Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?

·88·Dunyo
Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Reuters xabariga ko'ra, Yamandagi "Ansorulloh" harakati Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonni jismonan yo'q qilish maqsadida maxsus razvedka ma'lumotlarini to'plashga kirishgan.
  • Husiylar Ummon sultonligi hududida o'tkazilishi taklif qilingan tinchlik muzokaralarini rad etdi, bu esa tomonlar o'rtasidagi diplomatik aloqalar to'xtaganini ko'rsatmoqda.
  • Bu holat Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinlikni yanada kuchaytirishi mumkin.

Yaqin Sharq mintaqasida geosiyosiy keskinlik yana bir bor xavfli nuqtaga yaqinlashmoqda. Nufuzli Reuters axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonning hayoti tobora jiddiy xavf ostida qolmoqda.

Ma’lumotlarda qayd etilishicha, Yamandagi isyonchi «Ansorulloh» (husiylar) harakati Saudiya shahzodasini jismonan yo‘q qilish (suiqasd uyushtirish) maqsadida maxsus razvedka ma’lumotlarini to‘plashga kirishgan.

Suiqasd tahdidi va razvedka faolligi: Reuters nimalarni oshkor qildi?

Xalqaro tahlilchilar va xavfsizlik xizmatlari tomonidan kuzatilayotgan ushbu holat mintaqadagi tinchlikka to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba bo‘lishi mumkin:

  • Nishondagi shahzoda: Husiy guruhlari valiahd shahzodaning harakatlanish yo‘nalishlari, xavfsizlik tizimi hamda rejalariga oid maxfiy ma’lumotlarni to‘plash bo‘yicha faol choralar ko‘rmoqda;

  • Xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda: Ar-Riyod ma’muriyati va Saudiya maxsus xizmatlari valiahd shahzoda atrofidagi xavfsizlik choralarini eng yuqori darajaga ko‘targan.

Diplomatiya boshiberk ko‘chada: Husiylar Ummondagi muzokaralarni rad etdi

Vaziyatning keskinlashib borayotganini tasdiqlovchi yana bir muhim xabarni AFP agentligi e’lon qildi:

  • Rad etilgan tashabbus: Saudiya Arabistoni tomoni ixtilofni yumshatish va keskinlikni kamaytirish maqsadida Ummon sultonligi hududida to‘g‘ridan to‘g‘ri tinchlik muzokaralarini o‘tkazish taklifi bilan chiqqan edi;

  • Husiylarning munosabati: Isyonchilar saudiyaliklarning Ummonda muzokaralar stoliga o‘tirish haqidagi iltimosini qat’iyan rad etdi. Bu esa tomonlar o‘rtasidagi diplomatik aloqalar to‘xtab qolganini va qurolli ziddiyat qayta avj olish ehtimoli borligini ko‘rsatmoqda.

Husiylarning diplomatik muloqotdan bosh tortishi va Saudiya rahbariyatiga nisbatan tahdidli harakatlari mintaqaviy xavfsizlikni yanada zaiflashtirib, Yaman va Fors ko‘rfazi atrofidagi notinchlikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Muhammad bin SalmonXusiylarSaudiya maxsus xizmatlariYaman
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?13 oktabr 09:13Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi14 oktabr 23:05«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi«Tramp rad etdi!»: Saudiya valiahd shahzodasi AQSHdan husiylarga zarba berishni so‘radi11 sentabr 23:35«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi«BMTdagi katta veto!»: Xitoy va Rossiya Xavfsizlik Kengashining rezolyutsiyasini blokladi17 sentabr 21:01Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...Neft $100 dan oshdi, gaz esa $1000 ga yetdi: Husiylar port va quvurlarni yopdi...12 sentabr 17:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi