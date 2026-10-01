Oq uyda Kremniy vodiysi sammiti: Tramp AI “titan”larini bir dasturxon atrofiga to‘pladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 29 sentyabr kuni Vashingtonda Donald Tramp tashabbusi bilan sun’iy intellekt (AI) sohasining yetakchi kompaniyalari rahbarlari Oq uyda uchrashdi.
- Tadbirda Ilon Mask, Mark Sukerberg, Sundar Pichay, Jensen Xuang, Dario Amodey va Greg Brokman kabi texnologiya dunyosining taniqli shaxslari ishtirok etdi.
- Uchrashuvning asosiy natijasi sifatida sun’iy intellekt xavfsizligi bo‘yicha umumiy kelishuv imzolandi.
AQSH poytaxti Vashingtonda texnologik kelajakni belgilab berishi kutilayotgan kutilmagan va muhim uchrashuv bo‘lib o‘tdi. Donald Tramp dunyoning eng qudratli texnologiya kompaniyalari rahbarlariga Oq uyda rasmiy tushlik va ziyofat tashkil etdi.
29 sentyabr kuni bo‘lib o‘tgan ushbu maxsus qabulda Kremniy vodiysining barcha asosiy yetakchilari bir dasturxon atrofida jamlandi. Uchrashuv shunchaki do‘stona tushlik bilan cheklanib qolmay, sun’iy intellekt (AI) sanoatini tartibga solish bo‘yicha muhim strategik hujjat imzolanishi bilan yakunlandi.
Bir stol atrofidagi milliarderlar: Tadbirda kimlar qatnashdi?
Oq uydagi ushbu tarixiy tushlikda sun’iy intellekt sohasining butun elitasi ishtirok etdi:
Ilon Mask — Tesla, SpaceX va xAI asoschisi;
Mark Sukerberg — Meta korporatsiyasi rahbari;
Sundar Pichay — Google va Alphabet bosh ijrochi direktori;
Jensen Xuang — AI chiplari bozorining mutlaq yetakchisi Nvidia rahbari;
Dario Amodey — Anthropic (Claude) sun’iy intellekt laboratoriyasi rahbari;
Greg Brokman — ChatGPT yaratuvchisi OpenAI kompaniyasi prezidenti.
Ko‘pincha o‘zaro shiddatli raqobat va matbuotdagi keskin bahslar bilan tanilgan mazkur texnogigantlarning bir joyda uchrashishi tadbirning ahamiyati naqadar yuqori ekanini ko‘rsatdi.
AI xavfsizligi bo‘yicha umumiy kelishuv: Asosiy natija
Uchrashuvning eng muhim amaliy natijasi — tomonlar o‘rtasida sun’iy intellekt xavfsizligi bo‘yicha umumiy kelishuv rasman imzolangani bo‘ldi.
Hujjat texnologiyalarning misli ko‘rilmagan darajada tez rivojlanishi fonida kiberxavfsizlikni ta’minlash, AI modellarni mas’uliyat bilan nazorat qilish hamda global bozorda davlat va yirik IT korxonalari o‘rtasidagi hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga qaratilgan.
Donald Tramp va Kremniy vodiysi «titan»lari o‘rtasidagi bunday yaqin muloqot AQSHning texnologik poygadagi yetakchiligini mustahkamlash va yaqin yillarda sun’iy intellekt yo‘nalishiga davlat tomonidan katta e’tibor qaratilishidan darak bermoqda.
Izohlar 0
…