Rangli soyalar qanday hosil bo‘ladi? Oddiy tajriba internetda qiziqish uyg‘otdi

·54·Dunyo
Rangli soyalar qanday hosil bo‘ladi? Oddiy tajriba internetda qiziqish uyg‘otdi

Soyalar doimo qora rangda bo‘ladi, degan tushuncha keng tarqalgan. Biroq rangli soyalarni hosil qilish mumkinligini ko‘rsatuvchi oddiy tajriba ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab foydalanuvchilarning e’tiborini tortmoqda.

Tajriba davomida rangli sellofan bo‘laklari va quyosh nuridan foydalanib, qizil, ko‘k hamda sariq tusdagi soyalar hosil qilinadi. Buning asosida yorug‘likning rangli materiallar orqali o‘tish xususiyati yotadi.

Quyosh nuri rangli sellofandan o‘tayotganda, material ayrim ranglarga mos yorug‘lik to‘lqinlarini o‘tkazadi, boshqalarini esa yutadi yoki to‘sadi. Natijada yorug‘lik tushgan yuzada rangli dog‘lar va soya ko‘rinishlari paydo bo‘ladi.

Bir nechta rangli yorug‘lik manbalaridan birgalikda foydalanish esa yanada turli rangdagi va aniqroq soyalarni yaratish imkonini beradi. Bunda yorug‘lik manbalari va to‘siqlarning joylashuvi muhim ahamiyatga ega.

Eng qizig‘i, ushbu tajribani bajarish uchun qimmatbaho uskunalar talab etilmaydi. Oddiy rangli sellofan va yorug‘lik yordamida bolalarga yorug‘likning tarqalishi, ranglarning hosil bo‘lishi hamda yorug‘lik spektri haqidagi ilmiy tushunchalarni sodda va qiziqarli tarzda tushuntirish mumkin.

optikayorug‘lik spektrifizikaviy tajriba
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fiziklar yorug‘likni 74 femtosekundda boshqarishga erishdiFiziklar yorug‘likni 74 femtosekundda boshqarishga erishdi5 avgust 18:56Janubiy Koreyaning LetinAR kompaniyasi AI ko‘zoynaklari uchun optikani rivojlantirmoqdaJanubiy Koreyaning LetinAR kompaniyasi AI ko‘zoynaklari uchun optikani rivojlantirmoqda18 may 16:26Xitoyda optika bumu: optik tolalar va transiverlar eksporti keskin oshdiXitoyda optika bumu: optik tolalar va transiverlar eksporti keskin oshdi16 may 12:24AQSHda sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishi kerak bo‘ladigan ulkan kitob namoyish etilmoqda (video)AQSHda sahifalarini ag‘darish uchun 10 kishi kerak bo‘ladigan ulkan kitob namoyish etilmoqda (video)4 noyabr 09:22Mars suratida sirli «yurayotgan odam» tasviri aniqlandiMars suratida sirli «yurayotgan odam» tasviri aniqlandi4 avgust 16:26Rossiyalik ayol Labubu qo‘g‘irchoqlari uchun «jonini» sotdiRossiyalik ayol Labubu qo‘g‘irchoqlari uchun «jonini» sotdi21 oktabr 08:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi