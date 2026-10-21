Ummonda pushti rangli delfinlar ko‘rindi (video)

·38·Dunyo
Ummonda pushti rangli delfinlar ko‘rindi (video)

Ummon poytaxti Maskat yaqinidagi Qantob sohilida pushti rangda ko‘ringan delfinlar aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. G‘ayrioddiy manzarani sohilda dam olayotgan odamlar tasvirga olgan. Bu haqda Insider Paper xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, delfinlar 15 oktyabr kuni qirg‘oq yaqinida suzib, bir necha bor suv yuzasiga chiqqan. Ularning noodatiy rangi internet foydalanuvchilarining qiziqishiga sabab bo‘ldi.

Hozircha videoda aks etgan delfinlarning qaysi turga mansubligi aniq tasdiqlanmagan. Ayrim taxminlarda ular Risso delfinlari yoki Hind-Tinch okeani bukri delfinlari bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda. Biroq tasvirning o‘zi orqali ularning turini ishonchli aniqlash qiyin.

Delfinlarning pushti tusda ko‘rinishiga teri pigmentatsiyasidagi farqlar, qon tomirlarining ko‘rinishi yoki yorug‘lik ta’siri sabab bo‘lishi mumkin. Ammo aynan ushbu delfinlarning rangi nima sababdan shunday ko‘ringani hozircha noma’lum.

MaskatQantobpushti rangda delfinlarInsayder Peyper
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiAQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildi16 avgust 12:56Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?16 oktabr 10:31Har 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdiHar 500 mingta chigirtkadan bittasi: ayol pushti chigirtka topib olib barchani hayratlantirdi12 iyul 12:53Istanbul suvlarida suzib yurgan delfinlar yana ko‘rina boshladiIstanbul suvlarida suzib yurgan delfinlar yana ko‘rina boshladi21 iyul 12:25Misrda Ramzes II tasvirlangan ikki ulkan haykal qoldiqlari topildiMisrda Ramzes II tasvirlangan ikki ulkan haykal qoldiqlari topildi15 oktabr 07:10Ona delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiOna delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldi30 iyul 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi