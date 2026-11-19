To‘y sovg‘asi ichidan sirli buyum topildi: video internetda muhokamaga sabab bo‘ldi (video)
Do‘stlaridan biri to‘y munosabati bilan sovg‘a qilgan sumka kutilmagan voqeaga sabab bo‘ldi. Oq rangli sumkaning tutqichi ichidan g‘alati buyum topilgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.
Videoda sumka tutqichining tilla rangli qopqog‘i tirnoq pilkasi yordamida ochilayotgani ko‘rinadi. Uning ichidan esa sariq matoga o‘ralgan, ustiga sirli belgilar tushirilgan va ip bilan bog‘langan tugun chiqarib olinadi.
Video muallifining ta’kidlashicha, topilgan buyum er-xotinning oilaviy baxtiga zarar yetkazish, hasad yoki yomon niyat bilan qilingan «qarg‘ish» bo‘lishi mumkin. Biroq bu da’volarni tasdiqlovchi biror dalil keltirilmagan.
Mazkur lavha internet foydalanuvchilari orasida turlicha munosabat uyg‘otdi. Ayrimlar bunday holatga jiddiy yondashish kerakligini aytsa, boshqalar voqeani ko‘proq ko‘rishlar yig‘ish uchun ataylab sahnalashtirilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
Hozircha sumka ichidan topilgan buyumning kelib chiqishi va voqeaning haqiqiyligi haqida aniq ma’lumot yo‘q.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…