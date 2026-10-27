Qozog‘istonda voleybol murabbiyi musobaqa vaqtida yosh sportchi qizga qo‘l ko‘tardi (video)

·62·Dunyo
Qozog‘istonda voleybol murabbiyi musobaqa vaqtida yosh sportchi qizga qo‘l ko‘tardi (video)

Qozog‘istonning Pavlodar shahrida voleybol musobaqasi vaqtida murabbiy voyaga yetmagan shogirdiga nisbatan jismoniy kuch ishlatdi. Hodisa videoga tushib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, voqea 26 oktyabr kuni qizlar o‘rtasidagi voleybol musobaqasida sodir bo‘lgan. Chimkent shahridagi xususiy voleybol akademiyasi murabbiyi Hamit Mirzabekov o‘yin vaqtida o‘z jamoasidagi yosh sportchi qizga qo‘l ko‘targan. Videoda murabbiy qizga yaqinlashib, uning boshiga urgani aks etgan.

Hodisa yuzasidan Qozog‘iston milliy voleybol federatsiyasi intizomiy chora ko‘rdi. Dastlabki xabarlarda murabbiyning musobaqalarda ishtirok etishi va zaxira o‘rindig‘ida bo‘lishi taqiqlangani aytilgan. Keyingi ma’lumotlarga ko‘ra, federatsiya uni ikki yilga diskvalifikatsiya qilgan. Shuningdek, musobaqa tashkilotchilariga tanbeh berilgan va jarima tayinlangan.

Pavlodar viloyati politsiyasi hodisa yuzasidan voyaga yetmagan sportchiga nisbatan jismoniy kuch ishlatish holati bo‘yicha tergovga qadar tekshiruv boshlanganini ma’lum qildi. Hodisaga aloqador shaxslar politsiya bo‘limiga olib borilgan, murabbiyning harakatlariga qonunchilik asosida huquqiy baho berilishi aytilgan.

Qozog‘iston milliy voleybol federatsiyasi sportda, ayniqsa, bolalar va o‘smirlarga nisbatan zo‘ravonlikka yo‘l qo‘yilmasligini ta’kidlagan.

Qozog‘iston voleybol federatsiyasiHamit MirzabekovPavlodarsportda zo‘ravonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdiQozog‘istonda stomatolog qabulidan so‘ng uch yashar qiz komaga tushdi25 oktabr 12:05Sakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldiSakkizinchi qavatdan tushib ketgan bola tirik qoldi11 sentabr 01:00Qozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandiQozog‘istonda ayol hali tug‘ilmagan farzandini sotishga uringani aniqlandi12 avgust 12:53Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59Tokioda o‘zbekistonlik yetkazib beruvchi voyaga yetmagan qizga tegajog‘likda gumonlanib ushlandiTokioda o‘zbekistonlik yetkazib beruvchi voyaga yetmagan qizga tegajog‘likda gumonlanib ushlandi3 oktabr 16:09Qozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshdaQozog‘istonda 100 yoshdan oshgan 300 nafar fuqaro bor: eng keksa ayol 116 yoshda4 oktabr 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda