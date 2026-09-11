Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldi

·56·Dunyo
Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldi

Qozog‘istonning Pavlodar shahrida bola sakkizinchi qavat balandligidan tushib ketib, mo‘jizaviy tarzda omon qoldi. U ko‘p qavatli uyning balkonidan pastga qulagan. Bola hozir og‘ir ahvolda shifoxonada davolanmoqda. Bu haqda Pavlodar viloyati Favqulodda vaziyatlar departamentiga tayanib, Nur.kz xabar berdi.

Baxtsiz hodisa 9 sentyabr kuni taxminan soat 21:00 da sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, voyaga yetmagan bola xonadon balkonida bo‘lgan. U stulga chiqib, deraza yoniga yaqinlashgan va muvozanatini yo‘qotib, sakkizinchi qavatdan pastga tushib ketgan.

Qutqaruvchilar ma’lumotiga ko‘ra, bola balandlikdan qulaganiga qaramay, tirik qolgan. Biroq uning ahvoli og‘ir ekani qayd etilgan.

Pavlodar viloyati Favqulodda vaziyatlar departamenti ma’lumotlariga ko‘ra, yil boshidan buyon hududda bolalarning balandlikdan qulashi bilan bog‘liq oltita shunday holat qayd etilgan. Ularning ikkitasi bolalarning vafoti bilan yakunlangan.

Mutaxassislar ota-onalarni bolalarni qarovsiz qoldirmaslikka chaqirmoqda. Ayniqsa, derazalari ochiq xonalar va balkonlarda bolalarni nazoratsiz qoldirish xavfli ekani ta’kidlangan.

Qutqaruvchilar deraza yoniga bola chiqib olishi mumkin bo‘lgan mebel va boshqa buyumlarni qo‘ymaslikni tavsiya qilmoqda. Shuningdek, derazalarga ishonchli blokatorlar, panjaralar yoki ochilishni cheklovchi maxsus moslamalar o‘rnatish zarurligi eslatilgan.

Pavlodarbalkonbalalarqavatqutqaruvsaqlashxavf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mog‘or va kemiruvchilardan qutulmoqchi bo‘lgan ikki nafar rossiyalik ayol halok bo‘ldiMog‘or va kemiruvchilardan qutulmoqchi bo‘lgan ikki nafar rossiyalik ayol halok bo‘ldiBugun, 00:40Misrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaMisrdagi aviasalonda sirli qurol: AQSH razvedkasi Rossiya yangiligidan xavotirdaBugun, 00:06Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Britaniya parlamentida «Masha va Ayiq» mojarosi: Deputatlar nega multfilmni taqiqlamoqchi?Bugun, 00:05Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Bugun, 00:04«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadi«Islomiy NATO»da bo‘linish: Pokiston Saudiya Arabistonini himoya qilmadiBugun, 00:02Millionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiMillionlab gullardan yaratilgan ulkan san’at asarlari bir necha kunda yo‘q qilindiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi