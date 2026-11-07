“O‘z mudofaamizda bo‘shliq paydo bo‘ladi”: Germaniya Kiyevga Patriot tizimini berishni to‘xtatdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius mamlakatning qurol-yarog‘ zaxiralari cheklangani sababli Ukrainaga yangi Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlarini yetkazib berishni to‘xtatdi.
- Vazirning ta’kidlashicha, qo‘shimcha yordam ko‘rsatish Bundesverning milliy xavfsizligi va mudofaa qobiliyatiga jiddiy xavf solishi mumkin.
Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius rasmiy Berlin Ukrainaga yangi Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimlari va ular uchun snaryadlarni boshqa yetkazib bera olmasligini ma’lum qildi.
Germaniya Mudofaa vazirligi rahbarining ta’kidlashicha, qurol-yarog‘ zaxiralarining cheklangani sababli keyingi ta’minot bevosita mamlakatning o‘z milliy xavfsizligi va mudofaa qobiliyatiga jiddiy rahna solishi mumkin.
«Bor imkoniyatni berdik»: Pistoriusning bayonoti
Funke mediaguruhiga bergan intervyusida Germaniya mudofaa vaziri vaziyat qanchalik og‘ir ekanini ochiq tan oldi:
Ta’minotdagi cheklov: «Ta’minot masalasi, ayniqsa raketaga qarshi mudofaa uchun mo‘ljallangan Patriot tizimlari bilan bog‘liq holat juda murakkab kechmoqda. Germaniya allaqachon Ukrainaga bir nechta kompleks va ular uchun ko‘plab boshqariladigan raketalarni topshirdi. Hozirda boshqa qo‘shimcha tizimlar yetkazib berilmaydi», — dedi Pistorius;
O‘z xavfsizligi uchun xatar: Vazirning qo‘shimcha qilishicha, Kiyevga yana qo‘shimcha mudofaa vositalarini ajratish bevosita Bundesverning o‘z mudofaasida bo‘shliqlar (tirqishlar) keltirib chiqarishi mumkin;
Berlinning chegarasi: Germaniya Ukrainaning eng yirik harbiy donorlaridan biri bo‘lib qolayotgan bo‘lsa-da, zenit-raketa komplekslari zaxirasi strategik chegaraga yetganini bildirdi.
Kiyev osmoni ochiq qolmoqdami? Raketa taqchilligining xavfi
Germaniya tomonidan ta’minotning to‘xtatilishi Ukrainada havo hujumidan mudofaa tizimi keskin zaiflashgan bir paytda sodir bo‘lmoqda:
Zelenskiyning e’tirofi: Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiy ilgari mamlakat bo‘ylab zenit raketalari tanqisligi tufayli Ukraina Qurolli kuchlari Rossiyaning ballistik raketalarini urib tushirishda jiddiy ojizlikka duch kelayotganini tan olgan edi;
«Urush davridagi eng yomon holat»: Ukraina Oliy Radasining Milliy xavfsizlik, mudofaa va razvedka masalalari bo‘yicha qo‘mitasi rahbari Yegor Chernev Ukrainada PVO tizimlari bilan bog‘liq vaziyat to‘liq miqyosli harbiy harakatlar boshlanganidan buyon eng yomon darajaga tushib qolganini rasman ma’lum qilgan.
G‘arb ittifoqchilarining yangi havo mudofaa vositalarini yubora olmasligi Ukrainaning kritik infratuzilma obyektlari va shaharlarini raketa zarbalaridan himoya qilish imkoniyatini sezilarli darajada pasaytirishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…