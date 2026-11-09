Rangli soyalar qanday hosil bo‘ladi? Oddiy tajriba internetda qiziqish uyg‘otdi
Soyalar doimo qora rangda bo‘ladi, degan tushuncha keng tarqalgan. Biroq rangli soyalarni hosil qilish mumkinligini ko‘rsatuvchi oddiy tajriba ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortmoqda.
Tajriba davomida rangli sellofan bo‘laklari va quyosh nuridan foydalanib, qizil, ko‘k hamda sariq tusdagi soyalar hosil qilinadi. Buning asosida yorug‘likning rangli materiallar orqali o‘tish xususiyati yotadi.
Quyosh nuri rangli sellofandan o‘tayotganda, material ayrim ranglarga mos yorug‘lik to‘lqinlarini o‘tkazadi, boshqalarini esa yutadi yoki to‘sadi. Natijada yorug‘lik tushgan yuzada rangli dog‘lar va soya ko‘rinishlari paydo bo‘ladi.
Bir nechta rangli yorug‘lik manbalaridan birgalikda foydalanish esa yanada turli rangdagi va aniqroq soyalarni yaratish imkonini beradi. Bunda yorug‘lik manbalari va to‘siqlarning joylashuvi muhim ahamiyatga ega.
Eng qizig‘i, ushbu tajribani bajarish uchun qimmatbaho uskunalar talab etilmaydi. Oddiy rangli sellofan va yorug‘lik yordamida bolalarga yorug‘likning tarqalishi, ranglarning hosil bo‘lishi hamda yorug‘lik spektri haqidagi ilmiy tushunchalarni sodda va qiziqarli tarzda tushuntirish mumkin.
Izohlar 0
…