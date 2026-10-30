Qarshida tibbiy fojia: 21 yoshli qiz burun orqali o‘tkazilgan operatsiyadan so‘ng vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qarshi shahrida 21 yoshli qiz gipofiz bezidagi o‘smani olib tashlash uchun o‘tkazilgan endoskopik operatsiyadan so‘ng vafot etdi.
- 16 oktyabr kuni Toshkentdan kelgan mutaxassis tomonidan bajarilgan jarrohlik amaliyotidan bir necha kun o‘tib, bemorning ahvoli keskin og‘irlashgan va 26 oktyabr kuni u hayotdan ko‘z yumgan.
- Hozirda prokuratura organlari tomonidan mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida 21 yoshli qiz murakkab jarrohlik amaliyotidan so‘ng shifoxonada vafot etdi. Bemorda gipofiz bezidagi o‘smani olib tashlash maqsadida burun bo‘shlig‘i orqali endoskopik operatsiya o‘tkazilgan bo‘lib, bir necha kun o‘tib uning ahvoli keskin og‘irlashgan va hayotdan ko‘z yumgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan mazkur xabar jamoatchilik orasida chuqur qayg‘u va shifokorlar mas’uliyati bo‘yicha jiddiy e’tiroz hamda xavotirlarni keltirib chiqardi. Holat yuzasidan huquq-tartibot organlari rasman ish olib bormoqda.
Operatsiya xronikasi va hodisa tafsilotlari
Rasmiy ma’lumotlar va surishtiruvlarga ko‘ra, voqealar ketma-ketligi quyidagicha rivojlangan:
16 oktyabr — Jarrohlik amaliyoti: 21 yoshli qizda gipofiz bezi o‘smasini bartaraf etish maqsadida Toshkentdan maxsus kelgan malakali mutaxassis tomonidan burun orqali endoskopik jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan;
20 oktyabr — Ahvolning og‘irlashishi: Operatsiyadan bir necha kun o‘tib, bemorning salomatligida keskin salbiy o‘zgarishlar boshlangan va uning ahvoli o‘ta og‘irlashgan;
26 oktyabr — Ayanchli yakun: Shifokorlarning jonlantirish va ko‘rsatgan barcha tezkor tibbiy sa’y-harakatlariga qaramay, yosh qiz 26 oktyabr kuni vafot etgan.
Prokuratura va sog‘liqni saqlash boshqarmasi nazoratida
Holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati sog‘liqni saqlash boshqarmasi rasmiy bayonot berib, jarayon qonuniy nazoratga olinganini ma’lum qildi:
Tergovga qadar tekshiruv: Mazkur o‘lim holati bo‘yicha prokuratura organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlangan;
Ekspertiza xulosalari: Tekshiruv doirasida operatsiya jarayonining standartlarga muvofiqligi, shifokorlarning harakatlari, anesteziya va reanimatsiya choralarining to‘g‘riligini aniqlash bo‘yicha sud-tibbiy ekspertizalari tayinlangan.
Jamoatchilik xavotiri: Burun operatsiyalari va tibbiy xavflar
So‘nggi vaqtlarda burun bo‘shlig‘i bilan bog‘liq turli tibbiy aralashuvlar — plastik jarrohlik (rinoplastika), burun to‘sig‘ini to‘g‘rilash (septoplastika) yoki burun orqali bosh miya ichki a’zolarini davolash amaliyotlaridan keyingi o‘lim holatlari jamiyatda muhokamalar markaziga chiqmoqda:
Yuqori xavf omili: Burun bo‘shlig‘i orqali miya tuzilmalariga yaqin bo‘lgan a’zolarda (xususan gipofiz bezida) operatsiya o‘tkazish yuqori aniqlik, maxsus tayyorgarlik va xavfsizlik choralarini talab etuvchi murakkab neyrojarrohlik yo‘nalishi hisoblanadi;
Tibbiy mas’uliyat: Bunday fojiali holatlarning oldini olish uchun klinikalardagi jonlantirish bo‘limlarining texnik jihozlanishi hamda shifokorlarning favqulodda asoratlarga qarshi tayyorgarligini kuchaytirish dolzarb masalaga aylanmoqda.
Prokuratura organlari tomonidan olib borilayotgan rasmiy tekshiruv yakunida 21 yoshli qizning o‘limiga sabab bo‘lgan asl tibbiy omillarga aniqlik kiritilishi va tegishli huquqiy baho berilishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…