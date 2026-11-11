AQSH «kartografik hiyla»si ish bermadi: Abu-Dabidagi muzokaralarda asosiy to‘siq nimada?

2 daqiqa o'qish0
AQSH «kartografik hiyla»si ish bermadi: Abu-Dabidagi muzokaralarda asosiy to‘siq nimada?

AQSH Prezidenti Donald Trampning maxsus vakillari tomonidan Rossiya bilan muzokaralarni qayta boshlash maqsadida ilgari surilgan yangi hududiy murosa rejasi Kiyev tomonidan keskin rad etildi. Britaniyaning nufuzli The Telegraph nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, gap Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining ma’muriy chegaralarini o‘zgartirish orqali tinchilikka erishish tashabbusi haqida bormoqda.

«Kartografik hiyla» va Kiyevning qat’iy pozitsiyasi

Manbalarning xabar berishicha, AQSH diplomatlari tomonidan taklif qilingan murosa o‘ziga xos «kartografik hiyla» edi. Rejaga muvofiq:

  • Rossiyaning Donbasdagi ayni paytdagi harbiy nazorat chizig‘i to‘liq saqlanib qolishi ko‘zda tutilgan edi.

  • Kiyev o‘z nazorati ostidagi yirik shaharlarni saqlab qolardi, Moskva esa o‘z maqsadlariga erishganini rasman e’lon qilish imkoniyatiga ega bo‘lardi.

Biroq ukrain tomoni bu ssenariyni mutlaqo muhokama qilishdan bosh tortdi. Muzokara jarayoniga yaqin bo‘lgan manbaning ta’kidlashicha, Kiyev delegatsiyasi hech qachon hech qanday hududiy yon berishlarni muhokama qilmagan va kelgusida ham qilmaydi. Ukraina bu yerlarning Rossiya nazoratiga o‘tishini na de-fakto, na de-yure tan olishga tayyor emas va bu prinsipial yondashuv muzokaralar boshidan beri o‘zgarmagan.

Muzokara tafsilotlari

Asosiy jihatlar va tomonlarning yondashuvi

AQSH vakillarining taklifi

DXR va LXR ma’muriy chegaralarini o‘zgartirish hamda hududiy murosa izlash

Ukrainaning javobi

Hududiy yon berishlardan qat’iyan bosh tortish (de-fakto va de-yure tan olmaslik)

Abu-Dabidagi muzokaralar

10 noyabr kuni boshlangan uch tomonlama maslahatlashuvlarning asosiy to‘sig‘i

AQSH delegatsiyasi rahbarlari

Djared Kushner va Stiven Uitkoff

Yo‘nalishning o‘zgarishi

Chegaralar masalasi berk ko‘chaga kirgani sababli muhokamalar xavfsizlik kafolatlariga ko‘chirildi

«Hududiy masalalar boshiberk ko‘chaga kirib qolgani sababli, AQSH vakillari Abu-Dabidagi uchrashuvlarda asosiy e’tiborni urushdan keyingi xavfsizlik kafolatlari va Yevropaning yangi xavfsizlik arxitekturasiga qaratishga majbur bo‘lmoqda».

Abu-Dabi muzokaralarida yangi fokus

Ayni paytda AAE poytaxti Abu-Dabi shahrida davom etayotgan Rossiya, AQSH va Ukrainaning uch tomonlama maslahatlashuvlarida aynan chegaralarni kelishish masalasi eng katta muammoga aylandi. Djared Kushner va Stiven Uitkoff boshchiligidagi amerikalik diplomatlar chegaralar bo‘yicha murosaga erishib bo‘lmagach, muzokaralar yo‘nalishini zudlik bilan Yevropa uchun yangi urushdan keyingi xavfsizlik kafolatlarini ishlab chiqishga yo‘naltirdilar.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq AQSH Davlat kotibi Marko Rubio Abu-Dabidagi birinchi raund muhokamalari nihoyatda mahsuldor o‘tganini tan olgan, biroq tomonlar darhol global olg‘a siljishlarni kutmasligi kerakligini alohida ta’kidlagan edi.

Sizningcha, chegaralar va hududiy yaxlitlik masalasi hal bo‘lmasdan turib, xavfsizlik kafolatlari bo‘yicha kelishuvlarga erishish mumkinmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari