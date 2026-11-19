Mers Ukraina bo‘yicha to‘rt tomonlama muzokaralar o‘tkazilishini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya kansleri Fridrix Mers Rossiya, Ukraina, AQSH va Yevropa vakillari ishtirokida to‘rt tomonlama muzokaralar o‘tkazish rejasini e’lon qildi.
- Uchrashuv uchun neytral hudud, jumladan, Birlashgan Arab Amirliklari varianti ko‘rib chiqilmoqda, biroq muzokaralarning aniq sanasi va joyi hali belgilanmagan.
- Yevropa tomoni ushbu formatda Ukraina suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizlik kafolatlarini muhokama qilishni maqsad qilgan.
Ukrainadagi urushni tugatish bo‘yicha diplomatik harakatlarda yangi format paydo bo‘lishi mumkin. Germaniya kansleri Fridrix Mers Rossiya, Ukraina, AQSH va Yevropa vakillari ishtirokida to‘rt tomonlama muzokaralar o‘tkazish rejasi haqida ma’lum qildi. Uchrashuv uchun neytral hudud izlanayotgani aytilmoqda, biroq uning aniq sanasi va joyi hozircha belgilanmagan.
Mers bu haqda Berlinda «xohlovchilar koalitsiyasi» ishtirokchilari bilan uchrashuv natijalari bo‘yicha o‘tkazilgan matbuot anjumanida ma’lum qildi. Germaniya kanslerining so‘zlariga ko‘ra, tomonlar muzokaralarni yaqin vaqtlarda tashkil etish imkoniyatini ko‘rib chiqmoqda.
Muzokaralar uchun BAA varianti ham ko‘rib chiqilmoqda
Fridrix Mersning ta’kidlashicha, bo‘lajak uchrashuv uchun neytral joy tanlash masalasi muhokama qilinmoqda. U ehtimoliy manzillardan biri sifatida Birlashgan Arab Amirliklarini tilga oldi.
«Bu, masalan, Birlashgan Arab Amirliklarida bo‘lishi mumkin. Bu orqali umumiy Yevropa pozitsiyamizni taqdim etish imkoniga ega bo‘lamiz», — dedi Germaniya kansleri.
Mersning bayonotiga ko‘ra, muzokaralar Rossiyaning ham jarayonga qo‘shilishi umidida tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Biroq Moskva mazkur formatdagi uchrashuvda ishtirok etishga rasman rozilik bildirgani haqida hozircha ma’lumot yo‘q.
Yevropa tomoni esa Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini saqlash, mamlakat uchun mustahkam xavfsizlik kafolatlarini ta’minlash hamda uni Yevropa xavfsizlik tizimiga integratsiya qilish masalalarini ustuvor deb hisoblamoqda.
Yevropa muzokaralarga kimlarni yuborishi mumkin?
Politico nashri ma’lumotlariga ko‘ra, Yevropa Ittifoqi ekspertlar darajasidagi Rossiya bilan muzokaralarda ishtirok etishi mumkin bo‘lgan delegatsiya tarkibi bo‘yicha ham kelishuvga erishgan.
Yevropa tomonidan E5 guruhi — Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya va Polsha vakillari, shuningdek, Yevropa komissiyasi hamda Yevropa kengashi vakillari qatnashishi kutilmoqda.
Yevropa davlatlari o‘rtasida muzokaralarda kim ishtirok etishi masalasi bo‘yicha bir necha hafta davomida kelishmovchiliklar bo‘lgani aytilmoqda. Biroq taqdim etilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Dublindagi norasmiy sammitdan keyin delegatsiya tarkibi bo‘yicha kelishuvga erishilgan.
Yevropaning ushbu formatda ishtirok etishi qit’a davlatlari Ukraina bo‘yicha diplomatik jarayonlarda o‘z pozitsiyasini mustaqil ravishda taqdim etishga intilayotganini anglatadi.
Yevropa Ukraina taqdiri muhokamasidan chetda qolmaslikni istaydi
Muzokaralar atrofidagi diplomatik harakatlar Yevropa davlatlarining Ukrainadagi urushni tugatish bo‘yicha qarorlar qabul qilish jarayonida bevosita ishtirok etish istagini yana bir bor ko‘rsatmoqda.
Berlinning pozitsiyasiga ko‘ra, Ukraina hududiy yaxlitligi, xavfsizlik kafolatlari va Yevropa xavfsizlik tizimidagi o‘rni bo‘lajak muhokamalarning muhim yo‘nalishlaridan bo‘lishi kerak.
Biroq Rossiya, Ukraina, AQSH va Yevropa ishtirokidagi to‘rt tomonlama uchrashuv hali rejalashtirilayotgan format sifatida tilga olinmoqda. Muzokaralarning aniq sanasi, manzili, ishtirokchilarning rasmiy tarkibi va kun tartibi bo‘yicha yakuniy kelishuvlar e’lon qilinmagan.
Shu sababli diplomatik tashabbusni hozircha urushni tugatish bo‘yicha erishilgan kelishuv emas, balki ehtimoliy muzokaralar formatiga oid bayonot sifatida baholash lozim.
Muharrirlik izohi: Yevropa delegatsiyasi va to‘rt tomonlama formatga oid ayrim tafsilotlar taqdim etilgan manba ma’lumotlariga asoslandi. Ular rasmiy tasdiqlangan yakuniy qaror sifatida emas, ehtiyotkor atributsiya bilan berildi. Germaniyaning Yevropa ishtirokidagi muzokaralar haqidagi avvalgi bayonotlari ham diplomatik jarayonda Yevropa ishtiroki masalasi muhokama qilinayotganini ko‘rsatadi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…