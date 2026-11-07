“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdi

·82·Dunyo
“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius mamlakatning qurol-yarog‘ zaxiralari cheklangani sababli Ukrainaga yangi Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlarini yetkazib berishni to‘xtatdi.
  • Vazirning ta’kidlashicha, qo‘shimcha yordam ko‘rsatish Bundesverning milliy xavfsizligi va mudofaa qobiliyatiga jiddiy xavf solishi mumkin.

Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius rasmiy Berlin Ukrainaga yangi Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlari va ular uchun snaryadlarni boshqa yetkazib bera olmasligini ma’lum qildi.

Germaniya Mudofaa vazirligi rahbarining ta’kidlashicha, qurol-yarog‘ zaxiralarining cheklangani sababli keyingi ta’minot bevosita mamlakatning o‘z milliy xavfsizligi va mudofaa qobiliyatiga jiddiy rahna solishi mumkin.

«Bor imkoniyatni berdik»: Pistoriusning bayonoti

Funke mediaguruhiga bergan intervyusida Germaniya mudofaa vaziri vaziyat qanchalik og‘ir ekanini ochiq tan oldi:

  • Ta’minotdagi cheklov: «Ta’minot masalasi, ayniqsa raketaga qarshi mudofaa uchun mo‘ljallangan Patriot tizimlari bilan bog‘liq holat juda murakkab kechmoqda. Germaniya allaqachon Ukrainaga bir nechta kompleks va ular uchun ko‘plab boshqariladigan raketalarni topshirdi. Hozirda boshqa qo‘shimcha tizimlar yetkazib berilmaydi», — dedi Pistorius;

  • O‘z xavfsizligi uchun xatar: Vazirning qo‘shimcha qilishicha, Kiyevga yana qo‘shimcha mudofaa vositalarini ajratish bevosita Bundesverning o‘z mudofaasida bo‘shliqlar (tirqishlar) keltirib chiqarishi mumkin;

  • Berlinning chegarasi: Germaniya Ukrainaning eng yirik harbiy donorlaridan biri bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, zenit-raketa komplekslari zaxirasi strategik chegaraga yetganini bildirdi.

Kiyev osmoni ochiq qolmoqdami? Raketa taqchilligining xavfi

Germaniya tomonidan ta’minotning to‘xtatilishi Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimi keskin zaiflashgan bir paytda sodir bo‘lmoqda:

  • Zelenskiyning e’tirofi: Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy ilgari mamlakat bo‘ylab zenit raketalari tanqisligi tufayli Ukraina Qurolli kuchlari Rossiyaning ballistik raketalarini urib tushirishda jiddiy ojizlikka duch kelayotganini tan olgan edi;

  • «Urush davridagi eng yomon holat»: Ukraina Oliy Radasining Milliy xavfsizlik, mudofaa va razvedka masalalari bo‘yicha qo‘mitasi rahbari Yegor Chernev Ukrainada PVO tizimlari bilan bog‘liq vaziyat to‘liq miqyosli harbiy harakatlar boshlanganidan buyon eng yomon darajaga tushib qolganini rasman ma’lum qilgan.

G‘arb ittifoqchilarining yangi havo mudofaa vositalarini yubora olmasligi Ukrainaning kritik infratuzilma obyektlari va shaharlarini raketa zarbalaridan himoya qilish imkoniyatini sezilarli darajada pasaytirishi kutilmoqda.

Boris PistoriusPatriot tizimlariUkraina-Rossiya urushiBundesver
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixda ilk bor yarador askar dron orqali evakuatsiya qilindiTarixda ilk bor yarador askar dron orqali evakuatsiya qilindi28 oktabr 17:18“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi26 oktabr 11:40Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?7 oktabr 22:08Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!Germaniya fuqarolarni urushga tayyor turishga chaqirdi — shoshilinch va keskin bayonot!19 sentabr 17:15Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?Pentagon 21 mlrd dollarlik shartnoma tuzdi: AQSH armiyasida qurol tanqisligi boshlandimi?29 sentabr 10:06AQSH Ukrainaga 2,1 milliard dollarlik Patriot raketalarini sotishni ma’qulladiAQSH Ukrainaga 2,1 milliard dollarlik Patriot raketalarini sotishni ma’qulladi31 oktabr 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi