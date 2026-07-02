Balki rizq eshigimizni qoqib turgan bo‘lsa-chi?
Rizq deganda ko‘pchilikning xayoliga avvalo pul va moddiy boylik keladi. Aslida esa rizq hayotimizga turli ko‘rinishlarda kirib kelishi mumkin.
Ba’zan u kutilmagan imkoniyat, to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatgan inson, yangi g‘oya yoki ishimizni yurgizib yuboradigan mijoz shaklida namoyon bo‘ladi.
Rizq faqat pul bilan o‘lchanmaydi
Rizq — bu shunchaki hamyondagi mablag‘ emas.
U:
to‘satdan paydo bo‘lgan ajoyib imkoniyat;
hayotingizga kirib kelgan yaxshi inson;
kutilmaganda xayolingizga kelgan zo‘r g‘oya;
siz tanimagan, ammo ishingizni rivojlantiradigan mijoz
bo‘lishi mumkin.
Ba’zan inson kutgan rizq uning tasavvuridagidan butunlay boshqa shaklda keladi.
Yaxshi inson ham katta rizq
Hayotimizda ayrim insonlar tasodifan paydo bo‘lgandek tuyuladi. Ammo ularning bir og‘iz maslahati, ko‘rsatgan yo‘li yoki bergan imkoniyati butun taqdirimizni o‘zgartirishi mumkin.
Sizni qo‘llab-quvvatlagan, xato yo‘ldan qaytargan yoki o‘zingizdagi imkoniyatni ko‘rishga yordam bergan inson ham rizqdir.
G‘oya kelsa, uni qadrlash kerak
Ba’zan xayolimizga ajoyib fikr keladi, ammo uni amalga oshirishga shoshilmaymiz. «Keyinroq qilaman», deb uni chetga surib qo‘yamiz.
Holbuki, o‘sha g‘oya hayotimizdagi yangi bosqichning boshlanishi bo‘lishi mumkin.
Rizq kelishi bilan birga, uni anglash va harakat qilish mas’uliyati ham insonning o‘ziga qoladi.
Imkoniyatni qo‘rquv sabab yo‘qotmayapmizmi?
Yaratgan rizqni yo‘llashiga imonimiz komil. Ammo asosiy savol boshqa:
Rizq kelganda uni ko‘rishga, anglashga va bag‘rimizni ochib kutib olishga tayyormizmi?
Balkim, biz ba’zi imkoniyatlarni qo‘rquv, shubha, dangasalik yoki ishonchsizlik sabab o‘z qo‘limiz bilan qaytarib yuborayotgandirmiz.
Rizqni tanish ham muhim
Har bir yangi tanishuv, har bir taklif va xayolga kelgan har bir g‘oyaga e’tibor bilan qarash kerak.
Chunki siz kutgan rizq aynan bugun eshigingizni qoqayotgan bo‘lishi mumkin.
Uni ko‘rish uchun qalb ochiq, qabul qilish uchun esa inson harakatga tayyor bo‘lishi lozim.
…