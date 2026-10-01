Oq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladi

·17·Dunyo
Oq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 29 sentyabr kuni Vashingtonda Donald Tramp tashabbusi bilan sun’iy intellekt (AI) sohasining yetakchi kompaniyalari rahbarlari Oq uyda uchrashdi.
  • Tadbirda Ilon Mask, Mark Sukerberg, Sundar Pichay, Jensen Xuang, Dario Amodey va Greg Brokman kabi texnologiya dunyosining taniqli shaxslari ishtirok etdi.
  • Uchrashuvning asosiy natijasi sifatida sun’iy intellekt xavfsizligi bo‘yicha umumiy kelishuv imzolandi.

AQSH poytaxti Vashingtonda texnologik kelajakni belgilab berishi kutilayotgan kutilmagan va muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Donald Tramp dunyoning eng qudratli texnologiya kompaniyalari rahbarlariga Oq uyda rasmiy tushlik va ziyofat tashkil etdi.

29 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan ushbu maxsus qabulda Kremniy vodiysining barcha asosiy yetakchilari bir dasturxon atrofida jamlandi. Uchrashuv shunchaki do‘stona tushlik bilan cheklanib qolmay, sun’iy intellekt (AI) sanoatini tartibga solish bo‘yicha muhim strategik hujjat imzolanishi bilan yakunlandi.

Bir stol atrofidagi milliarderlar: Tadbirda kimlar qatnashdi?

Oq uydagi ushbu tarixiy tushlikda sun’iy intellekt sohasining butun elitasi ishtirok etdi:

  • Ilon Mask — Tesla, SpaceX va xAI asoschisi;

  • Mark Sukerberg — Meta korporatsiyasi rahbari;

  • Sundar Pichay — Google va Alphabet bosh ijrochi direktori;

  • Jensen Xuang — AI chiplari bozorining mutlaq yetakchisi Nvidia rahbari;

  • Dario Amodey — Anthropic (Claude) sun’iy intellekt laboratoriyasi rahbari;

  • Greg Brokman — ChatGPT yaratuvchisi OpenAI kompaniyasi prezidenti.

Ko‘pincha o‘zaro shiddatli raqobat va matbuotdagi keskin bahslar bilan tanilgan mazkur texnogigantlarning bir joyda uchrashishi tadbirning ahamiyati naqadar yuqori ekanini ko‘rsatdi.

AI xavfsizligi bo‘yicha umumiy kelishuv: Asosiy natija

Uchrashuvning eng muhim amaliy natijasi — tomonlar o‘rtasida sun’iy intellekt xavfsizligi bo‘yicha umumiy kelishuv rasman imzolangani bo‘ldi.

Hujjat texnologiyalarning misli ko‘rilmagan darajada tez rivojlanishi fonida kiberxavfsizlikni ta’minlash, AI modellarni mas’uliyat bilan nazorat qilish hamda global bozorda davlat va yirik IT korxonalari o‘rtasidagi hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga qaratilgan.

Donald Tramp va Kremniy vodiysi «titan»lari o‘rtasidagi bunday yaqin muloqot AQSHning texnologik poygadagi yetakchiligini mustahkamlash va yaqin yillarda sun’iy intellekt yo‘nalishiga davlat tomonidan katta e’tibor qaratilishidan darak bermoqda.

Donald TrampKremniy vodiysiSun’iy intellekt xavfsizligiOpenAI
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI dunyoning eng kuchli sun’iy intellekt modellarini o‘qitishni shoshilinch muzlatdi!OpenAI dunyoning eng kuchli sun’iy intellekt modellarini o‘qitishni shoshilinch muzlatdi!27 sentabr 22:05Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...Sun’iy intellekt laboratoriyasi sobiq tadqiqotchisi falokatdan ogohlantirdi...14 sentabr 14:00«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi«SI poygasida kim yengsa, dunyoni o‘sha boshqaradi!»: Tramp SIni sekinlashtirishni rad etdi14 sentabr 08:24ChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindiChatGPT'ga aytilgan reja politsiyagacha yetib bordi: Braziliyada fermer hibsga olindi20 sentabr 23:20Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablar1 avgust 03:22Tunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadiTunash ham, ovqat ham mutlaqo tekin: Tojikistonning bir tumanida bepul mehmon qilinadi15 sentabr 20:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota