Sehr-jodu deyilgan holat
Ijtimoiy tarmoqlarda eski suratdagi ayolning ko‘zi, burni va tomog‘i sohalaridan ignalar o‘tkazilgani hamda uning tanasida jarohatlar paydo bo‘lgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat internet foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘lib, ayrim kuzatuvchilar buni sehr-jodu bilan bog‘lagan. Izohlarda ayrimlar mazkur ishni qilgan shaxsning harakatini qoralab, bunday yomonlik o‘ziga qaytishini yozgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolga sehr-jodu qilingani aytilayotgan video tarqaldi. Unda eski suratda ayolning ko‘zi, burni va tomog‘i sohalaridan ignalar o‘tkazilgani aks etgan.
Keyingi kadrlarda esa ayolning xuddi shu joylarida jarohatlar paydo bo‘lgani ko‘rsatiladi. Bu holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘lmoqda.
Ayrim kuzatuvchilar suratdagi holatni sehr-jodu bilan bog‘lagan. Izohlarda mazkur ishni qilgan shaxsning harakati qoralangan. Ko‘pchilik bunday yomonlik o‘ziga qaytishini yozgan.
Hodisaning asl sababi va videodagi holatlarning qanchalik haqiqatga mosligi esa noma’lum.
…