Tramp Ukrainadagi urushning uzoq davom etishi sabablaridan birini aytdi
AQSH prezidenti Donald Tramp Rossiya rahbari Vladimir Putin Ukrainada bir kun davom etishi kerak bo‘lgan urushni olib borayotganini aytdi. Amerika yetakchisi, shuningdek, Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy o‘rtasidagi kuchli shaxsiy nafrat mojaroning uzoq davom etishiga sabab bo‘lgan omillardan biri ekanini ta’kidladi.
Donald Tramp Ukrainadagi urushning davomiyligi va Rossiya rahbari Vladimir Putin duch kelayotgan qiyinchiliklar haqida fikr bildirdi. Uning ta’kidlashicha, Putin dastlab qisqa vaqtda yakunlanishi kerak bo‘lgan harbiy mojaroga aralashib qolgan.
«Putin hozir qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda, chunki u bir kun davom etishi kerak bo‘lgan urushni olib bormoqda», — dedi Tramp Ukrainadagi vaziyatga izoh berar ekan.
Tramp urush ikki yil avval tugashi mumkinligini aytdi
Amerika prezidenti Ukraina va Rossiya rahbarlari o‘rtasidagi munosabatlar ham mojaroning davomiyligiga ta’sir ko‘rsatganini qayd etdi.
Trampning fikricha, agar Vladimir Zelenskiy va Vladimir Putin bir-biriga nisbatan bunday kuchli nafrat his qilmaganida, Ukrainadagi urush ikki yil avval ham tugashi mumkin edi.
Uning bu bayonoti Ukrainadagi mojaroning davomiyligi, siyosiy rahbarlar o‘rtasidagi munosabatlar va tinchlikka erishish imkoniyatlari haqidagi bahslarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…