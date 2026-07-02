Balki rizq eshigimizni qoqib turgan bo‘lsa-chi?

·0·Foydali
Balki rizq eshigimizni qoqib turgan bo‘lsa-chi?

Rizq deganda ko‘pchilikning xayoliga avvalo pul va moddiy boylik keladi. Aslida esa rizq hayotimizga turli ko‘rinishlarda kirib kelishi mumkin.

Ba’zan u kutilmagan imkoniyat, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatgan inson, yangi g‘oya yoki ishimizni yurgizib yuboradigan mijoz shaklida namoyon bo‘ladi.

Rizq faqat pul bilan o‘lchanmaydi

Rizq — bu shunchaki hamyondagi mablag‘ emas.

U:

  • to‘satdan paydo bo‘lgan ajoyib imkoniyat;

  • hayotingizga kirib kelgan yaxshi inson;

  • kutilmaganda xayolingizga kelgan zo‘r g‘oya;

  • siz tanimagan, ammo ishingizni rivojlantiradigan mijoz

bo‘lishi mumkin.

Ba’zan inson kutgan rizq uning tasavvuridagidan butunlay boshqa shaklda keladi.

Yaxshi inson ham katta rizq

Hayotimizda ayrim insonlar tasodifan paydo bo‘lgandek tuyuladi. Ammo ularning bir og‘iz maslahati, ko‘rsatgan yo‘li yoki bergan imkoniyati butun taqdirimizni o‘zgartirishi mumkin.

Sizni qo‘llab-quvvatlagan, xato yo‘ldan qaytargan yoki o‘zingizdagi imkoniyatni ko‘rishga yordam bergan inson ham rizqdir.

G‘oya kelsa, uni qadrlash kerak

Ba’zan xayolimizga ajoyib fikr keladi, ammo uni amalga oshirishga shoshilmaymiz. «Keyinroq qilaman», deb uni chetga surib qo‘yamiz.

Holbuki, o‘sha g‘oya hayotimizdagi yangi bosqichning boshlanishi bo‘lishi mumkin.

Rizq kelishi bilan birga, uni anglash va harakat qilish mas’uliyati ham insonning o‘ziga qoladi.

Imkoniyatni qo‘rquv sabab yo‘qotmayapmizmi?

Yaratgan rizqni yo‘llashiga imonimiz komil. Ammo asosiy savol boshqa:

Rizq kelganda uni ko‘rishga, anglashga va bag‘rimizni ochib kutib olishga tayyormizmi?

Balkim, biz ba’zi imkoniyatlarni qo‘rquv, shubha, dangasalik yoki ishonchsizlik sabab o‘z qo‘limiz bilan qaytarib yuborayotgandirmiz.

Rizqni tanish ham muhim

Har bir yangi tanishuv, har bir taklif va xayolga kelgan har bir g‘oyaga e’tibor bilan qarash kerak.

Chunki siz kutgan rizq aynan bugun eshigingizni qoqayotgan bo‘lishi mumkin.

Uni ko‘rish uchun qalb ochiq, qabul qilish uchun esa inson harakatga tayyor bo‘lishi lozim.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 iyunda tug‘ilganlar: Siz o‘zingiz haqingizda buni bilmaysiz!30 iyunda tug‘ilganlar: Siz o‘zingiz haqingizda buni bilmaysiz!30.06, 15:2228 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?28.06, 21:56Sizni to‘xtatayotgan eng katta to‘siq qayerda ekanini bilasizmi?Sizni to‘xtatayotgan eng katta to‘siq qayerda ekanini bilasizmi?28.06, 21:52Hayotingizda xohlamagan narsalar nega ko‘payib ketaveradi?Hayotingizda xohlamagan narsalar nega ko‘payib ketaveradi?28.06, 20:04Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerakOngni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak28.06, 16:5127 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...27.06, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
Hayot sifati ichki nigohdan boshlanadi...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...