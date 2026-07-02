Ismael Saibari Bavariya safida kutilmagan raqamni tanladi: Buning ortida gʻamgin sabab bor
Myunxenning Bavariya klubi safiga katta shov-shuvlar bilan kelib qoʻshilgan Marokash terma jamoasi aʼzosi Ismael Saibari yangi jamoasida oʻziga xos raqam tanladi. Futbolchi Allianz Arena maydonlarida 34-raqamli libosda harakat qiladigan boʻldi. Bu tanlov oddiy tasodif emas, balki futbol olamidagi eng taʼsirli va gʻamgin voqealardan biriga hurmat bajo keltirish ramzidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, PSV jamoasining sobiq yulduzi ushbu raqamni oʻzining yaqin doʻsti, sobiq Ayaks yarim himoyachisi Abdelhak Nouri sharafiga tanlagan. Nouri 2017-yilda Verder jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida maydonda hushidan ketgan va miyasining jiddiy shikastlanishi oqibatida professional faoliyatini erta yakunlashga majbur boʻlgan edi.
Ismael Saibari oʻz qarorini izohlar ekan, doʻstining taqdiri uni hamon larzaga solishini yashirmadi. "U tirik qoldi, biroq oʻshandan beri mustaqil harakatlana olmaydi. Men 34-raqamni kiyish orqali uni qoʻllab-quvvatlamoqchiman, bu uning faoliyatidagi soʻnggi raqami edi", — deya taʼkidladi marokashlik futbolchi. Bu kabi olijanob harakat Yevropa futbolida anʼanaga aylanib bormoqda, chunki koʻplab futbolchilar Nouri xotirasini maydonda tirik saqlash uchun aynan shu raqamni tanlashadi.
Tarixiy raqamning yangi egasiBavariya tarixida 34-raqam odatda yosh iqtidorlar va zaxira oʻyinchilari uchun moʻljallangan edi. Sabener Strasse qarorgohida ushbu raqam asosiy tarkibga kirish yoʻlidagi birinchi qadam hisoblangan. Avvalroq bu raqamda Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg va Marco Friedl kabi futbolchilar toʻp surishgan. Biroq Saibari bilan bogʻliq vaziyat tubdan farq qiladi.
Marokashlik yarim himoyachi Myunxenga 50 million yevro evaziga transfer qilindi va u bevosita Vincent Kompany boshchiligidagi asosiy tarkibning muhim boʻlagi boʻlishi kutilmoqda. Bu esa 34-raqamning Bundesliga doirasidagi nufuzini yangi bosqichga olib chiqadi. Klub sport direktori Christoph Freund futbolchining salohiyatiga yuqori baho berib, uning gʻoliblik mentaliteti jamoaga juda zarurligini qayd etdi.
Ismael Saibari Bavariya safiga oʻz faoliyatining eng yuqori choʻqqisida kelib qoʻshildi. U PSV tarkibida ketma-ket uch marta Niderlandiya chempioni boʻlishdan tashqari, 2026-yilgi Jahon chempionatida Marokash terma jamoasining toʻpurari sifatida oʻzini koʻrsatdi. Uning koʻp qirraliligi va maydondagi tajovuzkor oʻyin uslubi myunxenlik muxlislarga manzur kelishi shubhasiz.
Germaniya grandining yangi aʼzosi Chempionlar ligasi tajribasiga ham ega boʻlib, u jamoaning hujumkor salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Muxlislar endilikda nafaqat uning gollarini, balki har bir oʻyinda doʻstining xotirasi uchun maydonga tushadigan irodali sportchini kuzatib borishadi.
…