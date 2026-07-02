Ismael Saibari Bavariya safida kutilmagan raqamni tanladi: Buning ortida gʻamgin sabab bor

·36·Sport
Ismael Saibari Bavariya safida kutilmagan raqamni tanladi: Buning ortida gʻamgin sabab bor

Myunxenning Bavariya klubi safiga katta shov-shuvlar bilan kelib qoʻshilgan Marokash terma jamoasi aʼzosi Ismael Saibari yangi jamoasida oʻziga xos raqam tanladi. Futbolchi Allianz Arena maydonlarida 34-raqamli libosda harakat qiladigan boʻldi. Bu tanlov oddiy tasodif emas, balki futbol olamidagi eng taʼsirli va gʻamgin voqealardan biriga hurmat bajo keltirish ramzidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, PSV jamoasining sobiq yulduzi ushbu raqamni oʻzining yaqin doʻsti, sobiq Ayaks yarim himoyachisi Abdelhak Nouri sharafiga tanlagan. Nouri 2017-yilda Verder jamoasiga qarshi kechgan oʻrtoqlik uchrashuvida maydonda hushidan ketgan va miyasining jiddiy shikastlanishi oqibatida professional faoliyatini erta yakunlashga majbur boʻlgan edi.

Ismael Saibari oʻz qarorini izohlar ekan, doʻstining taqdiri uni hamon larzaga solishini yashirmadi. "U tirik qoldi, biroq oʻshandan beri mustaqil harakatlana olmaydi. Men 34-raqamni kiyish orqali uni qoʻllab-quvvatlamoqchiman, bu uning faoliyatidagi soʻnggi raqami edi", — deya taʼkidladi marokashlik futbolchi. Bu kabi olijanob harakat Yevropa futbolida anʼanaga aylanib bormoqda, chunki koʻplab futbolchilar Nouri xotirasini maydonda tirik saqlash uchun aynan shu raqamni tanlashadi.

Tarixiy raqamning yangi egasi

Bavariya tarixida 34-raqam odatda yosh iqtidorlar va zaxira oʻyinchilari uchun moʻljallangan edi. Sabener Strasse qarorgohida ushbu raqam asosiy tarkibga kirish yoʻlidagi birinchi qadam hisoblangan. Avvalroq bu raqamda Sandro Wagner, Pierre-Emile Hojbjerg va Marco Friedl kabi futbolchilar toʻp surishgan. Biroq Saibari bilan bogʻliq vaziyat tubdan farq qiladi.

Marokashlik yarim himoyachi Myunxenga 50 million yevro evaziga transfer qilindi va u bevosita Vincent Kompany boshchiligidagi asosiy tarkibning muhim boʻlagi boʻlishi kutilmoqda. Bu esa 34-raqamning Bundesliga doirasidagi nufuzini yangi bosqichga olib chiqadi. Klub sport direktori Christoph Freund futbolchining salohiyatiga yuqori baho berib, uning gʻoliblik mentaliteti jamoaga juda zarurligini qayd etdi.

Ismael Saibari Bavariya safiga oʻz faoliyatining eng yuqori choʻqqisida kelib qoʻshildi. U PSV tarkibida ketma-ket uch marta Niderlandiya chempioni boʻlishdan tashqari, 2026-yilgi Jahon chempionatida Marokash terma jamoasining toʻpurari sifatida oʻzini koʻrsatdi. Uning koʻp qirraliligi va maydondagi tajovuzkor oʻyin uslubi myunxenlik muxlislarga manzur kelishi shubhasiz.

Germaniya grandining yangi aʼzosi Chempionlar ligasi tajribasiga ham ega boʻlib, u jamoaning hujumkor salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Muxlislar endilikda nafaqat uning gollarini, balki har bir oʻyinda doʻstining xotirasi uchun maydonga tushadigan irodali sportchini kuzatib borishadi.

BavariyaIsmael SaibariBundesligaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubidaTottenxem oʻz tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirdi: Mateus Fernandes London klubidaBugun, 14:54Enzo Fernandez Chelsi jamoasini tark etish yoʻllarini qidirmoqdaEnzo Fernandez Chelsi jamoasini tark etish yoʻllarini qidirmoqdaBugun, 14:33«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)«Barselona» yangi mavsum uchun klassik uslubga qaytdi (foto)Bugun, 14:09Atletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvAtletiko Madrid kutilmagan transferni amalga oshirmoqda: Morten Hjulmand bilan kelishuvBugun, 13:51JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – DR Kongo 2:1 (gollarni tomosha qiling)Bugun, 13:44Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Belgiya Senegalga qarshi o‘yinda 0:2 hisobini 3:2 ga qanday aylantirdi?Bugun, 13:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi