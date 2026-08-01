Sehr-jodu deyilgan holat

·138·Dunyo
Sehr-jodu deyilgan holat
Qisqacha

Ijtimoiy tarmoqlarda eski suratdagi ayolning ko‘zi, burni va tomog‘i sohalaridan ignalar o‘tkazilgani hamda uning tanasida jarohatlar paydo bo‘lgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat internet foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘lib, ayrim kuzatuvchilar buni sehr-jodu bilan bog‘lagan. Izohlarda ayrimlar mazkur ishni qilgan shaxsning harakatini qoralab, bunday yomonlik o‘ziga qaytishini yozgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda bir ayolga sehr-jodu qilingani aytilayotgan video tarqaldi. Unda eski suratda ayolning ko‘zi, burni va tomog‘i sohalaridan ignalar o‘tkazilgani aks etgan.

Keyingi kadrlarda esa ayolning xuddi shu joylarida jarohatlar paydo bo‘lgani ko‘rsatiladi. Bu holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘lmoqda.

Ayrim kuzatuvchilar suratdagi holatni sehr-jodu bilan bog‘lagan. Izohlarda mazkur ishni qilgan shaxsning harakati qoralangan. Ko‘pchilik bunday yomonlik o‘ziga qaytishini yozgan.

Hodisaning asl sababi va videodagi holatlarning qanchalik haqiqatga mosligi esa noma’lum.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiTailand Bosh vaziri Pattayada ruslarning o‘ldirilishi uchun uzr so‘radiBugun, 19:02Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Kakku nega boshqa qushlar uyasiga tuxum qo‘yadi? (video)Bugun, 17:58Sahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiSahnada Falastin bayrog‘ini ko‘targan musiqiy guruh jazolandiBugun, 17:52Italiyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiItaliyada 40 yildagi eng kuchli zilzila vahima uyg‘otdiBugun, 17:44Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Sakkizoyoqlar uchun qurilayotgan gigant ferma nega yopildi?Bugun, 17:34Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Rossiya bayrog‘i tushirilgan gilamcha o‘zbekistonlik ayolni sudga olib keldimi?Bugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda