Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi

·3·Dunyo
Abbos Aroqchi AQSH bilan Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha boshiberk ko‘chadan chiqish shartlarini e’lon qildi

Dunyoning eng muhim neft va savdo arteriyasi bo‘lmish Ho‘rmuz bo‘g‘ozi atrofidagi keskin geosiyosiy to‘qnashuv o‘zining hal qiluvchi bosqichiga kirib bormoqda. Eron Tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi o‘z bayonotida yuzaga kelgan xavfli boshiberk ko‘chadan faqatgina AQSH bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar orqali chiqish mumkinligini ochiq e’lon qildi. Vazirning ta’kidlashicha, Tehronning talablari aniq va bo‘g‘oz orqali kemalar qatnovini tiklash faqatgina ushbu shartlarning bajarilishiga bog‘liq. Shu bilan birga, Aroqchi vositachilar hozircha Vashingtonning rasmiy yakuniy pozitsiyasini yetkazmaganini va keyingi qarorlar ana shu javobga qarab qabul qilinishini bildirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Tehron bo‘g‘ozni ochish va harbiy harakatlarni to‘xtatish bo‘yicha 7 kunlik aniq rejani taklif qilgan, biroq The Wall Street Journal ma’lumotiga ko‘ra, AQSH Prezidenti Donald Tramp Eronning ushbu tashabbusini rad etgan. Bundan tashqari, Tehron bo‘lajak muzokaralarda o‘z yadroviy dasturidan, xususan, uranni boyitish va uni mamlakatdan olib chiqib ketishdan mutlaqo voz kechmasligini qat’iy ma’lum qildi.

«7 kunlik reja, Trampning vetosi va uran boyitish»: Ho‘rmuz inqirozining 5 ta asosiy nuqtasi

Eron TIV rahbari bayonoti va muzokaralar atrofidagi eng muhim rasmiy faktlar:

  • Muzokaralar — yagona chiqish yo‘li: Abbos Aroqchi Ho‘rmuz bo‘g‘ozi atrofidagi keskinlikni faqatgina diplomatik kelishuv bartaraf eta olishini bildirdi;

  • Tehronning 7 kunlik maxsus rejasi: Asosiy choralarni 4–5 kunda bajarish, 6-kuni bo‘g‘ozni ochish va 7-kuni yakuniy tinchlik bitimini imzolash taklif etildi;

  • Donald Trampning raddiyasi: WSJ nashri yozishicha, AQSH Prezidenti bo‘g‘ozni ochish va 7 kunga o‘t ochishni to‘xtatish taklifini qabul qilmadi;

  • Yadro dasturidagi «qizil chiziq»: Eron rasmiylari uranni boyitishni to‘xtatmasligi va zaxiralarni mamlakatdan olib chiqib ketmasligini ma’lum qildi;

  • Tinchlik memorandumining barbod bo‘lishi: Iyun oyida Pokiston vositachiligida tuzilgan sulh va memorandum iyulda Tramp tomonidan bekor qilingan, Tehron esa kelishuv kuchini yo‘qotganini tasdiqlagan edi.

Ho‘rmuz bo‘g‘ozi va muzokaralar: Eron talablari va AQSH pozitsiyasi taqqosi

Mintaqadagi qarama-qarshilik va tomonlarning yondashuvlari jadvali:

Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar

Eron Islom Respublikasi pozitsiyasi

AQSH va Donald Tramp ma’muriyati yondashuvi

Ho‘rmuz bo‘g‘ozini ochish mexanizmi

7 kunlik bosqichma-bosqich reja va muzokaralar

Eron taklifini rad etish, bosimni saqlab qolish

Yadro dasturi va uran zaxiralari

Uran boyitishni to‘xtatmaslik va uni chetga chiqarmaslik

Yadroviy faoliyatni to‘liq cheklash va tekshiruv talabi

Diplomatik muloqot shartlari

Teng huquqli muzokaralar; «kuch ishlatish va tahdidni rad etish»

Qat’iy pozitsiya, maksimal bosim va kuch namoyishi

Vositachilar orqali aloqa

Vashingtonning rasmiy yakuniy javobi kutilmoqda

To‘g‘ridan to‘g‘ri talablar va aralashuvni to‘xtatish

Avvalgi sulh bitimlari taqdiri

Iyuldagi qarordan so‘ng «memorandum amalda mavjud emas»

Iyun sulhini muddatidan avval yakunlangan deb e’lon qilish

Geosiyosiy va energetika ekspertizasi: Nega Ho‘rmuz muzokaralari jahon bozorini larzaga solmoqda?

Xalqaro siyosatshunoslar, harbiy tahlilchilar va neft bozori ekspertlarining xulosalari:

  • «Dunyo neftining bosh bo‘g‘zi»: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali dunyo neft eksport hajmining qariyb 20 foizi tashiladi; bo‘g‘ozning yopilishi yoki kemalar qatnovi to‘xtashi neft narxining keskin ko‘tarilishiga va global iqtisodiy inqirozga sabab bo‘ladi, shu sababli Aroqchi muzokaralarni yagona yechim sifatida ko‘rsatmoqda;

  • Trampning maksimal bosim taktikasi: Donald Trampning 7 kunlik vaqtinchalik rejani rad etishi Vashingtonning yarim-yorti emas, balki Eronning harbiy va yadroviy dasturlarini butunlay to‘xtatadigan katta va murosasiz bitimga erishish niyatini anglatadi;

  • Pezeshkian va Tehronning psixologik sabri: Prezident Masud Pezeshkianning «kuch ishlatish va majburlashsiz muzokaralarga tayyormiz» degan bayonoti Tehron bosim ostida taslim bo‘lmasligini, biroq keng ko‘lamli urushdan qochish uchun diplomatik kanallarni oxirigacha ochiq qoldirishini bildiradi.

Sizningcha, AQSH va Eron o‘rtasidagi Ho‘rmuz bo‘g‘ozi va yadro dasturi bo‘yicha keskinlik tinch muzokaralar bilan hal bo‘ladimi yoki Donald Trampning raddiyasi mintaqani yangi yirik to‘qnashuv sari yetaklaydimi? Eronning uran bo‘yicha o‘z pozitsiyasidan qaytmasligi kelajakdagi kelishuvlarga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon energetika xavfsizligi uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu diplomatik tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

Abbos AroqchiHo‘rmuz bo‘g‘oziDonald TrampEron yadroviy dasturi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdi“Ular juda yomon holatda yutqazmoqda”: Tramp Eron taklif qilgan tinchlik bitimini rad etdiBugun 11:09Eron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqdaEron inkor etib bo‘lmas zarba haqida e’lon qildi, Pentagon esa bayonotni rad etmoqda15 sentabr 13:16Tehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdiTehron Vashingtonga mintaqani tark etish haqida ogohlantirish berdi10 iyun 14:45AQSh Erondan Hurmuz bo'g'ozini ochishni talab qilmoqdaAQSh Erondan Hurmuz bo'g'ozini ochishni talab qilmoqda2 aprel 09:33Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?8 avgust 23:24Hurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydiHurmuz bo‘g‘ozida ulkan qarama-qarshilik: Kemalar qatnovi rekord darajada pasaydi7 sentabr 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota