Tarixda ilk bor yarador askar dron orqali evakuatsiya qilindi
Ukraina qurolli kuchlari front chizig‘ida qolib ketgan yarador harbiyni og‘ir yuk ko‘taruvchi dron yordamida evakuatsiya qildi. Bu urush davomida qayd etilgan ilk shunday amaliyotlardan biri bo‘ldi. Bu haqda Reuters xabar berdi.
49 yoshli Konstantin Vlasenko 2025 yil iyun oyida Xarkov viloyatining Kupyansk yo‘nalishidagi pozitsiyaga yuborilgan. U qariyb 500 kun davomida front yaqinidagi hududda qolib ketgan. Rossiya dronlari va minalangan yo‘llar sababli uni an’anaviy usulda olib chiqish juda xavfli bo‘lgan.
Harbiy xizmatchi dron hujumi oqibatida ikki oyog‘idan ham og‘ir jarohat olgan. Uning aytishicha, ahvoli yomonlashgani sababli oyoqlarining bir qismini o‘zi amputatsiya qilishga majbur bo‘lgan.
Uni qutqarish uchun 90 kilogrammgacha yuk ko‘tara oladigan og‘ir drondan foydalanilgan. Vlasenko maxsus moslama yordamida dronga mahkamlanib, taxminan 15 kilometr uzoqlikdagi xavfsiz hududga olib chiqilgan. Parvoz qariyb 15 daqiqa davom etgan.
Amaliyot oldidan qutqaruv rejasi puxta ishlab chiqilgan. Dronning xavfsiz harakatlanishini ta’minlash uchun boshqa uchuvchisiz qurilmalar ham jalb etilgan. Vlasenko xavfsiz hududga yetkazilgach, shifoxonaga olib borilgan. Hozirda u Xarkovdagi tibbiyot muassasasida reabilitatsiya muolajalarini olmoqda.
Mazkur voqea jang maydonida an’anaviy evakuatsiya imkonsiz bo‘lgan holatlarda og‘ir yuk ko‘taruvchi dronlardan inson hayotini saqlab qolish uchun ham foydalanish mumkinligini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…