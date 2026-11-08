Qashqadaryoda 3 oylik chaqaloq shifoxonada vafot etdi: holat yuzasidan tekshiruv boshlandi

·53·Jamiyat
Qashqadaryoda 3 oylik chaqaloq shifoxonada vafot etdi: holat yuzasidan tekshiruv boshlandi

Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida uch oylik chaqaloq vafot etdi. Hozirda uning o‘limi bilan bog‘liq holatlar, shuningdek, shifoxonada ko‘rsatilgan tibbiy yordam sifati yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda.

Ma’lum qilinishicha, 15 oktyabr kuni chaqaloqning oila a’zolari uning bezovtalangani sababli tuman tibbiyot birlashmasiga olib borgan. Shifokorlar dastlab qizaloqqa ichak yallig‘lanishi tashxisini qo‘yib, shu asosda davolashni boshlagan.

Biroq 19 oktyabr kuni bolaning ahvoli og‘irlashgan. U jonlantirish bo‘limiga o‘tkazilgan, ammo shifokorlar sa’y-harakatlariga qaramay, vafot etgan.

Chaqaloqning yaqinlari dastlabki tashxis va uning vafotidan keyingi tibbiy hujjatlarda qayd etilgan ma’lumotlar o‘rtasida tafovut borligini bildirgan. Ularning aytishicha, dastlab ichak yallig‘lanishi tashxisi qo‘yilgan bo‘lsa, keyinchalik hujjatlarda jigar sirrozi va bosh miyada suyuqlik to‘planishi bilan bog‘liq kasalliklar qayd etilgan.

Shuningdek, oila a’zolari chaqaloq shifoxonada davolangan vaqtda unga kuchli ta’sirga ega dori vositalari va antibiotiklar berilganini aytmoqda. Ular mazkur holat yuzasidan tegishli idoralarga murojaat qilgan.

Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma’lum qilishicha, voqeaga aloqador tibbiyot xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o‘tkazilmoqda. Shuningdek, ekspertlar guruhi tayinlangan bo‘lib, holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Tekshiruv va ekspertiza natijalari chaqaloqning o‘limi sabablari hamda tibbiy yordam ko‘rsatish jarayonida qonunbuzilishlarga yo‘l qo‘yilgan-qo‘yilmaganiga oydinlik kiritishi kutilmoqda.

QashqadaryoKasbi tumaniBosh prokuraturatibbiy xatolik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarshida tibbiy fojia: 21 yoshli qiz burun orqali o‘tkazilgan operatsiyadan so‘ng vafot etdiQarshida tibbiy fojia: 21 yoshli qiz burun orqali o‘tkazilgan operatsiyadan so‘ng vafot etdi30 oktabr 14:43AQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdiAQSHda shifokorlar o‘ldi degan go‘dak morgda tirik chiqdi28 oktabr 18:11Qozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdiQozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdi25 oktabr 12:053 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi3 oktabr 20:04Qashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandiQashqadaryoda ona va qiz o‘rtasidagi janjal pichoqbozlik bilan yakunlandi3 oktabr 15:19Qashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildiQashqadaryoda 3 yoshli qiz o‘gay onasi tomonidan urib o‘ldirildi3 oktabr 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Jamoat joyidagi odobsiz xatti-harakat: Nilufar Hamidova uzr so‘radi, ishi sudga yuborildi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
Erini 20 yil kutib yashagan ayol u qaytib kelgan kuni kutilmagan qaror qabul qildi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi
Sangardakda yo‘qolgan 2 yoshli bola qidirilmoqda: topishga yordam berganlarga 20 million so‘m mukofot beriladi