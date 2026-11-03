Disney minglab xodimlarni bo‘shatib, xarajatlarni 20 foizga kamaytirmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- The Walt Disney Company moliyaviy bosim sababli yillik xarajatlarni 20 foizgacha qisqartirish va keng ko‘lamli xodimlarni bo‘shatish jarayonini boshlamoqda.
- Optimizatsiya televideniye, kino ishlab chiqarish, ko‘ngilochar parklar, IT hamda ma’muriy bo‘limlar kabi barcha asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi.
Dunyoning eng yirik media va ko‘ngilochar imperiyasi The Walt Disney Company moliyaviy bosim ostida o‘z tarixidagi navbatdagi keng ko‘lamli qisqartirish to‘lqiniga tayyorgarlik ko‘rmoqda. Korporatsiya rahbariyati qator tarmoqlar mutasaddilariga yillik xarajatlarni shoshilinch ravishda 20 foizgacha qisqartirish yo‘llarini topish bo‘yicha ko‘rsatma berdi.
Bloomberg va The Wall Street Journal xabarlariga ko‘ra, optimizatsiya to‘lqini televideniye, kino ishlab chiqarish, ko‘ngilochar parklar va kruiz flotidan tortib, yuridik, axborot texnologiyalari (IT) hamda kadrlar bo‘limlarigacha bo‘lgan barcha asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi.
Qaysi bo‘limlar qisqartirish zarbasi ostida qoladi?
Mediagigant tomonidan rejalashtirilayotgan qayta qurish jarayoni bir vaqtning o‘zida bir nechta strategik yo‘nalishlarga daxl qiladi:
Televideniye va striming inqilobi: ABC Entertainment, 20th Television, Hulu Originals va Freeform alohida telekanal tuzilmasidan chiqarilib, to‘g‘ridan to‘g‘ri striming auditoriyasiga mo‘ljallangan yagona tizimga birlashtiriladi, bu esa yuzlab telexodimlarning ish o‘rnini yo‘qotilishiga olib keladi;
Kinostudiyalar va animatsiya: Associated Press ma’lumotlariga ko‘ra, kinoishlab chiqarish va Pixar animatsiya studiyasi jamoalari ham yangi qisqartirish ro‘yxatidan joy oladi;
Parklar va kruiz loyihalari: The Wrap nashri xabar berishicha, attraksionlar va mavzuviy parklarni loyihalashga mas’ul eng nufuzli Walt Disney Imagineering bo‘linmasi hamda Experiences yo‘nalishida allaqachon xodimlar va rahbarlarning nafaqaga chiqarilishi boshlangan;
Yuridik va ma’muriy xizmatlar: Xalqaro aloqalar, yuridik ta’minot va bosh ofis kadrlar bo‘limlarida ham shtatlar optimallashtirilmoqda.
Disney nega ommaviy qisqartirishlarga majbur bo‘lmoqda?
Gollivud gigantining bunday keskin choralarga qo‘l urishi bir nechta global moliyaviy omillar bilan izohlanadi:
An’anaviy televideniye daromadlarining qulashi: Tomoshabinlarning kabel va efir televideniyesidan voz kechishi reklama tushumlarini keskin pasaytirib yubordi;
Striming raqobati va kinoprokat sustligi: Raqobatchi platformalar bilan kurash va jahon kinoteatrlari kassalarida kutilgan natijalar qayd etilmayotgani katta mablag‘ talab qilmoqda;
Parklardagi sayyohlar oqimining kamayishi: AQSHdagi mashhur Disney ko‘ngilochar parklariga tashrif buyuruvchi chet ellik sayyohlar sonining o‘sish sur’ati pasaygan.
Ma’lumot o‘rnida: 231 ming xodim va ko‘p milliardlik tejamkorlik
Disney kompaniyasi xarajatlarni jilovlash dasturini avvalroq boshlagan edi:
Avvalgi to‘lqin: 2023 yilda bosh direktor Bob Ayger boshchiligida 5,5 milliard dollarni tejash maqsadida taxminan 7 ming kishi ishdan bo‘shatilgan edi;
2025–2026 yilgi holat: 2025 moliyaviy yili yakunlariga ko‘ra, korporatsiyada butun dunyo bo‘yicha jami 231 ming nafar xodim faoliyat yuritmoqda.
Reuters nashrining aniqlik kiritishicha, hozircha umumiy raqamlar yakuniy reja bosqichida bo‘lib, ommaviy bo‘shatishlarning aniq ko‘lami va sanasi yaqin kunlarda e’lon qilinadi.
Izohlar 0
…