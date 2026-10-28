Tarixda ilk bor yarador askar dron orqali evakuatsiya qilindi

·61·Dunyo
Tarixda ilk bor yarador askar dron orqali evakuatsiya qilindi

Ukraina qurolli kuchlari front chizig‘ida qolib ketgan yarador harbiyni og‘ir yuk ko‘taruvchi dron yordamida evakuatsiya qildi. Bu urush davomida qayd etilgan ilk shunday amaliyotlardan biri bo‘ldi. Bu haqda Reuters xabar berdi.

49 yoshli Konstantin Vlasenko 2025 yil iyun oyida Xarkov viloyatining Kupyansk yo‘nalishidagi pozitsiyaga yuborilgan. U qariyb 500 kun davomida front yaqinidagi hududda qolib ketgan. Rossiya dronlari va minalangan yo‘llar sababli uni an’anaviy usulda olib chiqish juda xavfli bo‘lgan.

Harbiy xizmatchi dron hujumi oqibatida ikki oyog‘idan ham og‘ir jarohat olgan. Uning aytishicha, ahvoli yomonlashgani sababli oyoqlarining bir qismini o‘zi amputatsiya qilishga majbur bo‘lgan.

Uni qutqarish uchun 90 kilogrammgacha yuk ko‘tara oladigan og‘ir drondan foydalanilgan. Vlasenko maxsus moslama yordamida dronga mahkamlanib, taxminan 15 kilometr uzoqlikdagi xavfsiz hududga olib chiqilgan. Parvoz qariyb 15 daqiqa davom etgan.

Amaliyot oldidan qutqaruv rejasi puxta ishlab chiqilgan. Dronning xavfsiz harakatlanishini ta’minlash uchun boshqa uchuvchisiz qurilmalar ham jalb etilgan. Vlasenko xavfsiz hududga yetkazilgach, shifoxonaga olib borilgan. Hozirda u Xarkovdagi tibbiyot muassasasida reabilitatsiya muolajalarini olmoqda.

Mazkur voqea jang maydonida an’anaviy evakuatsiya imkonsiz bo‘lgan holatlarda og‘ir yuk ko‘taruvchi dronlardan inson hayotini saqlab qolish uchun ham foydalanish mumkinligini ko‘rsatdi.

Kasalxona karavotida oyoqlari bog‘langan, soqolli kishi yotibdi.
Ukraina-Rossiya urushiKupyanskKonstantin VlasenkoDronlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi“Biz bu tirqishni yopdik”: Mask Ukrainaning Starlink orqali hujum qilishiga qarshi chiqdi26 oktabr 11:40Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?Hindiston Ukraina urushi bo‘yicha o‘z sulh rejasini taqdim etdi - nimalar taklif qilindi?7 oktabr 22:08Zelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldiZelenskiyning samolyoti dron sabab xavf ostida qoldi10 sentabr 10:42Polsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladiPolsha Ukrainaga shart qo‘ydi: aks holda MiG-29 qiruvchilari Bolgariyaga sotiladi28 iyul 12:29Rostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasiRostovda tungi favqulodda holat: 30 ta dron hujumi, ko‘p qavatli uylar vayronasi6 sentabr 13:37Moskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsilotiMoskva viloyatiga dronlar hujumi: tungi portlashlar va yong‘inlar tafsiloti28 iyul 10:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda