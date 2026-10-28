AQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdi

·0·Dunyo
AQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdi

AQSHda bir yarim yoshli bola shifokorlar uni vafot etgan deb e’lon qilganidan besh soatdan ortiq vaqt o‘tgach, morgda tirik ekani aniqlandi. Biroq keyingi tekshiruvlar go‘dakning bosh miyasi jiddiy shikastlanganini ko‘rsatdi.

Ma’lum qilinishicha, bola uyidagi basseynda suvga yuztuban yotgan holda topilgan. Ota-onasi unga birinchi yordam ko‘rsatib, shifoxonaga olib borgan. Ammo shoshilinch tibbiy yordam bo‘limi shifokori taxminan bir soatdan so‘ng bolani vafot etgan deb ma’lum qilgan.

Onaning aytishicha, oilaga farzandi bilan xayrlashish taklif etilgan. Shu payt bolaning buvisi uning nafas olayotganini sezgan. Go‘dakning tirikligi sud-tibbiy ekspertiza xodimlari uni olib ketish uchun kelganida aniqlangan. Shundan so‘ng bola bolalar shifoxonasiga yotqizilgan.

Bolaning oilasi tibbiyot xodimlari harakatlarini shubha ostiga olib, shifoxona ustidan sudga murojaat qilishni rejalashtirmoqda.

Hozircha bolaning keyingi ahvoli haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Biroq tekshiruvlar uning bosh miyasi jiddiy zararlanganini ko‘rsatgan.

AQSHtibbiy xatoliksud-tibbiy ekspertiza
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdiQozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdi25 oktabr 12:05Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?Tramp Putin bilan navbatdagi uchrashuvga tayyorligini aytdi: Mayami nega shubha ostida?23 sentabr 09:48AQSHda hayvon tanasidagi tirik go‘sht bilan oziqlanadigan xavfli parazit aniqlandiAQSHda hayvon tanasidagi tirik go‘sht bilan oziqlanadigan xavfli parazit aniqlandi22 oktabr 10:07O‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdiO‘lik deb e’lon qilingan 1,5 yoshli bola morgda tirik chiqdi9 iyul 16:50“Sayrga chiqqan go‘dak” hayotda takrorlandi“Sayrga chiqqan go‘dak” hayotda takrorlandi12 may 10:46Xitoyda 3 yoshli qiz shirinlik uchun ukasini "garovga oldi"Xitoyda 3 yoshli qiz shirinlik uchun ukasini "garovga oldi"11 avgust 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda