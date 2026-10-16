Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Reuters xabariga ko'ra, Yamandagi "Ansorulloh" harakati Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonni jismonan yo'q qilish maqsadida maxsus razvedka ma'lumotlarini to'plashga kirishgan.
- Husiylar Ummon sultonligi hududida o'tkazilishi taklif qilingan tinchlik muzokaralarini rad etdi, bu esa tomonlar o'rtasidagi diplomatik aloqalar to'xtaganini ko'rsatmoqda.
- Bu holat Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinlikni yanada kuchaytirishi mumkin.
Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy keskinlik yana bir bor xavfli nuqtaga yaqinlashmoqda. Nufuzli Reuters axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonning hayoti tobora jiddiy xavf ostida qolmoqda.
Ma’lumotlarda qayd etilishicha, Yamandagi isyonchi «Ansorulloh» (husiylar) harakati Saudiya shahzodasini jismonan yo‘q qilish (suiqasd uyushtirish) maqsadida maxsus razvedka ma’lumotlarini to‘plashga kirishgan.
Suiqasd tahdidi va razvedka faolligi: Reuters nimalarni oshkor qildi?
Xalqaro tahlilchilar va xavfsizlik xizmatlari tomonidan kuzatilayotgan ushbu holat mintaqadagi tinchlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba bo‘lishi mumkin:
Nishondagi shahzoda: Husiy guruhlari valiahd shahzodaning harakatlanish yo‘nalishlari, xavfsizlik tizimi hamda rejalariga oid maxfiy ma’lumotlarni to‘plash bo‘yicha faol choralar ko‘rmoqda;
Xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda: Ar-Riyod ma’muriyati va Saudiya maxsus xizmatlari valiahd shahzoda atrofidagi xavfsizlik choralarini eng yuqori darajaga ko‘targan.
Diplomatiya boshiberk ko‘chada: Husiylar Ummondagi muzokaralarni rad etdi
Vaziyatning keskinlashib borayotganini tasdiqlovchi yana bir muhim xabarni AFP agentligi e’lon qildi:
Rad etilgan tashabbus: Saudiya Arabistoni tomoni ixtilofni yumshatish va keskinlikni kamaytirish maqsadida Ummon sultonligi hududida to‘g‘ridan to‘g‘ri tinchlik muzokaralarini o‘tkazish taklifi bilan chiqqan edi;
Husiylarning munosabati: Isyonchilar saudiyaliklarning Ummonda muzokaralar stoliga o‘tirish haqidagi iltimosini qat’iyan rad etdi. Bu esa tomonlar o‘rtasidagi diplomatik aloqalar to‘xtab qolganini va qurolli ziddiyat qayta avj olish ehtimoli borligini ko‘rsatmoqda.
Husiylarning diplomatik muloqotdan bosh tortishi va Saudiya rahbariyatiga nisbatan tahdidli harakatlari mintaqaviy xavfsizlikni yanada zaiflashtirib, Yaman va Fors ko‘rfazi atrofidagi notinchlikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.
Izohlar 0
…