 231 ming xodim va ko‘p milliardlik tejamkorlik

Disney kompaniyasi xarajatlarni jilovlash dasturini avvalroq boshlagan edi:

  • Avvalgi to‘lqin: 2023 yilda bosh direktor Bob Ayger boshchiligida 5,5 milliard dollarni tejash maqsadida taxminan 7 ming kishi ishdan bo‘shatilgan edi;

  • 2025–2026 yilgi holat: 2025 moliyaviy yili yakunlariga ko‘ra, korporatsiyada butun dunyo bo‘yicha jami 231 ming nafar xodim faoliyat yuritmoqda.

Reuters nashrining aniqlik kiritishicha, hozircha umumiy raqamlar yakuniy reja bosqichida bo‘lib, ommaviy bo‘shatishlarning aniq ko‘lami va sanasi yaqin kunlarda e’lon qilinadi.

The Walt Disney CompanyBob AygerPixarStriming
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple TV obuna narxlarini yana oshirdiApple TV obuna narxlarini yana oshirdi28 avgust 19:55Apple Music sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan treklarni belgilay boshlaydiApple Music sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan treklarni belgilay boshlaydi22 avgust 03:27Suno sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan qoʻshiqlarini belgilay boshlaydiSuno sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan qoʻshiqlarini belgilay boshlaydi6 avgust 18:52Disney+ ilovasida TikTok yaratuvchilari kontenti paydo boʻladiDisney+ ilovasida TikTok yaratuvchilari kontenti paydo boʻladi5 avgust 18:28Spotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqdaSpotify sunʼiy intellekt yordamida treklar uchun remiks yaratish vositasini kengaytirmoqda4 avgust 20:54Spotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdiSpotify obunachilari soni ilk bor 300 milliondan oshdi4 avgust 18:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi