AQSH «kartografik hiyla»si ish bermadi: Abu-Dabidagi muzokaralarda asosiy to‘siq nimada?
AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari tomonidan Rossiya bilan muzokaralarni qayta boshlash maqsadida ilgari surilgan yangi hududiy murosa rejasi Kiyev tomonidan keskin rad etildi. Britaniyaning nufuzli The Telegraph nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, gap Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining ma’muriy chegaralarini o‘zgartirish orqali tinchilikka erishish tashabbusi haqida bormoqda.
«Kartografik hiyla» va Kiyevning qat’iy pozitsiyasi
Manbalarning xabar berishicha, AQSH diplomatlari tomonidan taklif qilingan murosa o‘ziga xos «kartografik hiyla» edi. Rejaga muvofiq:
Rossiyaning Donbasdagi ayni paytdagi harbiy nazorat chizig‘i to‘liq saqlanib qolishi ko‘zda tutilgan edi.
Kiyev o‘z nazorati ostidagi yirik shaharlarni saqlab qolardi, Moskva esa o‘z maqsadlariga erishganini rasman e’lon qilish imkoniyatiga ega bo‘lardi.
Biroq ukrain tomoni bu ssenariyni mutlaqo muhokama qilishdan bosh tortdi. Muzokara jarayoniga yaqin bo‘lgan manbaning ta’kidlashicha, Kiyev delegatsiyasi hech qachon hech qanday hududiy yon berishlarni muhokama qilmagan va kelgusida ham qilmaydi. Ukraina bu yerlarning Rossiya nazoratiga o‘tishini na de-fakto, na de-yure tan olishga tayyor emas va bu prinsipial yondashuv muzokaralar boshidan beri o‘zgarmagan.
Muzokara tafsilotlari
Asosiy jihatlar va tomonlarning yondashuvi
AQSH vakillarining taklifi
DXR va LXR ma’muriy chegaralarini o‘zgartirish hamda hududiy murosa izlash
Ukrainaning javobi
Hududiy yon berishlardan qat’iyan bosh tortish (de-fakto va de-yure tan olmaslik)
Abu-Dabidagi muzokaralar
10 noyabr kuni boshlangan uch tomonlama maslahatlashuvlarning asosiy to‘sig‘i
AQSH delegatsiyasi rahbarlari
Djared Kushner va Stiven Uitkoff
Yo‘nalishning o‘zgarishi
Chegaralar masalasi berk ko‘chaga kirgani sababli muhokamalar xavfsizlik kafolatlariga ko‘chirildi
«Hududiy masalalar boshiberk ko‘chaga kirib qolgani sababli, AQSH vakillari Abu-Dabidagi uchrashuvlarda asosiy e’tiborni urushdan keyingi xavfsizlik kafolatlari va Yevropaning yangi xavfsizlik arxitekturasiga qaratishga majbur bo‘lmoqda».
Abu-Dabi muzokaralarida yangi fokus
Ayni paytda AAE poytaxti Abu-Dabi shahrida davom etayotgan Rossiya, AQSH va Ukrainaning uch tomonlama maslahatlashuvlarida aynan chegaralarni kelishish masalasi eng katta muammoga aylandi. Djared Kushner va Stiven Uitkoff boshchiligidagi amerikalik diplomatlar chegaralar bo‘yicha murosaga erishib bo‘lmagach, muzokaralar yo‘nalishini zudlik bilan Yevropa uchun yangi urushdan keyingi xavfsizlik kafolatlarini ishlab chiqishga yo‘naltirdilar.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Abu-Dabidagi birinchi raund muhokamalari nihoyatda mahsuldor o‘tganini tan olgan, biroq tomonlar darhol global olg‘a siljishlarni kutmasligi kerakligini alohida ta’kidlagan edi.
Sizningcha, chegaralar va hududiy yaxlitlik masalasi hal bo‘lmasdan turib, xavfsizlik kafolatlari bo‘yicha kelishuvlarga erishish mumkinmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…