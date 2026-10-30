Qarshida tibbiy fojia: 21 yoshli qiz burun orqali o‘tkazilgan operatsiyadan so‘ng vafot etdi

·68·Jamiyat
Qarshida tibbiy fojia: 21 yoshli qiz burun orqali o‘tkazilgan operatsiyadan so‘ng vafot etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qarshi shahrida 21 yoshli qiz gipofiz bezidagi o‘smani olib tashlash uchun o‘tkazilgan endoskopik operatsiyadan so‘ng vafot etdi.
  • 16 oktyabr kuni Toshkentdan kelgan mutaxassis tomonidan bajarilgan jarrohlik amaliyotidan bir necha kun o‘tib, bemorning ahvoli keskin og‘irlashgan va 26 oktyabr kuni u hayotdan ko‘z yumgan.
  • Hozirda prokuratura organlari tomonidan mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.

Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida 21 yoshli qiz murakkab jarrohlik amaliyotidan so‘ng shifoxonada vafot etdi. Bemorda gipofiz bezidagi o‘smani olib tashlash maqsadida burun bo‘shlig‘i orqali endoskopik operatsiya o‘tkazilgan bo‘lib, bir necha kun o‘tib uning ahvoli keskin og‘irlashgan va hayotdan ko‘z yumgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan mazkur xabar jamoatchilik orasida chuqur qayg‘u va shifokorlar mas’uliyati bo‘yicha jiddiy e’tiroz hamda xavotirlarni keltirib chiqardi. Holat yuzasidan huquq-tartibot organlari rasman ish olib bormoqda.

Operatsiya xronikasi va hodisa tafsilotlari

Rasmiy ma’lumotlar va surishtiruvlarga ko‘ra, voqealar ketma-ketligi quyidagicha rivojlangan:

  • 16 oktyabr — Jarrohlik amaliyoti: 21 yoshli qizda gipofiz bezi o‘smasini bartaraf etish maqsadida Toshkentdan maxsus kelgan malakali mutaxassis tomonidan burun orqali endoskopik jarrohlik amaliyoti o‘tkazilgan;

  • 20 oktyabr — Ahvolning og‘irlashishi: Operatsiyadan bir necha kun o‘tib, bemorning salomatligida keskin salbiy o‘zgarishlar boshlangan va uning ahvoli o‘ta og‘irlashgan;

  • 26 oktyabr — Ayanchli yakun: Shifokorlarning jonlantirish va ko‘rsatgan barcha tezkor tibbiy sa’y-harakatlariga qaramay, yosh qiz 26 oktyabr kuni vafot etgan.

Prokuratura va sog‘liqni saqlash boshqarmasi nazoratida

Holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati sog‘liqni saqlash boshqarmasi rasmiy bayonot berib, jarayon qonuniy nazoratga olinganini ma’lum qildi:

  • Tergovga qadar tekshiruv: Mazkur o‘lim holati bo‘yicha prokuratura organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari boshlangan;

  • Ekspertiza xulosalari: Tekshiruv doirasida operatsiya jarayonining standartlarga muvofiqligi, shifokorlarning harakatlari, anesteziya va reanimatsiya choralarining to‘g‘riligini aniqlash bo‘yicha sud-tibbiy ekspertizalari tayinlangan.

Jamoatchilik xavotiri: Burun operatsiyalari va tibbiy xavflar

So‘nggi vaqtlarda burun bo‘shlig‘i bilan bog‘liq turli tibbiy aralashuvlar — plastik jarrohlik (rinoplastika), burun to‘sig‘ini to‘g‘rilash (septoplastika) yoki burun orqali bosh miya ichki a’zolarini davolash amaliyotlaridan keyingi o‘lim holatlari jamiyatda muhokamalar markaziga chiqmoqda:

  • Yuqori xavf omili: Burun bo‘shlig‘i orqali miya tuzilmalariga yaqin bo‘lgan a’zolarda (xususan gipofiz bezida) operatsiya o‘tkazish yuqori aniqlik, maxsus tayyorgarlik va xavfsizlik choralarini talab etuvchi murakkab neyrojarrohlik yo‘nalishi hisoblanadi;

  • Tibbiy mas’uliyat: Bunday fojiali holatlarning oldini olish uchun klinikalardagi jonlantirish bo‘limlarining texnik jihozlanishi hamda shifokorlarning favqulodda asoratlarga qarshi tayyorgarligini kuchaytirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Prokuratura organlari tomonidan olib borilayotgan rasmiy tekshiruv yakunida 21 yoshli qizning o‘limiga sabab bo‘lgan asl tibbiy omillarga aniqlik kiritilishi va tegishli huquqiy baho berilishi kutilmoqda.

QashqadaryoQarshitibbiy xatolikneyrojarrohlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdiAQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdi28 oktabr 18:11Qozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdiQozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdi25 oktabr 12:05Qashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldiQashqadaryoda xotinini kaltaklagan erkak 3 yilga qamaldi13 oktabr 05:41Qashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdiQashqadaryolik juftlik 35 yil o‘tib nikohini rasmiylashtirdi21 avgust 14:41Qashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldiQashqadaryoda 3 ta maktabning barcha bitiruvchilari talaba bo‘ldi17 avgust 12:17Qashqadaryoda ayolning kaltaklangani aks etgan video tarqaldiQashqadaryoda ayolning kaltaklangani aks etgan video tarqaldi5 avgust 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi