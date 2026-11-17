Avtomobil tagidan topilgan sirli qog‘oz ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi
Ijtimoiy tarmoqlarda avtomobil tagiga yopishtirib qo‘yilgan, g‘alati belgilar tushirilgan qog‘oz aks etgan video keng tarqalmoqda. Ushbu topilma internet foydalanuvchilari orasida turli taxminlarga sabab bo‘ldi.
Videoda haydovchi avtomobilini tekshirayotgan paytda uning tagiga yopishtirilgan qog‘ozni payqab qoladi. Qog‘ozni olib, ochib ko‘rganida esa uning ichida turli tushunarsiz ramzlar va skelet tasviri borligi ko‘rinadi.
Ayrim ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ushbu belgilarni sehr-jodu bilan bog‘lamoqda. Biroq qog‘ozning aslida nima maqsadda tayyorlangani, uni kim va nima sababdan avtomobil tagiga joylashtirgani haqida hozircha aniq ma’lumot yo‘q.
Shu bois topilmaning sehr-jodu bilan bog‘liq ekani haqidagi gaplar tasdiqlanmagan taxminligicha qolmoqda.
Videodagi holat internetda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar orasida bu kimningdir hazilimi yoki boshqa maqsadda qilingan harakatmi, degan savollar paydo bo‘lmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…